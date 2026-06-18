DSP PEQ IIR und FIR Filter erklärt

IIR vs. FIR: Das digitale Skalpell gegen den akustischen Vorschlaghammer

Ein mackern.de Werkstatt-Bericht zur Vollendung des Mackern Physics Lab (MPL)

Servus HiFi-Freunde,

so, nun steht mein Mackern Physics Lab (MPL) kurz vor der Vollendung. Anfänglich hätte es nur eine einfache, ehrliche Raumsimulation werden sollen. Ein bisschen Wände schubsen, die fiesesten Raummoden berechnen, fertig. Doch dank meiner Lieblings-HiFi-WhatsApp-Gruppe ist das Projekt massiv eskaliert. Man wirft ein harmloses Diagramm in den Chat, es kommen drei Detailfragen zurück – „Sag mal Cüneyt, berechnest du da eigentlich auch das Group Delay der Frequenzweiche mit rein?“ – und bumm: Plötzlich baust du eine komplette DSP-Simulations-Engine mit allem Zipp und Zapp. Eine ausführliche Vorstellung der fertigen MPL-Software bleibt noch aus, wird aber bald nachgereicht!

Heute müssen wir aber über die beiden Kontrahenten sprechen, die im digitalen Maschinenraum des MPL (und in jedem modernen High-End-DSP) die Strippen ziehen: IIR und FIR. Wer im Jahr 2026 digitale Raumkorrektur oder Lautsprecherentwicklung betreibt, kommt an diesen Begriffen nicht vorbei. Aber wo liegt der echte physikalische Unterschied? Und warum beendet FIR die Diskussion um sündhaft teure Analog-Weichenbauteile endgültig? Räumen wir auf mit dem Marketing-Voodoo.

Der Klassiker: IIR (Infinite Impulse Response)

Stellt euch den IIR-Filter wie ein traditionelles, analoges Mischpult vor – nur eben in Nullen und Einsen gegossen. IIR steht für Filter mit unendlicher Impulsantwort. Das Signal wird hier in einer Schleife immer wieder zurückgekoppelt. Im Grunde simuliert die Mathematik hier exakt das Verhalten von analogen Spulen, Kondensatoren und Widerständen. In der Software-Welt nennt man diese Filter-Bausteine „Biquads“ oder „PEQs“.

Die Vorteile: IIR ist ein absolutes Arbeitstier. Die Filter sind pfeilschnell, brauchen extrem wenig Rechenleistung und laufen selbst auf dem billigsten DSP-Chip völlig entspannt. Ein weiterer riesiger Pluspunkt: Sie erzeugen quasi keine Latenz. Wenn ein Signal rein geht, kommt es in der gleichen Millisekunde verarbeitet wieder raus. Perfekt für Heimkino und Live-Anwendungen.

Der Haken (und Dr. Mackerns Schmerzgrenze): Die Physik lässt sich nicht austricksen. Ein IIR-Filter ist „minimal-phasig“ – genau wie die Bauteile in euren passiven Lautsprechern oder euer realer Raum. Das bedeutet unweigerlich: Jedes Mal, wenn ihr den Frequenzgang verbiegt (Amplitude), verdreht ihr auch die Phase.

Zieht ihr eine fette 50-Hz-Raummode um 8 dB nach unten, entsteht an dieser Stelle eine Phasenverschiebung. Das führt zu einem sogenannten Group Delay (Gruppenlaufzeit). Bestimmte Frequenzen werden minimal verzögert. Die Folge? Der Bass verliert seinen knallharten Punch, der Impuls verschmiert, und der legendäre „Kick“ einer Bassdrum weicht auf. Es ist wie ein chirurgischer Eingriff mit dem stumpfen Küchenmesser: Das Dröhnen ist zwar weg, aber das Timing ist im Eimer.

Die Master-Klasse: FIR (Finite Impulse Response)

Hier kommt der Endboss ins Spiel. FIR-Filter arbeiten mit einer endlichen Impulsantwort. Anstatt das Signal analog-ähnlich zurückzukoppeln, nimmt der FIR-Filter ein definiertes Zeitfenster des Audiosignals in den Speicher, multipliziert es mit Tausenden von Koeffizienten (sogenannten „Taps“) und faltet es mathematisch komplett neu zusammen.

Der absolute Clou: FIR-Filter entkoppeln die Zeit von der Lautstärke. Sie können Amplitude und Phase komplett unabhängig voneinander bearbeiten.

Ihr wollt den Frequenzgang eurer Box aalglatt ziehen, aber die Phase absolut unangetastet lassen? Kein Problem (Linear-Phase).

Aber FIR kann noch viel mehr, und hier müssen wir zwei grundlegende Anwendungsfälle unterscheiden:

1. FIR über passive Weichen (Der Bügeleisen-Modus)

Ihr habt einen tollen, fertigen Lautsprecher mit einer klassischen passiven Frequenzweiche im Wohnzimmer stehen. Die Weiche (und das Gehäuseprinzip) erzeugt jedoch Phasenverschiebungen. Der Tieftöner kriecht millisekundentechnisch immer etwas hinter dem Hochtöner her.

