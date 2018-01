NAD S200 Endstufe Erfahrungsbericht / Test:

Wie in der Besprechung des S100 und S200 gab es keine Geräte aus dem Hause NAD welches mich so anmachte wie die Silverline Serie. Vom S300 war ich total begeistert den die Bässe das dieses Geräte mir um die Ohren haute ist und war wirklich erste Sahne. Also warum sollte es bei der Kombi aus S100 und S200 anders sein? Und ja da ist es wieder! Ein Bass zum dahinschmelzen. Sehr kontrolliert und absolut sauber! Zudem kann die S200 auch die kritischsten Lautsprecher antreiben ohne ins Schwitzen zu kommen. Doch vom Hochmitten- Bereich war ich leicht enttäuscht. Hier hätte ich mir tatsächlich etwas mehr an Transparenz gewünscht. Im Vergleich zu anderen meiner Geräte- insbesondere meinem E406- war es schlicht nicht wirklich Konkurrenzfähig. Viele würden das eventuell als eine warme Spielweise abtun aber wenn man den Eindruck hat, das etwas an der Musik fehlt ist nicht richtig.

Bitte nicht falsch verstehen. Die S100 und S200 sind ausgesprochen gute Geräte. Doch wenn man sich mit dem Rest der High End Verstärker Produzenten missen will, dann müssen alle Frequenzen miteinander harmonieren. Vielleicht bin hier etwas zu kritisch aber wenn man einen Verstärker wie vom Schlage eines E406 hat der Stimmen so wunderbar herausarbeitet, will man eigentlich fast gar nicht mehr hören. Wohlmöglich werden sich jetzt einige auf den Schlips getreten fühlen…. Und bevor hier das große jammern beginnt: Die S200 ist eine tolle Endstufe das ziemlich viel kann. Aber warum zum Teufel noch ist der Trafo direkt an der Frontplatte und ungedämpft montiert? Es ist permanent- wenn auch leise- immer ein Brummen wahrnehmbar. Das Ding bringt die Frontplatte zum schwingen und bleibt in meinem Ohr und geht auch nicht mehr raus! Für mich als ein bekennender leise Hörer ein Ding der Unmöglichkeit! Das Entkoppeln des Trafos wäre überhaupt kein Aufwand gewesen. Die LadeElkos hätten auch hier hochwertiger sein können. Die Endstufe hätte wirklich Potenzial gehabt…. Und wenn ma ehrlich sein soll, sind die Geräte nur dann gut angekommen als die im abverkauf waren. In diesem Sinne….

Technische Daten:

Response Bandwidth 2 – 100000 Hz

Signal-To-Noise Ratio 120 dB

Total Harmonic Distortion 0.03 %

Frequency Required 60 Hz

Brand NAD

Product Line NAD Silver

Model S200

Color silver

Body Material metal

Input Channel Qty 2

Output Power / Total 500 Watt

Input Impedance 47 Ohm

Input Sensitivity 1.4 V

Output Power / Channel 225 Watt, 700 Watt

Output Impedance / Channel 8 Ohm

Frequency Response 20 – 20000 Hz

Type audio line-in, speakers output

Connector Type RCA x 2, XLR x 2

Connector Location rear

DIMENSIONS & WEIGHT Width 17.7 in Depth 15.6 in Height 7.1 in