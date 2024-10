Youn Sun Nah – Same Girl Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label : ACT Music – ACT 9024-2

: ACT Music – Format : CD, Album, Promo, Stereo, Streaming

: CD, Album, Promo, Stereo, Streaming Country : Germany

: Germany Released : September 2010 / ab 2014 180g LP Vinyl

: September 2010 / ab 2014 180g LP Vinyl Genre : Jazz

: Jazz Style: Vocal Jazz, Contemporary Jazz, Crossover Jazz

Das Album ist ein bedeutendes Werk in Youn Sun Nahs Diskografie und zeigt ihre Fähigkeit, Jazz auf innovative Weise mit anderen musikalischen Einflüssen zu verbinden. Es wurde von ACT Music, einem deutschen Label, veröffentlicht, das für seine Unterstützung von kreativen und experimentellen Jazzkünstlern bekannt ist. Die Promo-Version wurde speziell zur Vermarktung des Albums verwendet und ist in Fachkreisen und bei Radiostationen verbreitet.

Youn Sun Nahs Album Same Girl ist eine facettenreiche Jazz-Produktion, die 2010 beim renommierten Label ACT erschien. Es hebt die beeindruckende Musikalität und den außergewöhnlichen Stimmumfang der südkoreanischen Sängerin hervor und zeigt ihre Fähigkeit, unterschiedliche Genres und Stile miteinander zu verschmelzen. Das Album bietet eine Mischung aus Eigenkompositionen und überraschenden Coverversionen, wobei es sich durch ein subtiles, fast kammermusikalisches Arrangement und eine intime Atmosphäre auszeichnet.

Musikalische Vielfalt und Trackgestaltung

Das Album Same Girl umfasst insgesamt elf Titel, die eine spannende Reise durch verschiedene musikalische Landschaften bieten. Youn Sun Nah interpretiert bekannte Songs auf ihre ganz eigene Weise und kreiert durch ihre Arrangements eine emotionale Tiefe, die jedes Stück prägt. So wird beispielsweise Metallicas „Enter Sandman“ durch ihre minimalistischen Arrangements und ihre expressiven Gesangstechniken in eine fast hypnotische Ballade verwandelt. Ein weiteres Highlight ist „La Chanson d’Hélène“, ein französisches Chanson, das in Nahs Interpretation durch eine zarte Melancholie und feinfühlige Akzentuierung besticht.

Ihre eigenen Kompositionen wie „My Favorite Things“ und das Titelstück „Same Girl“ zeichnen sich durch ihre poetische Sprache und ihre tiefempfundene, stimmliche Interpretation aus. Diese Stücke zeigen Youn Sun Nahs Gespür für Nuancen, indem sie komplexe Gefühle mit einer scheinbaren Leichtigkeit ausdrückt. Mit jedem Lied gelingt es ihr, den Zuhörer in eine andere Welt zu entführen – mal mit ruhiger Intensität, mal mit energischen, fast spirituellen Momenten.

Mitwirkende und ihre Beiträge

Die Qualität und Einzigartigkeit des Albums ist nicht nur Youn Sun Nahs herausragender Performance zu verdanken, sondern auch dem erstklassigen Ensemble und der Produktion:

Youn Sun Nah – Vocals, Kalimba, Kazoo, Music Box : Die zentrale Rolle nimmt natürlich Youn Sun Nah selbst ein. Ihre Stimme ist das Herzstück des Albums und reicht von sanften, fast flüsternden Tönen bis hin zu kraftvollen Ausbrüchen. Sie fügt der Musik jedoch noch eine besondere Note hinzu, indem sie auf verschiedenen Instrumenten spielt, wie etwa der Kalimba, die dem Album eine dezente afrikanische Klangfarbe verleiht. Der Einsatz eines Kazoo sowie einer Spieluhr bringt eine kindliche, träumerische Qualität in einige der Tracks.

: Die zentrale Rolle nimmt natürlich Youn Sun Nah selbst ein. Ihre Stimme ist das Herzstück des Albums und reicht von sanften, fast flüsternden Tönen bis hin zu kraftvollen Ausbrüchen. Sie fügt der Musik jedoch noch eine besondere Note hinzu, indem sie auf verschiedenen Instrumenten spielt, wie etwa der Kalimba, die dem Album eine dezente afrikanische Klangfarbe verleiht. Der Einsatz eines Kazoo sowie einer Spieluhr bringt eine kindliche, träumerische Qualität in einige der Tracks. Ulf Wakenius – Guitar [Guitars], Arranged By (Tracks 2, 3, 6, 7) : Der schwedische Gitarrist Ulf Wakenius ist ein langjähriger musikalischer Begleiter von Youn Sun Nah. Seine Gitarrenarbeit auf Same Girl zeichnet sich durch eine filigrane Technik und ein tiefes Verständnis für das Zusammenspiel mit der Stimme der Sängerin aus. Er arrangierte mehrere Stücke auf dem Album und schuf dadurch eine harmonische Balance zwischen den zurückhaltenden Gitarrenklängen und der facettenreichen Vokalperformance von Nah. Seine feinsinnigen Arrangements tragen maßgeblich zur intimen Atmosphäre der Stücke bei.