Hier klinkt man den FIR-Filter vor den Verstärker. Wir messen am Hörplatz und lassen die Software einen Filter generieren, der diese analogen Fehler schlichtweg rückwärts rechnet (Time-Reversal). Ohne den Lautsprecher aufzuschrauben, bügelt der FIR-Filter die Phase eures Passiv-Lautsprechers auf dem Weg zum Ohr exakt auf 0 Grad glatt. Der Lautsprecher verhält sich plötzlich wie eine zeitrichtige Punktschallquelle.

2. FIR im Vollaktiv-Betrieb (Der Heilige Gral)

Das ist die Königsklasse. Die passive Weiche fliegt hochkant aus dem Gehäuse in den Müll. Jeder Treiber (Hochtöner, Mitteltöner, Tieftöner) bekommt seinen eigenen Verstärkerkanal. Die Frequenztrennung übernimmt nun der DSP per FIR-Filter.

Warum ist das so mächtig? Mit FIR können wir „Brickwall“-Filter setzen – also Trennungen mit abartigen Steilheiten von 96 dB/Oktave oder mehr, und das absolut phasenlinear. Der Hochtöner kriegt exakt ab 2000 Hz kein einziges Bass-Signal mehr ab, spielt massiv entspannter auf, und im Übergangsbereich zum Mitteltöner gibt es null Phasen-Auslöschungen. Die Phantomschallquelle rastet ein, als stünde der Sänger physisch im Raum.

Wo ist der Haken bei FIR? Es ist ein absoluter Leistungsfresser. Um tiefe Frequenzen (die sehr lange Wellenlängen haben) zu bearbeiten, muss das Zeitfenster des Filters riesig sein (32.000 oder 65.000 Taps). Da glühen Standard-Prozessoren durch. Zudem erzeugt FIR Latenz (verzögerten Ton). Fürs Gaming ein Albtraum – für reines High-End-Stereo im Sweet Spot dagegen völlig egal.

Pure FIR vs. Hybrid-Routing

Wenn man nun diese gigantische FIR-Waffe hat, neigt man schnell dazu, einfach alles damit plattzumachen. Man misst den Raum, übergibt ihn dem Algorithmus und drückt auf „Pure FIR“.

Das Problem: Der Raum selbst verhält sich im Bassbereich bei Moden minimal-phasig. Zwingt man nun einen linear-phasigen FIR-Filter tief in den Bassbereich, um eine 40-Hz-Mode brachial auszulöschen, entsteht das gefürchtete Pre-Ringing. Die Mathematik fängt an zu schwingen, bevor das eigentliche Signal kommt. Bevor die Bassdrum kickt, hört ihr ein unnatürliches, leises Einsaugen (Sssschhht-Bumm). Ein psychoakustischer Super-GAU.

Weil wir bei mackern.de keine „süßen Lügen“ mögen, sondern die nackte physikalische Realität, favorisiert das Mackern Physics Lab den Hybrid-Modus.

Für die grobe, schmalbandige Moden-Bekämpfung im Basskeller nutzen wir IIR-Filter (oder zwingen den FIR-Filter in ein striktes Minimum-Phase-Verhalten). So killen wir das Dröhnen chirurgisch ohne jedes Vorecho. Sobald es aber ab der Schröder-Frequenz aufwärts an die Korrektur der Lautsprecher, der Weichenflanken und der Bühnenabbildung geht, entfesseln wir die volle Linear-Phase-FIR-Breitseite.

Fazit

Machen wir uns nichts vor: Die HiFi-Welt ist voll von teurem Voodoo. Wir diskutieren über sauerstofffreie Kupferkabel, handgewickelte Silberfolien-Kondensatoren in passiven Weichen und sündhaft teure Gerätebasen, um irgendwo noch das letzte Quäntchen „Bühne“ oder „Ruhe“ herauszukitzeln. Die harte Realität ist: Eine noch so teure Spule in einer passiven Weiche verdreht die Phase. Ein noch so teurer Lautsprecher muss sich der Akustik eures Wohnzimmers unterwerfen.

IIR-Filter sind das pragmatische Werkzeug der Wahl für den Alltag. Sie sind der treue VW Käfer: Laufen auf jedem AVR-Receiver, kosten keine Latenz und bändigen das schlimmste Dröhnen in der Stereokette schnell und effizient. Wer einfach nur entspannt einen Musik hören will, ohne dass die Vitrine klappert, ist hier bestens bedient. FIR-Filter – vor allem im vollaktiven Betrieb – sind hingegen der kompromisslose Sportwagen für den Sweet Spot. Sie erfordern Hirnschmalz, eine potente PC- oder DSP-Hardwarekrücke (Convolver) und präzises Einmessen. Aber das, was am Ende aus den Membranen kommt, deklassiert jede Materialschlacht in der Analogtechnik. Wenn Zeit und Amplitude endlich Hand in Hand laufen, wenn der Kick einer Snare und das Nachschwingen eines Kontrabasses auf die Millisekunde genau am Ohr eintreffen, dann hört man keine „Anlage“ mehr. Man hört nur noch Musik.

Das Mackern Physics Lab liefert euch bald den Schlüssel zu genau diesem Maschinenraum. Macht schon mal die Ohren sauber – es wird ehrlich!

Bis bald im Sweet Spot