FIR & IIR Filter erklärt

Raumakustik, FIR-Filter & das Ego: Wenn die Boxen größer sind als der Verstand

Nach unzähligen Lautsprechern und tonnenweise ausgetauschten Verstärkern sollte man irgendwann mal begreifen: Der Raum leistet den massivsten Beitrag dazu, ob man mit dem heimischen Klang zufrieden ist oder nicht. Aber sind wir mal ehrlich: Wenn man sich für Lautsprecher entscheidet, die für das eigene Wohnzimmer viel zu groß sind, aber das eigene Ego einfach nichts anderes zulässt, dann holt man sich die Dröhner des Todes direkt mit in die Bude. Aber nein! Einige unter uns sehen den Hörraum nicht als Problem, sondern die Lautsprecher und verbringen ein ganzen Leben damit, die perfekte Anlage zu finden. Wo die Logik ist fragt ihr euch? Keine Ahnung!

Kurz zur Erläuterung der nackten Physik: Wenn ein Lautsprecher laut Datenblatt ab 27 Hz im Bass leiser wird, dann wird der nicht wirklich leiser, wenn euer Raum fröhlich mitverstärkt! Ihr bekommt die volle Breitseite auch bei 22 Hz ab – und diese gewaltige Energie muss erstmal irgendwo entweichen. Tut sie das nicht, habt ihr keinen Bass, sondern Matsch. Aber gut. Wenn das Ego gewonnen hat und ihr diese massiven Tröten unbedingt haben wollt, dann müsst ihr davon ausgehen, dass ihr auch euren Raum zu optimieren habt. Und hier trennt sich beim Thema DSP und Filterung die Spreu vom Weizen.

FIR an passiven Lautsprechern: Geht das?

Ja, das lässt sich absolut machen – allerdings mit einem wichtigen Unterschied in der Wirkungsweise. Man muss hier strikt zwischen der reinen Raumkorrektur und der Lautsprecher-Optimierung unterscheiden. Es gibt im Grunde zwei Wege, FIR-Filter bei passiven Lautsprechern einzusetzen:

1. FIR zur Raumkorrektur (Vorgeschalteter DSP)

Das ist die häufigste Anwendung. Hierbei bleibt der Lautsprecher intern völlig unverändert, die passive Weiche bleibt drin. Ein DSP wird einfach zwischen Quelle und Verstärker geschaltet.

Was passiert: Der FIR-Filter korrigiert das Signal, bevor es in den Verstärker und den Lautsprecher geht. Er gleicht die fiesen Raummoden aus und passt die Tonalität an den Hörplatz an.

Der FIR-Filter korrigiert das Signal, bevor es in den Verstärker und den Lautsprecher geht. Er gleicht die fiesen Raummoden aus und passt die Tonalität an den Hörplatz an. Der Haken: Da die passive Weiche im Lautsprecher weiterhin ihre Arbeit verrichtet, kann der FIR-Filter die Phasenfehler, die innerhalb der Weiche (zwischen Hoch- und Tieftöner) entstehen, nur bedingt korrigieren. Die Zeitrichtigkeit wird am Hörplatz zwar besser, aber das Zusammenspiel der einzelnen Chassis bleibt durch die passiven Bauteile limitiert.

2. FIR zur „Globalen Linearisierung“

Man kann einen passiven Lautsprecher im schalltoten Raum messen und einen FIR-Filter erstellen, der die Fehler der passiven Box (Frequenzgang-Welligkeit und Phasenlage) quasi spiegelbildlich vorab ausgleicht. Das Ergebnis ist oft verblüffend: Räumlichkeit und Präzision nehmen deutlich zu. Aber: Man braucht dafür verdammt präzise Messdaten ohne jeglichen Raumeinfluss.

Die Königsklasse: Die Methode Aktiv + FIR?

Hier wird klar, warum einige findige Leute den radikaleren Weg gehen und passive Weichen komplett in die Tonne kloppen. Dieses Konzept basiert auf einer zweistufigen Optimierung:

Stufe 1: Die Lautsprecher-Entzerrung (Aniel-Korrektur)

Bevor der Raum überhaupt ins Spiel kommt, wird der Lautsprecher selbst perfektioniert. Eine klassische passive Frequenzweiche verursacht bauartbedingt Phasenverschiebungen und Zeitfehler. Mit FIR-Filtern lassen sich Frequenzgang und Phase getrennt voneinander bearbeiten. Das Ziel ist das Ideal der Punktschallquelle: Alle Töne (Hoch-, Mittel- und Tiefton) sollen exakt zeitgleich am Ohr ankommen. Dieser Teil ist spezifisch für das Lautsprechermodell, aber noch unabhängig vom Raum.

Stufe 2: Die zwingende Raum-Abhängigkeit

Ein FIR-basiertes System entfaltet sein volles Potenzial erst durch die Anpassung an euren spezifischen Hörraum. Jeder Raum hat Moden (die fiesen stehenden Wellen im Bass) und Reflexionsflächen. Wenn man die originale Weiche durch ein DSP-System ersetzt, passiert Folgendes:

Einmessung vor Ort: Es wird exakt gemessen, wie der Lautsprecher mit eurem Raum interagiert. Korrektur: Die Filter werden so programmiert, dass sie Überhöhungen (Dröhnen) absenken und Auslöschungen kompensieren. Target Curve: Man erstellt eine Zielkurve für den Raum und den individuellen Geschmack.

Ein Filter, der in einem 20 m² Raum perfekt klingt, ist in einem 40 m² Raum mit Glasfronten völlig unbrauchbar. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, das Lautsprecherhersteller wie Dynaudio, Magico, YG und Co, genau Wissen, wie man passive Lautsprecher baut, die Phasen richtig abspielen können!

Passiv + FIR vs. Vollaktiv (Grelka-Stil) im direkten Vergleich

Feature Passiver LS + FIR-Filter (Vorgeschaltet) Aktivierter LS (Grelka-Methode) Passive Weiche Bleibt erhalten (Bauteile schlucken Energie). Wird komplett entfernt. Chassis-Kontrolle Indirekt über die Weiche. Direkt: Endstufe hängt direkt am Chassis. Phasenkorrektur Nur global für die gesamte Box. Individuell für jeden einzelnen Weg (HT/MT/TT). Aufwand Gering (DSP vorschalten, fertig). Hoch (Umbau der Box, mehrere Endstufen). Klangpotenzial Deutliche Verbesserung der Raumakustik. Maximal mögliche Zeitrichtigkeit und Dynamik.

MPL – Euer Werkzeug für die nackte Wahrheit

Zusammengefasst: IIR-Filter räumen den Raum auf (das Dröhnen muss weg), und FIR-Filter übernehmen die Phasenkorrektur, damit die Kiste endlich zeitrichtig spielt.

Wenn ihr dieses Thema nun ernsthaft ins Auge gefasst habt, bietet mein Mackern Physics Lab (MPL) die Lösung. Meine Simulation zeigt euch im Vorfeld schonungslos genau, wo die ganzen Dröhner sitzen:

👉 https://mackern-physics-lab.mackern.de

Und wenn es an die phasenrichtige Spielweise geht: Selbst dafür hat das MPL eine Lösung, mit der ihr eine Phasenkorrektur direkt einberechnen könnt. Hört auf, euch in die Tasche zu lügen. Messt euren Raum, optimiert die Phase und bringt eure massiven Tröten endlich dazu, das zu tun, wofür sie gebaut wurden.