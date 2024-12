Label : Invada Records Temporary Residence Limited – INV319LP

: Invada Records Temporary Residence Limited – INV319LP Format : Vinyl, LP, Album, Stereo, Streaming

: Vinyl, LP, Album, Stereo, Streaming Land : UK

: UK Veröffentlicht : 28. Mai 2024

: 28. Mai 2024 Genre : Electronic, Rock, Ambiente

: Electronic, Rock, Ambiente Stil : Krautrock, Post Rock, Psychedelic Rock, Experimental, Atmosphäre

Beak> ist eine britische Band, die sich durch ihre innovative Mischung aus experimentellem Rock, Krautrock, elektronischer Musik und psychedelischen Klängen auszeichnet. Sie wurde 2009 gegründet und ist vor allem für ihre hypnotischen Rhythmen, verzerrten Gitarren und die vielschichtige, experimentelle Klangästhetik bekannt. Die Band hat ihren Ursprung in der britischen Musikszene und ihre Mitglieder stammen aus verschiedenen renommierten Bands, was ihren Sound besonders vielseitig und einzigartig macht. Im Jahr 2024 veröffentlichten sie ihr mit Spannung erwartetes Album „>>>“, das eine Weiterentwicklung ihres bisherigen Stils darstellt.

Die Mitglieder von Beak>

Die Band besteht aus drei Kernmitgliedern, die alle bedeutende Erfahrungen in der Musikszene haben. Ihre Mitglieder sind:

Geoff Barrow – Schlagzeug, Bass, Synthesizer Geoff Barrow ist wohl am bekanntesten als Gründungsmitglied der legendären Trip-Hop-Band Portishead, die in den 1990er Jahren mit Alben wie Dummy große Erfolge feierte. Barrow ist ein Multitalent und übernimmt in Beak> eine vielseitige Rolle als Schlagzeuger, Bassist und Synthesizer-Spieler. Seine Fähigkeit, atmosphärische und komplexe Rhythmen zu schaffen, ist ein zentraler Bestandteil des Beak>-Sounds. Er ist auch für die Produktion vieler der Alben von Beak> verantwortlich und trägt maßgeblich zur experimentellen Ausrichtung der Band bei. Leider hat der im Juli den Ausstieg aus der Band angekündigt. Billy Fuller – Bass, Gitarre Billy Fuller ist ein erfahrener Musiker und Bassist, der zuvor mit Robert Plant (von Led Zeppelin) und der Band Fuzz Against Junk zusammengearbeitet hat. In Beak> ist Fuller für den Bass und gelegentlich für Gitarrenparts verantwortlich. Er trägt zu der dichten und tiefen Klanglandschaft der Band bei, indem er die rhythmische Basis schafft und mit seinen Basslines den hypnotischen Groove verstärkt. Matt Williams – Synthesizer, Keyboard, Gitarre Matt Williams ist der neueste Zugang zu Beak> und bringt eine noch experimentellere Dimension in den Sound der Band. Er hat Erfahrung als Musiker und Produzent in verschiedenen Genres und hat als Teil von Bands wie The Beards und Rattle auf sich aufmerksam gemacht. Williams’ Einsatz von Synthesizern und elektronischen Effekten bringt eine weitere Schicht in den krautrock-inspirierten Klang von Beak> ein.

Das Album „>>> “ (2024)

Das Album „>>>“, das im Jahr 2024 veröffentlicht wurde, stellt eine neue Ära für Beak> dar, sowohl in Bezug auf den kreativen Ausdruck als auch die Klangentwicklung. Es ist das fünfte Studioalbum der Band und wurde nach einer längeren Pause von sechs Jahren veröffentlicht, was die Erwartungen der Fans entsprechend hoch ansetzte.

Musikalische Ausrichtung

Das Album folgt dem typischen Beak>-Sound, der eine Mischung aus repetitiven, hypnotischen Rhythmen und elektronischen Klanglandschaften umfasst. Die Musik ist von Krautrock-Ikonen wie Can und Neu! beeinflusst, aber auch von modernen experimentellen und psychedelischen Klängen, die in den Bereichen Post-Rock und Ambient angesiedelt sind. „>>>“ bleibt dabei nicht nur in einem genretypischen Rahmen, sondern erweitert die Bandbreite mit komplexeren Strukturen und atmosphärischen Passagen.

Die Songs auf dem Album zeichnen sich durch lange, sich wiederholende Rhythmen aus, die sich in einem fast tranceartigen Zustand entwickeln. Diese repetitiven Elemente werden durch das Spiel mit verschiedenen Effekten und Synthesizern verstärkt, was zu einer dichten, fast hypnotischen Klangwand führt. Die Songs sind oftmals sehr minimalistisch aufgebaut, wobei die Band viel Raum für Klänge und Grooves lässt, die sich langsam entfalten.

