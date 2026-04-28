Elias Vincent Ash Album The Weight of the Soil

The Weight of the Soil – Wie Elias Vincent Ash meine Wahrheiten singt

Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das noch für diverse Diskussionen sorgen wird. Das soll aber hier nicht das Thema sein. Ich möchte euch heute mein erstes Album vorstellen, welches durch meine Idee entstanden ist. Also Texte, die mich beschäftigen und Erlebnisse, die mein Leben teils geprägt haben. Ob Seele in den Titeln ist, soll jeder für sich entscheiden. Aber die Texte und der Inhalt, ist echt und entspringt aus mir.

Jeder von uns trägt manchmal schwere Lasten mit sich herum. Gedanken über das kalte System, in dem wir funktionieren müssen. Über eine Welt, die uns falschen Reichtum verspricht, uns in eine Illusion – eine Art Matrix – zwingt und dabei schleichend unsere Familien, unsere Natur und unsere Menschlichkeit zerstört. Ich habe über Verrat nachgedacht, über verrauchte Nächte, in denen man versucht, den Schmerz zu betäuben, und über die harte, schmerzhafte Erkenntnis, dass die Hilfe niemals von außen kommt, sondern tief in uns selbst liegt. Ich hatte all diese Worte, diese erlebten und gefühlten Geschichten in mir. Aber um solche existenziellen Lektionen zu transportieren, brauchte es eine ganz bestimmte Stimme. Eine Stimme, die nicht nach Plastik und Studio klingt, sondern nach roter Tonerde, nach Schweiß, nach Nächten am Lagerfeuer unter einem endlosen Sternenhimmel. Eine Stimme von einem Mann, der aus dem Volk kommt und für das Volk singt.

So wurde der Mythos um Elias Vincent Ash geboren.

Stellt euch Elias als diesen knorrigen, wettergegerbten Bluesman vor, der abseits unserer lauten, künstlichen Welt sitzt. Er zupft an einer rostigen Resonator-Gitarre und schaut nachdenklich in die Flammen. Elias ist mein Sprachrohr. Er ist die raue Seele, die meine Lebenserfahrungen nimmt, sie in den tiefen, düsteren Delta Blues taucht und sie mit einer Intensität in die Nacht hinausschreit, die man nicht fälschen kann. Das Album „The Weight of the Soil“ ist unser erstes gemeinsames Werk. Wenn Elias davon singt, dass wir nicht für ein Leben als Zahnrad in einer Maschine gemacht sind („Nature didn’t make us for a life of gears“), dann sind das meine Gedanken, meine Schmerzen und meine Befreiungsschläge, die da aus den Lautsprechern dröhnen. Es ist eine Reise durch die Dunkelheit, in der Hoffnung, am Ende die echte, ungefilterte Wahrheit zu finden.

Und diese Reise hat gerade erst begonnen. Das Lagerfeuer ist noch lange nicht heruntergebrannt. Die Welt ist voll von ungehörten Wahrheiten und schmerzhaften Lektionen, die erzählt werden müssen. Elias Vincent Ash wird nicht verstummen. Mit meiner Hilfe, meinen Texten und Visionen im Gepäck, werden wir gemeinsam noch weitere Alben erschaffen und diesen Weg weitergehen.

Hört tief rein. Lasst euch auf die Melancholie ein und entscheidet selbst, ob ihr euch in diesen Geschichten wiederfindet. Willkommen in der Welt von Elias Vincent Ash.

Euer Cüneyt

Die Tracklist: Eine Reise durch den Staub und die Wahrheit

Damit ihr versteht, was Elias Vincent Ash auf diesem Album in die dunkle Nacht hinausruft, möchte ich euch die einzelnen Stationen dieser Reise vorstellen. Es sind acht Kapitel, acht Narben, acht Wahrheiten:

Living’s Iron

Dass Albums wirft euch direkt in die eiskalte Realität des Verlustes. Es geht um den Moment am Grab, wenn die letzte rote Tonerde fällt und man ohne ein letztes Wort, ohne eine haltende Hand zurückbleibt. Elias singt hier von der unausgesprochenen Schwere des Abschieds, wenn die Welt plötzlich grau wird und nur noch die Stille schreit. „Living’s iron“ – das Leben ist hart wie Eisen, und das Loslassen ist eine Lüge. Ein ungeschönter Blick auf den Tod und das, was er in uns hinterlässt.

