Loewe Technologies ist ein deutscher Hersteller von Unterhaltungs- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen wurde 1923, dem Jahr der Einführung des Hörfunks in Deutschland, von den Brüdern David L. Loewe und Siegmund Loewe in Berlin gegründet. Im Laufe seiner 90-jährigen Geschichte wechselten Unternehmensname und Rechtsform mehrfach. Der Hauptsitz sowie die Produktionsstätte ist im oberfränkischen Kronach. Loewe produziert seit seiner Gründung in Deutschland und ist damit einer der wenigen verbliebenen Fernsehhersteller mit Sitz in Europa. Zum Sortiment gehören neben Fernsehgeräten auch Blu-ray-Player, Harddisk-Recorder, Multiroom-Anlagen, Lautsprecher und Racks. Loewe Produkte werden international über Handelspartner und Niederlassungen in der Schweiz, Frankreich, Italien, dem Benelux-raum und Großbritannien vertrieben.

Wer mehr Wissen will, kann gerne hier alles weitere über die Geschichte Loewes nachlesen: KLICK

Wenn ich allerdings ehrlich sein soll, hatten mich Loewe Geräte nie wirklich interessiert. Die Fernseher eventuell mal schon weil Sie schön ausschauten und teuer waren. Wer einen Loewe Fernseher im Besitzt hatte, der hatte Geld und konnte auch damit angeben. Doch Hifi-mässig war nie etwas da was ich gerne bei mir hätte stehen haben wollen. Zumal sehr wenig eigenentwickelt war und fast immer zugekauft wurde. So auch wie diese Serie vom Receiver das jetzt besprochen wird. Laut einigen Informationen steckt in dem CA und auch anderen Modellen dieser Serie LINN Technik im inneren. Nach einer Überprüfung im weiten des www kann man das auch gerne selber in Erfahrung bringen. Auch wenn ich LINN sehr schätze, hätte ich mich einen Gerät nie gekauft um es testen zu wollen. Mein CA war als Beigabe im Verbund eines Konvoluts. Über die Verabreitung braucht man keine vielen Worte verlieren. Sehr gut trifft es auf den Punkt. Klanglich konnte mich dieses kleine Gerätchen vollends nach bekannter Linnmanier überzeugen. Sehr echt und musikalisch das mit den passenden Lautsprecher eigentlich nur Freude aufkommen kann. Nach diesem Erlebnis behalte ich diese Geräte von Loewe gerne im Auge. Da man Linn kaum günstiger im Gebrauchtmarkt bekommen kann. In diesem Sinne…