: Der schwedische Gitarrist Ulf Wakenius ist ein langjähriger musikalischer Begleiter von Youn Sun Nah. Seine Gitarrenarbeit auf Same Girl zeichnet sich durch eine filigrane Technik und ein tiefes Verständnis für das Zusammenspiel mit der Stimme der Sängerin aus. Er arrangierte mehrere Stücke auf dem Album und schuf dadurch eine harmonische Balance zwischen den zurückhaltenden Gitarrenklängen und der facettenreichen Vokalperformance von Nah. Seine feinsinnigen Arrangements tragen maßgeblich zur intimen Atmosphäre der Stücke bei. Lars Danielsson – Acoustic Bass, Cello, Producer : Der schwedische Bassist und Cellist Lars Danielsson sorgt für eine warme und tiefgründige Klangbasis. Sein Spiel auf dem Kontrabass verleiht den Kompositionen Struktur und rhythmische Stabilität, während sein Cellospiel, das auf einigen Tracks zu hören ist, eine melancholische Tiefe und Emotionalität in die Musik bringt. Darüber hinaus fungierte Danielsson als Produzent und brachte seine langjährige Erfahrung ein, um das Album klanglich zu veredeln. Seine Produktion zeichnet sich durch eine besondere Klarheit und Detailverliebtheit aus, die das Zusammenspiel der Instrumente und die Stimme von Youn Sun Nah perfekt zur Geltung bringt.

: Der schwedische Bassist und Cellist Lars Danielsson sorgt für eine warme und tiefgründige Klangbasis. Sein Spiel auf dem Kontrabass verleiht den Kompositionen Struktur und rhythmische Stabilität, während sein Cellospiel, das auf einigen Tracks zu hören ist, eine melancholische Tiefe und Emotionalität in die Musik bringt. Darüber hinaus fungierte Danielsson als Produzent und brachte seine langjährige Erfahrung ein, um das Album klanglich zu veredeln. Seine Produktion zeichnet sich durch eine besondere Klarheit und Detailverliebtheit aus, die das Zusammenspiel der Instrumente und die Stimme von Youn Sun Nah perfekt zur Geltung bringt. Zavier Desandre-Navarre – Percussion : Der französische Perkussionist Zavier Desandre-Navarre bringt rhythmische Akzente und verleiht den Stücken eine lebendige Dynamik. Seine zurückhaltende, aber präzise eingesetzte Perkussion unterstützt die melodischen Elemente und fügt eine rhythmische Komplexität hinzu, die das Album bereichert, ohne die sanfte Gesamtstimmung zu stören.

: Der französische Perkussionist Zavier Desandre-Navarre bringt rhythmische Akzente und verleiht den Stücken eine lebendige Dynamik. Seine zurückhaltende, aber präzise eingesetzte Perkussion unterstützt die melodischen Elemente und fügt eine rhythmische Komplexität hinzu, die das Album bereichert, ohne die sanfte Gesamtstimmung zu stören. Axel Matignon – Producer : Axel Matignon übernahm ebenfalls eine zentrale Rolle in der Produktion des Albums und sorgte für die technische Feinabstimmung, die dem Album seinen ausgeglichenen und klaren Sound verleiht. Unter seiner Regie entstand ein harmonischer Gesamtklang, der die Musikalität und Emotionen in den Vordergrund rückt.

: Axel Matignon übernahm ebenfalls eine zentrale Rolle in der Produktion des Albums und sorgte für die technische Feinabstimmung, die dem Album seinen ausgeglichenen und klaren Sound verleiht. Unter seiner Regie entstand ein harmonischer Gesamtklang, der die Musikalität und Emotionen in den Vordergrund rückt. Executive Producer [Hub Music Inc] – Jae Jin In: Als Executive Producer trug Jae Jin In maßgeblich dazu bei, das Projekt zu ermöglichen und in die richtige Richtung zu lenken. Die Zusammenarbeit mit Hub Music Inc ermöglichte es, das Album in einem breiten internationalen Rahmen zu veröffentlichen und Youn Sun Nahs Musik einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Arrangements und stilistische Vielfalt

Youn Sun Nah arrangierte selbst die Mehrzahl der Stücke auf dem Album (Tracks 1, 4, 8 bis 11), was ihr kreatives Gespür und ihre stilistische Vision betont. Diese Eigenarrangements heben sich durch ihre Individualität und den Fokus auf die Stimme hervor. Sie schuf atmosphärische Klangwelten, die von der subtilen Begleitung der Musiker getragen werden und dennoch viel Raum für ihre Ausdruckskraft lassen. Die Arrangements von Ulf Wakenius auf den Tracks 2, 3, 6 und 7 bringen eine weitere Ebene in die musikalische Gestaltung ein und bieten eine hervorragende Ergänzung zu Nahs Interpretation.

Kritische Rezeption und Bedeutung in der Jazzszene

Same Girl erhielt hervorragende Kritiken und wurde als Meilenstein in Youn Sun Nahs Karriere angesehen. Die Kritiker lobten besonders die vielseitige und emotionale Tiefe der Interpretationen sowie die technische Brillanz der Aufnahme. Viele betonten die Intimität, die durch das Zusammenspiel der Musiker entsteht, und die Fähigkeit von Youn Sun Nah, das Publikum durch ihre stimmliche Ausdruckskraft in den Bann zu ziehen. Das Album wurde sowohl in Europa als auch in Asien ein Erfolg und trug dazu bei, ihren Ruf als eine der einflussreichsten und originellsten Stimmen im zeitgenössischen Jazz zu festigen.

Die Produktion von Same Girl demonstriert, wie sich verschiedene musikalische Einflüsse und kulturelle Hintergründe zu einem eindrucksvollen Ganzen vereinen lassen. Es bleibt eines der herausragenden Werke von Youn Sun Nah und zeigt ihr außergewöhnliches Talent, traditionelle Jazzstrukturen auf eine frische und innovative Weise zu interpretieren.

Tracklist:

My Favorite Things (4:00)

Written-By: Oscar Hammerstein II, Richard Rogers

Eine jazzige Neuinterpretation des Klassikers aus dem Musical The Sound of Music. Youn Sun Nah verleiht dem Stück mit ihrer einzigartigen Stimme und subtilen Arrangements eine frische, melancholische Note. My Name Is Carnival (4:02)

Written-By: Jackson C. Frank

Eine bewegende Coverversion eines Songs des amerikanischen Folk-Sängers Jackson C. Frank. Nahs Interpretation betont die emotionale Tiefe des Stücks und verleiht ihm eine introspektive Atmosphäre. Breakfast In Baghdad (5:56)

Written-By: Ulf Wakenius

Dieses Instrumentalstück, komponiert von Gitarrist Ulf Wakenius, bietet einen modernen Jazz-Ansatz mit orientalischen Anklängen. Nahs Stimme fügt sich hier subtil in die abwechslungsreiche, percussive Rhythmik ein. Uncertain Weather (3:22)

Written-By: Youn Sun Nah

Eine zarte Eigenkomposition, die durch ihre lyrische Tiefe besticht. Youn Sun Nah schafft mit ihrer gefühlvollen Stimme eine nachdenkliche, fast meditative Stimmung, die das Thema der Unbeständigkeit eindrucksvoll einfängt. Song Of No Regrets (3:45)

Written-By: Lani Hall, Sergio Mendes

Eine gefühlvolle Ballade, die sowohl in der Melodie als auch im Text eine tiefgehende Reflexion über das Leben und seine Erfahrungen darstellt. Nahs Gesang verleiht dem Stück eine sanfte, dennoch kraftvolle Ausdruckskraft. Kangwondo Arirang (4:06)

Written-By: Trad. Korean

Eine traditionelle koreanische Melodie, die Youn Sun Nah mit modernen Jazz-Elementen verbindet. Ihre Interpretation des Volkslieds ist eine Hommage an ihre kulturellen Wurzeln und bringt eine authentische, emotionale Tiefe zum Ausdruck. Enter Sandman (4:52)

Written-By: Metallica

Eine überraschende Coverversion des Metal-Klassikers von Metallica. Youn Sun Nah reduziert den Song auf ein minimalistisches Arrangement und schafft so eine düstere, atmosphärische Version, die sich stark von der Originalfassung abhebt. Same Girl (4:14)

Written-By: Randy Newman

Der Titeltrack, ursprünglich von Randy Newman, wird von Nah mit einer zerbrechlichen Intimität interpretiert. Ihre Version betont die melancholische Note des Textes und verleiht dem Stück eine tiefgründige Emotionalität. Moondog (4:10)

Written-By: Terry Cox

Ein atmosphärisches Stück, das durch seine repetitive Struktur und schwebenden Klänge eine meditative Stimmung erzeugt. Nahs Stimme fügt dem Track eine zusätzliche Dimension hinzu, die die hypnotische Wirkung verstärkt. Pancake (3:36)

Written-By: Youn Sun Nah

Ein verspieltes und experimentelles Stück, das mit unkonventionellen Klangmustern und Rhythmen arbeitet. Nah bringt hier ihre Kreativität und Experimentierfreude zum Ausdruck, was dem Album eine überraschende Wendung verleiht. La Chanson D’Hélène (5:07)

Written-By: Jean-Loup Dabadie, Philippe Sarde (Narrator: Roland Brival)

Ein französisches Chanson, das durch die Erzählweise von Roland Brival eine besondere Dramatik erhält. Youn Sun Nahs Interpretation ist sanft und emotional, und ihre Stimme harmoniert wunderbar mit den melancholischen Melodien des Stücks.

Jeder Track auf Same Girl zeigt die Vielseitigkeit von Youn Sun Nah und ihre Fähigkeit, unterschiedliche Genres und Stimmungen zu vereinen, was das Album zu einer eindrucksvollen musikalischen Reise macht.