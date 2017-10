Linn Kairn Vorstufe Erfahrungsbericht / Test:

Wie ich finde ist das Aussehen und das Design der Geräte unglaublich wichtig. Nicht nur das es dem Auge schmeichelt, sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil dafür, dass die Geräte auch weniger an Wert verlieren. Natürlich muss die Verarbeitungsqualität auf Augenhöhe sein, sonst holt der Wertverlust einen schneller ein als es lieb ist. Die Gerät von Naim sind optisch nicht wirklich spannend aber die Anfassqualität ist über jeden Zweifel erhaben und es kommen nur beste Bauteile im inneren zum Einsatz und deshalb ist und bleibt Naim eine preislich stabile Sache. Bei Linn verhält es sich ähnlich. Doch mit diesem Midi- Format dieser Serie kann und konnte nicht jeder was mit anfangen. Aber die Größe ist dem System selbst geschuldet. Denn wer sich Geräte von Linn mit den entsprechenden Lautsprecher aktiv betreiben wollte und will, kamen und kommen schon mindestens 3 Endstufen, eine Vorstufe, Wandler und Laufwerk zusammen. Aus Platz gründen könnte man meinen, hatten die Linn Designer das Midi- Format gewählt. Und wie fleißige Leser meiner Seite gut erkannt haben, bin ich seit der Movie Di von Linn, davon abgekommen, das ein Verstärker um gut zu klingen beim Schleppen einen Bandscheibenvorfall verursachen muss. Die Kairn Vorstufe ist ebenfalls ein Leichtgewicht, klein und sieht zu mindesten für mich wunderschön aus.

Die Verarbeitung ist für meine Verständlich außerordentlich und zeigt, das man hier klanglich nur gutes zu erwarten hat. Tatsache: für mich spielt die Kairn absolut neutral und ungeheuerlich natürlich. Alle Es verschluckt keinerlei Informationen und gibt die Singale so wieder, wie sie ins Gerät eingespeist werden. Es macht genau das, was eine gute Vorstufe machen muss. Musizieren auf sehr hohem Niveau! Auch wenn ich mir jetzt was einbilde sollte aber ich finde, das der Preamp mit der Klout Endstufe sogar noch über sich hinauswächst oder besser gesagt: so spielt wie es sich für einen High End gehört. Tolle Vorstufe.. Ich mag sie sehr. In diesem Sinne….

Ach bevor sich einer vor vielen Fragen in Fäustchen beisst. Die Kairn auf dem Bilder ist ganz oben. Der Rest darunter wird in einem anderen Beitrag behandelt.