Salt on the Turning Tide

Viele reden davon, dass ein Neuanfang etwas Befreiendes ist. Dieser Song reißt diese Illusion nieder. Elias erzählt von dem Versuch, die Seite umzublättern, während die Geister der Vergangenheit jeden einzelnen Schritt mitgehen. Es ist die bittere Erkenntnis, dass der Horizont oft lügt und man manchmal nur eine Dunkelheit gegen einen noch längeren, grauen Tag eintauscht. Ein Song für alle, die wissen, wie schwer der Staub der Vergangenheit wirklich wiegt.

Waitin‘ for the Rattle

Dieser Track ist ein tiefer Einschnitt in die Seele. Er handelt von der Flucht aus den Fängen einer toxischen, narzisstischen Frau. Elias beschreibt, wie man das Gift aus dem Glas kippt, aber die Dornen der Vergangenheit noch tief im Fleisch stecken. Es ist die Angst eines verbrannten Mannes, der darauf wartet, dass die bitteren Ketten der Vergangenheit wieder rasseln („Waitin‘ for the rattle“). Er kann einer neuen, echten Liebe fast nicht vertrauen, weil er sich so sehr an das Brennen und das Leben in den Schatten gewöhnt hat.

Crowns of Fool’s Gold

Ein musikalisches Vermächtnis. Hier spricht ein Vater zu seinen Söhnen. Er setzt sie ans Feuer und erklärt ihnen, wie die Welt – die unsichtbare „Matrix“ – wirklich funktioniert. Er warnt sie vor den glitzernden Käfigen, dem falschen Gold und dem System, das sich von ihrem Schweiß ernährt. Elias’ raue Stimme hämmert die Lektion ein: Vertraut nicht dem System, das euch Wahrheit für Lügen verkauft, sondern bleibt tief mit euren eigenen Wurzeln und der Erde verbunden.

Sulfur Sky

Ein herzzerreißender Blues über die absolute Isolation in der Liebe. Ein Mann versucht verzweifelt, seiner Frau seine tiefsten Gefühle zu erklären, baut ihr eine Brücke aus Stein und Sand – aber sie versteht ihn nicht. Sie blickt in eine völlig andere Richtung, wandelt auf einem anderen Boden, unter einem schwefelgelben Himmel, und all seine Worte zerfallen zu Staub auf der Fensterscheibe. Es ist das schmerzhafte Gefühl, nebeneinander zu stehen und doch tausend Meilen voneinander entfernt zu sein.

Clay Don’t Lie

Warum ist diese Welt so extrem? Wer hat uns in diese Maschine gezwungen? Elias rechnet schonungslos mit der Gier ab. Er singt von den Glaspalästen der Reichen, die das Licht fressen, während unten auf der roten Erde die Familien am Esstisch zerbrechen. Es ist eine wütende, schwere Anklage gegen ein unnatürliches System, das den Menschen zu einem bloßen Zahnrad degradiert. Der Lehm und der Boden lügen nicht – aber die glänzende Welt über uns besteht aus nichts als Illusionen.

Eyes on the Clay

Wir betreten einen verrauchten, schummrigen Billard Club. Kreidestaub liegt in der Luft, während Männer versuchen, ihr Leid und ihre kaputten Träume im Whiskey zu ertränken. Doch die Rettung kommt nicht aus dem Glas und auch nicht von außen. Wer den Film Matrix kennt, erinnert sich an die Worte des Orakels: Die Erlösung liegt allein in deinen Händen. Du musst das Spiel durchschauen, ausbrechen und deinen Blick auf das Wahre richten („Eyes on the Clay“). Es ist der Moment des Erwachens, oft begleitet von einer echten Frau, die einen aus diesem selbstgewählten Schatten holt und an die eigene Kraft erinnert.

The Soil is Real

Der krönende, dunkle Abschluss des Albums. Verrat. Das System ist so perfide aufgebaut, dass es Menschen dazu zwingt, das Wichtigste für eine Handvoll Silbermünzen zu verraten: die eigene Frau, den eigenen Mann, die eigenen Kinder. Elias nennt es beim Namen – es ist ein Teufelswerk in einem goldenen Anzug. Ein Song, der uns mit aller Härte auffordert, sich diesem Verrat in den Weg zu stellen, das eiserne Rad zu brechen und sich wieder auf das Einzige zu besinnen, was echt ist: unsere Liebsten und die harte, ehrliche Erde unter unseren Füßen.