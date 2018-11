Sherwood Tema P1 High End Vorstufe Erfahrungsbericht / Test:

Ob Sherwood eine verkannte Größe ist, wage ich zu bezweifeln. Aber was macht eine große bzw. legendäre Firma aus? Eine Produktpalette voll mit aussergewöhnliche Geräte? Das kann und konnte Sherwood nicht liefern. Die Sherwood- Röhrengeräte die damals produziert wurden, waren schon sehr gut. Was allerdings danach folgte war gelindere gesagt im besten falle Katalogware. Doch dann Pakte es Inkel/Sherwood noch einmal und wollten der Hifi- Welt zeigen was alles möglich ist wenn man den nur wolle. Es entstand die Tema Serie. Mit einer Klassen Endstufe der Tema A1, dem CD1 Player und der hier vorgestellten P1 Vorstufe. Über die Vorstufe findet man leider fast keine Informationen im weiten des Netzes. Doch weil ich diesen Preamp einige Zeit mein eigen nennen durfte, kann ich über die herausragende Verarbeitungsqualität berichten. Daran gibt’s nichts zu bemängeln.

Klanglich ist diese P1 ebenfalls ein top Kandidat und kann sich meiner Meinung selbst mit einer C280 von Accuphase messen. Sie spielt für meine Ohren neutral, transparent und dennoch musikalisch. Die Phonosektion ist auch gut aber hätte für meinen Geschmack etwas besser sein können. Man merkt auch an diesem Gerät das Phono zu der Zeit nicht mehr so gefragt war. Wass allerdings eine absolute Katastrophe ist, ist die Fernbedienung. Das Ding ist sowas von hässlich und sieht aus wie eine TV DVD FB. Und genau das sind die Feinheiten die eben große Hersteller beachten! Warum zum Teufel baut man so qualitativ tolle Geräte und legt so ein Dreck mit dabei? Werde ich niet verstehen…. Natürlich schmälert es nicht die Qualität der Vorstufe aber eine FB aus voll ALU hätte diese super Anmutung noch deutlich abgerundet. Wie auch in meiner Besprechung der Endstufe erwähnt, wurden Europaweit nur 20 komplette Tema Anlagen verkauft. Seltener geht es wohl kaum. Allerdings kennen viele die Tema Serie nicht aber wenn viele Hifi- Freaks und Sammler nur wüssten was Sie hier erwartet…..