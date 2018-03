Canton Reference 9 DC High End Kompaktlautsprecher Erfahrungsbericht / Test:

Canton gehört zu den erfolgreichsten Lautsprecherbauer aus Deutschland. Irgendwas müssen die Spezis aus dem Taunus richtig machen. Ich erinnere mich gerne meine Ergo P oder GLE 50 zurück. Das waren Lautsprecher die mir wirklich sehr gut gefallen hatten. Alles Anforderungen dich ich an Lautsprecher stelle, wurden mit diesen Lautsprecher erfüllt. Doch mit den neueren Cantons konnte ich leider kaum was anfangen. Mir waren die oberen Mitten und natürlich die Hochtöner immer viel zu scharf. Nach geschlagenen 60 Minuten wollte ich eigentlich keine Musik mehr hören weil wes Schlicht und Ergreifend zu anstrengen war. Beispiele? Gerne: Ergo 90DC fällt mir da spontan ein. Das sind für mich keine wirklichen Alternative die ich mir ins Haus stellen würde. Viel zu anstrengend! So war es auch mir einer Vento 890.2DC. Ein für sich eine wundere Box das sehr viel richtig macht. Doch wozu muss ich mir ein Paar ausgewachsene Standlautsprecher kaufen wenn ich noch zusätzlich einen Subwoofer kaufen muss?

Lasse wir es mal so stehen. Die Vento 890.2 bekommt von mir sicherlich noch einen gesonderten Test. Hier soll es ja um die R9 gehen. Über die Verarbeitung der R9 gibt es überhaupt keinen Grund zu meckern. So was nett man eben deutsche Gründlichkeit. Nichts aber auch rein garnicht`s gibt es an der kleinen Reference Canton zu bemängeln. Der Midbass hat eine ALU- Beschichtung und der Hochtöner aus einem ALU Mangan Mischung. Entgegen meiner Erwartungen überraschte mich die Kleine doch auf ganzer Spur! Die gewohnte Canton- Ausleuchtung der CDs und Platten war auch hier gegeben doch bei weitem nicht so nervig wie ich es eigentlich von einer 90DC, RCL und SCL kenne! Sehr angehen mit einem überragend detailliertem Klangbild. Und abermals muss ich mich dabei ertappen, dass auch kleinere Lautsprecher einen fundamentalen Bass ins Raum zaubern können. Der Bassbereich spiel5t so wunderbar druckvoll und tief, das ist schon alle Achtung Wert. Für mich ist die kleine R9 eine wirklich ganz große auch wenn Sie bei etwas lauteren Pegeln- etwas über Zimmerlautstärker- die Durchzeichnung verliert. Dennoch verdient sie die Bezeichnung Reference sehr wohl und ist kein Marketing- Gaudi! Wer also auf der Suche nach ein Paar gebrauchten kleinen 2 Wege Lautsprecher ist, sollte sich mal nach der R9 umsehen da die Preise mehr als ansprechend sind und die Qualität der Cantonzwerge nicht Wiederspiegeln. In diesem Sinne…