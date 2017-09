Mcintosh C52 High End Vorstufe Erfahrungsbericht / Test:

Nein nicht gleich erschrecken. Ich gehöre zu den Hifi- Freunden die sich solch eine Vorstufe mit der passenden Endstufe nur dann leisten könnten, wenn die Lotto- Fee Ihren Zauber über mich verspürt. Ansonsten bleibt die beste* Mcintosh Vorstufe- *laut Charrly Randall- für mich sicherlich in weiter ferne. Ein guter Bekannter hat sich nach langen verschiednen Hifi Gerätschaften die C52 inkl. der MC452 Endstufe ins Haus gestellt und mir selbstverständlich die Möglichkeit eingeräumt, seine neuen Schmuckstücke Probehören zu dürfen. Wie die meisten Interessen solcher neueren Vorstufe sicherlich Wissen, hat auch der C52 einen Wandler integriert der neben Lichtleiter auch USB Anschlüsse zur Verfügung stellt. Hört sich vorerst nicht spannend an aber der Wandler in diesem Geräte ist wirklich extrem gut. Jede CD aber auch MP3s und andere Formate werden so ungemein aufgewertet, das man als Vintage- Liebhaber sich gerechterweise die Frage stellen muss, ob man die Wiedergeburt des High Fidelity verpasst und tatsächlich hinter Vorhang hört.

Die Verarbeitungsqualität wird selbstverständlich dem ganzen absolut gerecht. Typisch Mcintosh eben. Als die Hörprobe zu Ende war schaut mich der Besitzer dieser Schätze und und sagte:” Es ist eben wie im Fussball. Geld triff!”. Und da gebe ich im absolut Recht. Tolle Kombi mein Freund!

Technische Daten: