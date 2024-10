Youn Sun Nah Voyage Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Titel : Voyage

: Voyage Künstlerin : Youn Sun Nah

: Youn Sun Nah Label : ACT Music ACT 9019-2

: Format : CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming

: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming Land : Deutschland

: Deutschland Veröffentlicht : 2008 / Ab 2014 180g LP

: 2008 / Ab 2014 180g LP Genre : Jazz

: Jazz Style: Vocal Jazz, Contemporary Jazz, Crossover Jazz

Das Album Voyage von Youn Sun Nah zeigt die künstlerische Bandbreite der koreanischen Jazzsängerin und ihre Fähigkeit, unterschiedliche musikalische Stile und Emotionen zu verbinden.

Mitwirkende und Produktion

Vocals : Youn Sun Nah – Ihre vielseitige Stimme bildet das Zentrum des Albums und reicht von sanften Balladen bis zu experimentellen Tönen. Sie zeigt ihre stimmliche Vielfalt und ihr Talent als Songwriterin.

: Youn Sun Nah – Ihre vielseitige Stimme bildet das Zentrum des Albums und reicht von sanften Balladen bis zu experimentellen Tönen. Sie zeigt ihre stimmliche Vielfalt und ihr Talent als Songwriterin. Acoustic Bass, Cello, Melodica, Producer : Lars Danielsson – Als Produzent und Multi-Instrumentalist trägt Danielsson wesentlich zum Klangbild des Albums bei. Seine Begleitung auf dem Kontrabass und Cello schafft eine warme, melancholische Atmosphäre, die die Stimme von Youn Sun Nah ergänzt.

: Lars Danielsson – Als Produzent und Multi-Instrumentalist trägt Danielsson wesentlich zum Klangbild des Albums bei. Seine Begleitung auf dem Kontrabass und Cello schafft eine warme, melancholische Atmosphäre, die die Stimme von Youn Sun Nah ergänzt. Guitar [Guitars] : Ulf Wakenius – Der schwedische Gitarrist liefert feinfühlige und virtuose Gitarrenbegleitungen, die von zurückhaltenden Akkorden bis hin zu expressiven Soli reichen.

: Ulf Wakenius – Der schwedische Gitarrist liefert feinfühlige und virtuose Gitarrenbegleitungen, die von zurückhaltenden Akkorden bis hin zu expressiven Soli reichen. Trumpet : Mathias Eick – Der norwegische Trompeter sorgt mit seinen melancholischen, klaren Tönen für emotionale Akzente und bereichert die Arrangements mit einer zusätzlichen Klangfarbe.

: Mathias Eick – Der norwegische Trompeter sorgt mit seinen melancholischen, klaren Tönen für emotionale Akzente und bereichert die Arrangements mit einer zusätzlichen Klangfarbe. Drums : Xavier Desandre-Navarre – Er steuert die Percussion und Rhythmen bei, die dem Album eine subtile rhythmische Struktur verleihen.

: Xavier Desandre-Navarre – Er steuert die Percussion und Rhythmen bei, die dem Album eine subtile rhythmische Struktur verleihen. Engineer, Sound Designer [Sound And Edit Design] : Lars Nilsson – Als Toningenieur und Sounddesigner war Nilsson für die Aufnahmequalität und den finalen Klang des Albums verantwortlich.

: Lars Nilsson – Als Toningenieur und Sounddesigner war Nilsson für die Aufnahmequalität und den finalen Klang des Albums verantwortlich. Engineer [Assistant] : Bo Savik – Unterstützte bei der Aufnahme und technischen Umsetzung des Albums.

: Bo Savik – Unterstützte bei der Aufnahme und technischen Umsetzung des Albums. Executive Producer : Jae Jin In – Verantwortlich für die Produktionsleitung und die übergeordnete künstlerische Ausrichtung des Albums.

: Jae Jin In – Verantwortlich für die Produktionsleitung und die übergeordnete künstlerische Ausrichtung des Albums. Design : Yun Soo Kim – Gestaltete das visuelle Design des Albums und sorgte für eine ästhetisch ansprechende Präsentation.

: Yun Soo Kim – Gestaltete das visuelle Design des Albums und sorgte für eine ästhetisch ansprechende Präsentation. Photography By: Sung Yull Nah – Verantwortlich für die Fotografien, die Youn Sun Nahs visuelle Präsenz im Artwork des Albums festhalten.

Songwriting und Arrangements

Written-By: Youn Sun Nah (Tracks: 1, 4, 6, 7, 9, 11) – Youn Sun Nah steuerte eine Reihe von Eigenkompositionen bei, die ihre persönliche musikalische Handschrift und ihre vielseitigen Einflüsse widerspiegeln. Ihre Songs zeichnen sich durch emotionale Tiefe und melodische Vielfalt aus, die von zarten Balladen bis hin zu dynamischeren, rhythmischen Stücken reichen.

Das Album Voyage ist ein Beispiel für Youn Sun Nahs Fähigkeit, intime musikalische Landschaften zu erschaffen, in denen ihre Stimme stets im Mittelpunkt steht, unterstützt von einer fein abgestimmten Instrumentierung und einer durchdachten Produktion. Die Zusammenarbeit mit renommierten Jazzmusikern wie Ulf Wakenius und Lars Danielsson verleiht dem Album eine klangliche Tiefe, die es zu einem besonderen Hörerlebnis macht.

Musikalische Vielfalt und Ausdruck

Voyage zeichnet sich durch eine musikalische Vielfalt aus, die verschiedene Genres wie Jazz, Folk und Weltmusik miteinander verknüpft. Youn Sun Nah schafft es, ihre asiatischen Wurzeln mit der westlichen Jazztradition zu verbinden, was dem Album eine besondere klangliche Signatur verleiht. Ihre Interpretation traditioneller asiatischer Melodien sowie ihre Eigenkompositionen zeigen eine tiefe emotionale Bindung zur Musik und eine künstlerische Neugier, die weit über genretypische Grenzen hinausgeht.

Stimmliche Brillanz und Emotionalität

Youn Sun Nahs Stimme ist das Herzstück von Voyage und zeichnet sich durch eine erstaunliche Bandbreite aus: Sie reicht von zarten, fast flüsternden Tönen bis hin zu kraftvollen, expressiven Passagen. Ihre Fähigkeit, selbst den leisesten Tönen eine intensive emotionale Wirkung zu verleihen, macht sie zu einer außergewöhnlichen Sängerin im Jazz. Stücke wie „Uncertain Weather“ und „Pancake“ demonstrieren ihre kreative Freiheit und den Mut, musikalische Experimente zu wagen, ohne dabei ihre tiefen musikalischen Wurzeln zu verlieren.

Instrumentierung und Arrangement

Die Arrangements auf Voyage sind meisterhaft ausgearbeitet und setzen auf eine sparsame, aber prägnante Instrumentierung. Lars Danielsson als Produzent und Multi-Instrumentalist bringt durch seine vielseitige Begleitung auf dem Kontrabass, Cello und Melodica eine warme und vielschichtige Klangbasis ein. Ulf Wakenius‘ Gitarrenspiel ergänzt dies mit sensiblen und oft meditativen Melodielinien, die den Raum für Nahs Gesang perfekt ausleuchten. Mathias Eicks Trompeteneinsätze verleihen einigen Stücken eine zusätzliche Tiefe und schaffen atmosphärische Übergänge.

Produktionsqualität und Klanggestaltung

Die Klangqualität des Albums ist herausragend und reflektiert die hohen Ansprüche, die an die Produktion gestellt wurden. Lars Nilsson, der als Toningenieur und Sounddesigner tätig war, hat durch eine detaillierte Soundgestaltung und ein feines Gespür für akustische Balance eine Aufnahme geschaffen, die Youn Sun Nahs Stimme und die Instrumente in voller Klarheit und Tiefe zur Geltung bringt. Besonders in den leiseren Passagen entfaltet sich die akustische Brillanz des Albums, was den intimen Charakter der Musik verstärkt.

Musikalische Themen und Botschaften

Thematisch beschäftigt sich Youn Sun Nah in Voyage mit Fragen der Vergänglichkeit, der Suche nach Identität und der Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Die selbstgeschriebenen Stücke wie „Pancake“ und „Uncertain Weather“ sind introspektiv und laden den Hörer ein, sich auf eine emotionale Reise zu begeben. Die Lyrik ist oft poetisch und lässt Raum für eigene Interpretationen, was die Tiefe und den Facettenreichtum ihrer Musik unterstreicht.

Rezeption und Bedeutung in der Jazzszene

Das Album wurde in der Jazzszene und bei Kritikern sehr positiv aufgenommen. Es wurde als ein Werk gefeiert, das moderne Jazz-Einflüsse mit einer individuellen künstlerischen Handschrift verbindet. Youn Sun Nahs Fähigkeit, sowohl ein breites Publikum als auch Kenner der Jazzszene anzusprechen, macht Voyage zu einem wichtigen Album in ihrer Diskografie und im zeitgenössischen Jazz. Ihr mutiger Ansatz, auch ungewöhnliche Klangfarben und Elemente der Weltmusik einzubinden, wurde als innovativ und wegweisend für die Weiterentwicklung des Genres bewertet.