Produktionsstil

Geoff Barrow, als Hauptproduzent, hat den Sound des Albums entscheidend geprägt. Mit seiner Erfahrung in der Produktion von Portishead und anderen Projekten bringt Barrow eine besondere Atmosphäre in die Musik. Er sorgt dafür, dass die Musik auf „>>> “ gleichzeitig experimentell und zugänglich bleibt, indem er mit Klangtexturen und klanglichen Schichten spielt. Die Produktion legt viel Wert auf eine dichte Atmosphäre, die mit subtilen elektronischen Manipulationen und fließenden Rhythmen arbeitet. Besonders die Synthesizer-Elemente und die Verwendung von Effekten verstärken die hypnotische Wirkung der Musik.

Künstlerische Themen

Die Themen des Albums sind weniger explizit als in einigen anderen Genres, doch der emotionale und atmosphärische Ausdruck der Musik lässt Platz für Interpretationen. Die Musik von Beak> auf „>>>“ lässt sich als eine Reise durch verschiedene Klanglandschaften und emotional aufgeladenen, wiederholten Strukturen beschreiben. Das Album vermittelt eine gewisse Melancholie, aber auch ein Gefühl von Befreiung und Bewegung. Wie auf ihren früheren Alben sind die Texte von Beak> minimalistisch, häufig schwer verständlich oder nicht im Vordergrund, sodass der Fokus stärker auf der Musik und der Atmosphäre liegt.

Rezeption

Das Album „>>>“ wurde von Kritikern positiv aufgenommen. Es wird für seine dichte und facettenreiche Produktion gelobt, die den einzigartigen Sound von Beak> weiter verfeinert und gleichzeitig neue Elemente einführt. Insbesondere die Mischung aus analogem und digitalem Klang, sowie die raffinierte Handhabung von Rhythmen und Klängen, hat die Aufmerksamkeit vieler Rezensenten auf sich gezogen. Das Album wird oft als ein weiteres Meisterwerk in der Diskografie der Band bezeichnet und als Beweis für ihre kontinuierliche musikalische Entwicklung.

Fazit

Mit „>>>“ hat Beak> erneut gezeigt, dass sie zu den innovativsten Bands im Bereich des experimentellen Rocks gehören. Das Album kombiniert psychedelische Klänge, krautrock-inspirierte Rhythmen und elektronische Texturen zu einem einzigartigen, dichten Klangteppich. Die Mitglieder der Band, insbesondere Geoff Barrow, haben ihre kreativen Visionen weiterentwickelt und eine noch tiefere, atmosphärischere Musik erschaffen. „>>>“ ist ein Album, das sowohl Fans der Band als auch neue Hörer auf eine musikalische Entdeckungsreise mitnimmt – voller hypnotischer Rhythmen und faszinierender Klangexperimente. Klasse Album!

Tracklist und eine kurze Beschreibung:

Strawberry Line – 8:01

Ein atmosphärischer Eröffnungstrack mit hypnotischen Rhythmen und fließenden Synthesizern, der den Zuhörer in die Klangwelt des Albums einführt. The Seal – 6:11

Ein Stück mit treibenden Beats und einer dichten Klangtextur, das die experimentelle Seite der Band betont. Windmill Hill – 2:25

Ein kurzes, aber intensives Stück, das mit minimalistischem Rhythmus und verzerrten Klängen eine eindrucksvolle Atmosphäre schafft. Denim – 5:44

Ein Track mit einem eingängigen Groove und einer Mischung aus elektronischen und organischen Klängen, der die Vielseitigkeit der Band zeigt. Hungry Are We – 5:02

Ein Stück mit einem treibenden Beat und einer hypnotischen Melodie, das die experimentelle Natur der Band unterstreicht. Ah Yeh – 5:53

Ein Track mit einem pulsierenden Rhythmus und einer dichten Klanglandschaft, der die psychedelischen Elemente der Band hervorhebt. Bloody Miles – 5:32

Ein Stück mit einem intensiven Rhythmus und einer düsteren Atmosphäre, das die experimentelle Seite der Band betont. Secrets – 4:54

Ein Track mit einer eingängigen Melodie und einer Mischung aus elektronischen und organischen Klängen, der die Vielseitigkeit der Band zeigt. Cellophane – 7:50

Ein epischer Abschluss des Albums mit einem langen, sich entwickelnden Stück, das die experimentelle und psychedelische Natur der Band unterstreicht.

Diese Beschreibungen bieten einen Überblick über die verschiedenen Klangstile und Elemente, die in den Tracks des Albums „>>>“ von Beak> präsent sind.