High End Netzwerkswitch und deren Klangmythen entlarvt

Die Kausalität der Netzwerke – Teil 3: Die Schirmungs-Falle, Leckströme und der Beweis des defekten Streamers

Teil 1 und Teil 2) informationstechnisch und elektrotechnisch bewiesen, warum die digitale Integrität eines Audiosignals (TCP/IP, RAM-Puffer, LDO-Spannungsregler) das Eingreifen esoterischer Netzwerk-Switches obsolet macht. Doch die audiophile Szene hält ein letztes, scheinbar schlagkräftiges Argument bereit: „Aber ich höre doch einen Unterschied, wenn ich den Switch tausche! Der Klang ist reproduzierbar anders!“ Wir haben in den ersten beiden Teilen (und) informationstechnisch und elektrotechnisch bewiesen, warum die digitale Integrität eines Audiosignals (TCP/IP, RAM-Puffer, LDO-Spannungsregler) das Eingreifen esoterischer Netzwerk-Switches obsolet macht. Doch die audiophile Szene hält ein letztes, scheinbar schlagkräftiges Argument bereit: „Aber ich höre doch einen Unterschied, wenn ich den Switch tausche! Der Klang ist reproduzierbar anders!“ Und hier kommt die unbequeme physikalische Wahrheit: Das kann tatsächlich stimmen. Es gibt physikalische Mechanismen, bei denen ein Switch das analoge Ausgangssignal der Anlage negativ beeinflusst. Doch wer glaubt, dies rechtfertige den Kauf eines 3.000-Euro-Switches, sitzt einem gewaltigen Irrtum auf. Wenn der Switch den Klang verändert, ist er nicht der Retter, sondern lediglich der Auslöser für zwei fatale Fehler in der Infrastruktur der Anlage: die Schirmungs-Falle und ein kompromittiertes Platinenlayout im Streamer.

1. Die Schirmungs-Falle: Wie audiophile Kabel den Klang zerstören Erinnern wir uns an Teil 2: Die Ethernet-Spezifikation (IEEE 802.3) schreibt zwingend winzige Transformatoren (Magnetics) an jedem RJ45-Port vor. Diese sorgen für eine perfekte galvanische Trennung. Es fließt kein direkter Strom zwischen Switch und Streamer. Das System ist von Natur aus gegen Masseschleifen immun. Doch dann kommt der Audiophile und kauft für Hunderte Euro ein massives, doppelt geschirmtes CAT8-Netzwerkkabel (S/FTP) mit schweren Metallsteckern (z. B. von Telegärtner). Was passiert physikalisch? Die Metallstecker kontaktieren die Metallbuchsen an Switch und Streamer.

Der Kabelschirm (das Kupfergeflecht im Inneren) verbindet nun die Gehäusemasse (Chassis Ground) des Switches direkt mit der Gehäusemasse des Streamers.

mit der Gehäusemasse des Streamers. Die Katastrophe: Die geniale galvanische Trennung der Magnetics wird durch den Kabelschirm schlichtweg überbrückt und kurzgeschlossen! Plötzlich haben wir eine direkte, leitende Verbindung zwischen der IT-Infrastruktur des Hauses und der hochsensiblen High-End-Anlage. Der audiophile User hat sich mit seinem teuren Kabel die perfekte Antenne und Masseleitung für hochfrequenten Schmutz ins Haus geholt.

2. Leckströme und Gleichtaktstörungen (Common-Mode Noise) Sobald diese Masseverbindung durch das geschirmte Kabel steht, wird das Netzteil des Switches zum kritischen Faktor. Herkömmliche, billige Schaltnetzteile (SMPS), wie sie Steckernetzteilen von Routern beiliegen, erzeugen konstruktionsbedingt kapazitive Leckströme (Ableitströme) im hochfrequenten Bereich. Diese Leckströme fließen nun über den Schirm des teuren CAT8-Kabels direkt in das Gehäuse des Streamers. Von dort suchen sie sich ihren Weg über die Cinch- oder XLR-Kabel bis in den Vorverstärker. Der falsche Lösungsansatz Die High-End-Industrie argumentiert nun: „Kauf unseren audiophilen Switch! Der hat ein lineares Netzteil und erzeugt diese Leckströme nicht!“ Ja, das unterbindet den Leckstrom. Aber es ist die teuerste und dümmste Art, das Problem zu lösen. Der physikalisch korrekte Lösungsansatz? Man zieht das 500-Euro-CAT8-Kabel ab und wirft es in Kleinanzeigen? Stattdessen nimmt man ein ungeschirmtes UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair) für 2 Euro, das komplett aus Plastiksteckern besteht? Ohne Schirm gibt es keine Masseverbindung. Ohne Masseverbindung kann der Leckstrom der schmutzigsten Fritzbox physikalisch nicht zum Streamer fließen? Die galvanische Trennung ist wieder intakt, das Problem ist für 2 Euro gelöst? Nicht ganz, von „aussen“ können Sie Störungen ebenfalls einheimsen! Alternativ trennt man die Strecke optisch per Glasfaser. Auch hier: Null elektrische Leitfähigkeit und die einzige beste Möglichkeit! Kurz und verständlicher ausgedrückt: Mit einem CAT8 Kabel das defekt abgeschirmt ist, holt man sich Masse-Probleme mit ins Haus das man über die Switch und deren Clock lösen will? Wenn ihr galvanisch trennen wollt, dann Bitte über LWL.

3. Der Offenbarungseid: Das defekte Streamer-Design Nehmen wir an, das Rauschen (EMI/RFI) aus dem Switch gelangt – sei es durch ein geschirmtes Kabel oder extrem starke Einstrahlung – in den Streamer. Warum verändert sich dadurch der Klang (z. B. durch erhöhten Jitter an der I2S-Clock oder Rauschen in der analogen Ausgangsstufe)? Die eiserne Regel der Signalkette lautet: Ein High-End-Gerät muss gegen Störungen von außen immun sein. Wenn das Rauschen des Switches das analoge Ausgangssignal des Streamers messbar und hörbar moduliert, beweist das lediglich eines: Der Streamer ist eine konstruktive Fehlgeburt. Ein kompetent entwickelter Streamer (wir haben in Teil 2 über die Notwendigkeit von lokalen LDO-Spannungsreglern gesprochen) verfügt über ein sogenanntes Ground-Plane-Management. Digitale Masse und analoge Masse sind physikalisch getrennt. Die Stromversorgung des Netzwerk-Chips (PHY) ist hermetisch von der Stromversorgung der DAC-Clock abgeriegelt. Wenn ein Hersteller ein Gerät für 5.000 Euro verkauft, das hörbar „aufatmet“, nur weil man davor einen Switch mit besserem Netzteil hängt, hat dieser Hersteller seine Hausaufgaben in Sachen Netzteil-Isolierung (PSRR) und Masseführung nicht gemacht. Der audiophile Switch fungiert in diesem Fall nicht als Klangverbesserer, sondern lediglich als unfreiwilliges Diagnose-Tool, das die eklatanten Schwächen im Platinenlayout des Streamers schonungslos offenlegt.