The White Buffalo – Year of the Dark Horse: Ein musikalischer Ritt, der Zeit braucht

In unserer Lieblings-WhatsApp-Gruppe tauschen wir uns bekanntermaßen nicht nur über HiFi-Gedanken und philosophische Ansichten zur klanglichen Wahrheit aus, sondern werfen uns auch regelmäßig Schnäppchen und Musiktipps zu. Schließlich kennt man ja nicht alles und ist als Jäger und Sammler immer froh, etwas Neues zu entdecken. Ich für meinen Teil bin absolut nicht genreabhängig. Bei mir läuft im Grunde alles – außer Heavy Metal. Mir ist es allerdings elementar wichtig, dass man bei der Entstehung eines Albums Wert auf die Produktion gelegt hat. Sprich: Die Aufnahmen sollten und müssen eine gewisse handwerkliche Qualität mitbringen. Wenn die Tonalität nicht stimmt oder das Mastering dynamikbefreit totkomprimiert wurde, nützt das beste Songwriting nichts.

Nun kam der Uli – der musikalisch ebenfalls extrem breit aufgestellt ist – um die Ecke und teilte den Titel „She Don’t Know That I Lie“ mit uns. Seine Zusatzinfo: In diesem Song passiert jede Menge. An dieser Stelle muss man zur Einordnung unbedingt hinzufügen, wie der Uli so hört. Der Mann nennt ein Paar Magico S3, befeuert von Mark Levinson 436 Monoblöcken, einen Linn SystemHub und eine Trinnov ST2 sein Eigen. Das ist eine Kette, die keine Gefangenen macht und absolute Neutralität liefert. Wenn er über dieses Setup keine Mikrodetails wahrnimmt, dann nimmt das schlichtweg niemand wahr. Darüber hinaus hört er durch die Trinnov-Einmessung auch noch absolut phasenrichtig, was der räumlichen Abbildung und zeitlichen Präzision die Krone aufsetzt.

Wie auch immer. Ich mag den Titel, den Uli da so treffsicher hervorgehoben hat. Aber ich muss an dieser Stelle auch unumwunden zugeben: Man muss dieses Album einige Male komplett durchhören, bis es richtig Klick macht. So ging es jedenfalls mir. Es ist kein Fast-Food für die Ohren, sondern ein echtes Menü.

Der Mann hinter dem Büffel: Jake Smith

Hinter dem majestätischen Pseudonym The White Buffalo verbirgt sich der amerikanische Singer-Songwriter Jake Smith. Geboren im rauen Eugene, Oregon, und aufgewachsen im sonnigen Huntington Beach, Kalifornien, ist sein Lebenslauf alles andere als die typische Musik-Wunderkind-Geschichte. Smith war ein Spätzünder. Erst mit 19 Jahren kaufte er sich seine erste Gitarre, während seiner College-Zeit begann er, eigene Songs zu schreiben und dazu zu singen.

Was sofort auffällt und sein absolutes Markenzeichen is: diese wuchtige, kratzige und tiefe Bariton-Stimme. Eine Stimme, die nach Whiskey, Lagerfeuer und gelebtem Leben klingt. Smith hat sich über die Jahre einen Ruf als exzellenter Geschichtenerzähler erarbeitet. Vielen dürfte er auch durch seine musikalischen Beiträge zur Kultserie Sons of Anarchy bekannt sein, die ihm eine massive, treue Fanbase beschert haben. Doch mit „Year of the Dark Horse“ wollte er aus seinem eigenen Schatten heraustreten und Genregrenzen einreißen.

Die Realisierung: Nashville, Neon Cross und ein Hauch Wahnsinn

Um genau diesen Ausbruch aus der gewohnten Americana- und Folk-Ecke klanglich zu realisieren, holte sich Smith den renommierten Produzenten Jay Joyce ins Boot. Joyce ist eine echte Koryphäe, die schon mit Größen wie Eric Church, Cage the Elephant oder Halestorm im Studio stand.

Aufgenommen wurde das Ganze in Joyces eigenem Neon Cross Studio in East Nashville, Tennessee. Dieses Studio ist bekannt für seinen organischen, teils unorthodoxen Workflow. Bei der Realisierung wirkten neben Jake Smith (Vocals, Akustikgitarre) vor allem Jay Joyce selbst mit, der nicht nur an den Reglern saß, sondern auch E-Gitarren, Keyboards und diverse obskure Instrumente beisteuerte. Auch Jakes langjährige Weggefährten – Bassist Christopher Hoffee und Drummer Matt Lynott – waren essenziell, um das tighte Rhythmusgerüst aufzubauen. Das Album ist als Konzeptalbum angelegt, das musikalisch ein ganzes Jahr, die vier Jahreszeiten und die emotionalen Auf und Abs einer zerrütteten Beziehung abbildet. Klanglich ist das Ganze hervorragend eingefangen: Organisch, erdig, aber mit einer tollen räumlichen Staffelung, die hochwertigen HiFi-Ketten richtig Spaß macht.

Die Titel in der Übersicht

Wie auf mackern.de gewohnt, gibt es hier von mir die detaillierte Tracklist(e) mit einem kurzen klanglichen sowie musikalischen Eindruck zu jedem Stück: