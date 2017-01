Kenwood L-09M

Die größten und leistungsstärksten Endstufen der Fa. Trio Kenwood. Die wenigen dutzdend Pärchen die nach Europa verkauft wurden sind alle handverlesen vertrieben worden und meist in festen Händen dementsprechend schwer ist es heutzutage an ein Pärchen dieser Monoblöcke heran zu kommen

Dank Kenwoods High-Speed Schaltung und DC-gekoppelter Endstufe zählt die L-09M wie auch andere damalige Kenwood-Geräte (1977-78) zu dem besten was an Verstärkerbau auf dem Markt erhältlich war.

Leider finden sich kaum Daten zu den Trümmern, ebenso keine Neupreise o.ä. Als Vorverstärker fand der L-07C Verwendung. Die L-07CII mit den passenden L-7MII Monoblöcken/ L-07TII Tuner und L-07D Plattenspieler kamen erst rund 2 Jahre später gegen Ende 79 auf den Markt. Etwa zeitgleich mit dem Vollverstärker Trümmer KA-907. Nach den L-01A/ -02A und -03A Verstärker Gespannen mit jeweils passendem Tunder ging es eigentlich stetig bergab mit Kenwood. Laut vieler Meinungen symbolisiert der KA-907 den Höhepunkt der Firma (nebst Model 600 aus dem Jahre 75 und der Supreme 700 Reihe)

Die Leistung ist mit 2×300 Watt an 8 Ohm angegeben. Laut eines Tests wurde diese jedoch bei weitem überschritten, auch das Netzteil hat mit knapp 1200Watt Stromaufnahme (pro Block) wesentlich mehr Kapazität als jemals verbraucht werden kann. Die Endstufen sind aktiv gekühlt, wobei der Lüfter jedoch unhörbar leise ist. Mit 22 Kilo pro Monoblock ist dies auch gleichzeitig gesamt der schwerste Verstärker der jemals in den Hallen von Kenwood geklöppelt wurde. Die Verarbeitung ist ein Traum, alles ist aus massivem Metall selbst die VUs sitzen hinter einer Glasscheibe und nicht wie oft üblich hinter Acryll. Ein Gerät für die Ewigkeit!

Definitiv müssen Sie sich klanglich und verarbeitungstechnisch kaum hinter einer Marantz SM-1000 oder Accuphase M-60 verstecken. Die Lautsprecherkontrolle ist enorm, auch ein Kurzschluss (0 Hz, DC) wird problemlos hingenommen, ebenso wie der Betrieb mit kritischen Lautsprechern kein Problem darstellt.

Ich bin froh diese Monoblöcke endlich zu besitzen.