Fazit

Voyage ist ein Album, das durch seine intime und dennoch vielseitige Klangwelt besticht. Youn Sun Nah zeigt darauf ihre ganze stimmliche und künstlerische Bandbreite, unterstützt von erstklassigen Musikern und einer sorgfältigen Produktion. Die Kombination aus tiefem emotionalen Ausdruck, musikalischer Experimentierfreude und technischer Brillanz macht Voyage zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis. Es ist ein Album, das sowohl für langjährige Jazz-Liebhaber als auch für Hörer, die auf der Suche nach neuen, grenzüberschreitenden musikalischen Erfahrungen sind, gleichermaßen empfehlenswert ist. Voyage zeigt Youn Sun Nah in ihrer besten Form – als eine Künstlerin, die sich immer wieder neu erfindet und dabei authentisch bleibt.

Tracklist:

Dancing With You – 4:44

Ein sanftes und gefühlvolles Stück, bei dem Youn Sun Nahs Stimme über einem minimalistischen Arrangement schwebt. Der Song strahlt eine entspannte, fast träumerische Atmosphäre aus und lädt zum Innehalten ein. The Linden (Written-By – Lars Danielsson, Lina Nyberg) – 5:00

Ein poetisches Stück, das durch die harmonische Zusammenarbeit zwischen Lars Danielssons Bass und Youn Sun Nahs Gesang beeindruckt. Die melancholische Melodie vermittelt eine tiefe emotionale Verbundenheit. Calypso Blues (Written-By – Don George, Nat King Cole) – 4:06

Youn Sun Nah interpretiert diesen Klassiker mit einer jazzigen Leichtigkeit und verleiht ihm eine persönliche Note. Die rhythmische Struktur erinnert an karibische Klänge und bringt ein leichtes, beschwingtes Gefühl in das Album. My Bye – 4:25

Eine ruhige und introspektive Ballade, die die zerbrechliche Seite von Youn Sun Nahs Stimme zeigt. Der Song erzählt von Abschied und Verlust und berührt durch seine schlichte, aber tiefgehende Emotionalität. Jockey Full Of Bourbon (Written-By – Tom Waits) – 3:42

Eine originelle Interpretation des Tom-Waits-Klassikers, bei der Youn Sun Nah die düstere, fast mystische Atmosphäre des Originals einfängt und mit ihrem eigenen Stil bereichert. Ein spannendes, rhythmisch markantes Stück. Voyage – 6:00

Der Titeltrack des Albums ist eine epische musikalische Reise, die von dynamischen Wechseln zwischen ruhigen und intensiveren Passagen geprägt ist. Hier zeigt sich Youn Sun Nahs beeindruckende stimmliche Flexibilität. Please, Don’t Be Sad – 3:46

Ein gefühlvoller und aufmunternder Song, der Trost spendet. Mit ihrer einfühlsamen Darbietung spricht Youn Sun Nah Themen wie Hoffnung und Zuversicht an. Shenandoah (Written-By – American Folk Song) – 4:32

Diese Version des traditionellen amerikanischen Volksliedes besticht durch eine berührende Schlichtheit und Youn Sun Nahs Fähigkeit, die tiefen Emotionen des Songs mit ihrer Stimme einzufangen. Come, Come – 3:31

Ein kurzes, aber intensives Stück, das durch seinen eindringlichen Rhythmus und Youn Sun Nahs klare und kraftvolle Stimme getragen wird. Es vermittelt eine eindringliche Atmosphäre. Frevo (Written-By – Egberto Gismonti) – 5:17

Ein rhythmisch komplexes und energiegeladenes Stück, das brasilianische Einflüsse aufgreift. Die virtuose Gitarrenbegleitung von Ulf Wakenius ergänzt Youn Sun Nahs dynamischen Gesang perfekt. Inner Prayer – 5:05

Ein meditatives und tiefgründiges Stück, das mit minimalistischer Instrumentierung und Youn Sun Nahs gefühlvollem Gesang eine Atmosphäre der Reflexion und Stille schafft. India Song (Written-By – Carlos D’Alessio, Marguerite Duras) – 4:58

Eine melancholische Komposition, die durch ihre zarte Melodie und die träumerische Interpretation besticht. Youn Sun Nahs Gesang verleiht dem Stück eine geheimnisvolle und fesselnde Stimmung.

Diese vielseitige Tracklist zeigt die musikalische Bandbreite von Youn Sun Nah und unterstreicht ihre Fähigkeit, sowohl traditionelle als auch moderne Stücke auf einzigartige Weise zu interpretieren. Voyage bietet eine reiche Mischung aus Jazz, Folk, Weltmusik und persönlichen Kompositionen, die durch Youn Sun Nahs ausdrucksstarke Stimme und die feinsinnige Begleitung ihrer Musiker besonders zur Geltung kommt.