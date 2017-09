Sansui SP X8700

Sansui SP X8000 Vintage- Lautsprecher Erfahrungsbericht / Test:

Wenn mich jemand fragen würde welcher Hersteller die erste 50000 Wege Lautsprecher produziert hat, könnte ich das gar nicht beantworten. Es sind aber fast alle größeren japanischen Hersteller auf der Zug aufgesprungen. Doch bisher konnte mich nur die Kenwood KL 7090 klanglich überzeugen. Alle anderen, auch Pioneer waren vorsichtig gesagt, nicht mein Fall. Aber es gibt eine größere Fangemeinde, hauptsächlich aus dem Osten. die auf diese im warteten Sinne des Wortes !Tröten! abfahren. Meine SP X8700 habe ich als Fundus aus dem Flohmarkt mitgebracht. Nicht weil ich klanglich eine Erleuchtung erwartet habe sondern mit dem Gedanken das es in die richtigen Hände kommen sollte. Und damit bin nicht ich gemeint. Wie sollte auch sein? Klanglich genau das, was ein Lautsprecher nicht sollte. Nämlich entsetzen! Ich werde mit solchen Mehrfachwegediskotröten keine Freundschaft eingehen. Doch der jetzige Besitzer bzw. als er die beiden bei mir abgeholt hatte, war hell auf begeistert und meinte:” so etwas muss man mit einem Röhrenverstärker hören, erst dann versteht man uns!”. Wenn er mit uns meinte, bleibt mir jedenfalls bis heute ein Rätsel und das wäre ein Fall für Schwakte YX ungelöst.

Dennoch sein es Ihm gegönnt. Jeder hat eben einen anderen Geschmack. Bei mir ist es Dynaudio und bei Hans(o) B&W und und und und und……