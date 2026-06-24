Burmester 232 und die HDMI-Panik: Warum High-End-Fans die Realität verweigern

Willkommen im Jahr 2026: Der High-End-Dinosaurier wartet auf den Meteoriten

Es gibt Momente, da scrolle ich durch YouTube, sehe mir ein Video über neues HiFi-Equipment an und frage mich ernsthaft, ob ich versehentlich durch ein Wurmloch in die späten 90er gereist bin. Auslöser für diesen akuten Anfall von Fremdscham war kürzlich ein Video, in dem der neue Burmester 232 Vollverstärker vorgestellt wurde. Ein modernes Gerät, das den Versuch wagt, klassische Tugenden mit der Gegenwart zu verbinden.

Man sollte meinen, die Leute freuen sich über frischen Wind. Man sollte glauben, eine Industrie, die chronisch überaltert ist, würde jeden Strohhalm der Modernisierung dankend annehmen. Aber ein Blick in die Kommentare glich einem Ausflug in ein paläontologisches Museum. Da machten sich ausgewachsene Männer doch tatsächlich darüber lächerlich, warum ein moderner High-End-Verstärker einen HDMI-Anschluss hat. Oder Bluetooth. Und – Gott bewahre, holt den Exorzisten! – warum man das Ding über eine App auf dem Smartphone bedienen können soll.

Der doppelte Sargnagel der Szene: Preiswahn und Stagnation

Machen wir uns nichts vor: Wir schreiben das Jahr 2026 und die HiFi- sowie High-End-Szene hat massive, geradezu existenzielle Probleme. Das liegt zum einen daran, dass das Equipment immer unverhältnismäßig teurer wird. Fünfstellige Summen für Geräte, deren Materialwert und Entwicklungskosten das in keiner Weise mehr rechtfertigen, sind zur traurigen Normalität geworden.

Der eigentliche Elefant im Hörraum ist aber ein anderer: Der Fortschritt stagniert gnadenlos. Unsere High-End-Community ist in einer selbstgewählten Blase der Konservativität erstarrt. Da wird lieber der zehnte Class A Verstärker in Folge gekauft, immer in der kindlichen, beinahe religiösen Hoffnung, jetzt doch noch etwas völlig Neues zu erleben. Ein noch schwärzerer Hintergrund! Eine noch losgelöstere Bühne!

Jetzt mal ganz unter uns und Hand aufs Herz: Was glaubt ihr eigentlich, was ein neuer Class A Verstärker im Jahr 2026 besser machen würde als ein Bolide, der schon über 10 Jahre auf dem Buckel hat?

Ganz genau = 0 wie nichts, also 0,0.

Wer an dieser Stelle klanglich etwas anderes hört, der sucht schlichtweg nicht die klangliche Wahrheit und Neutralität, sondern den nächsten „audiophilen“ Weichzeichner. Die analoge Verstärkertechnik ist schlichtweg ausentwickelt. Da gibt es keinen Feenstaub mehr, den man über die Transistoren streuen kann. Ein aus dem vollen Aluminiumblock gefrästes Gehäuse macht das Audiosignal nicht besser, es macht nur den Versand teurer.

Die Angst vor der echten Revolution: Software ist König

Echter, messbarer und vor allem hörbarer Fortschritt ist heutzutage NUR noch softwareseitig zu erreichen. Die Zukunft – und eigentlich schon die Gegenwart – liegt im digitalen Bereich und nicht im analogen Bauteile-Bingo mit esoterischen Kondensatoren.

Gehen wir nur mal das Thema FIR-Filter (Finite Impulse Response) an. Wir leben in einer Zeit, in der Rechenleistung quasi nichts mehr kostet, und selbst dieses mächtige Werkzeug wird in den allermeisten High-End-Hörräumen immer noch konsequent ignoriert. Dabei sind die Möglichkeiten mit FIR-Filtern fast unendlich, wenn man den Raum und die Unzulänglichkeiten der Lautsprecher wirklich in den Griff bekommen will.

Sucht im Netz doch mal nach Begriffen wie XTC Crosstalk (Crosstalk Cancellation) oder der Audio Enklave. Dort passiert die eigentliche Magie! Dort wird Akustik auf Basis von knallharter Physik, Psychoakustik und Mathematik greifbar und manipulierbar gemacht. Mit moderner digitaler Signalverarbeitung lassen sich Phasenprobleme lösen und räumliche Abbildungen erzeugen, von denen der analoge Purist in seinem unbehandelten Wohnzimmer nur träumen kann.

Aber nein, das ist der konservativen Fraktion zu kompliziert. Es ist ja auch viel einfacher (und prestigeträchtiger), ein weiteres sündhaft teures Netzkabel an den 10 Jahre alten Verstärker zu stecken, als sich mit Software, Raumakustik und digitaler Signalverarbeitung auseinanderzusetzen. Software kann man eben nicht im Rack beleuchten und seinen Freunden zeigen.

Rappelt euch zusammen und belohnt Mut!

Es wird höchste Zeit, dass wir als Community aufwachen. Rappelt euch zusammen und unterstützt die Firmen, die tatsächlich noch einen enormen Aufwand betreiben, um technologisch im Hier und Jetzt mithalten zu können.

So eben auch Burmester mit dem 232 Vollverstärker. Versteht mich hier nicht falsch: Mir persönlich ist die Marke Burmester ziemlich egal, und der 232 interessiert mich für mein eigenes Setup überhaupt nicht. Das ist nicht meine Preisklasse und nicht mein Fokus. Aber ich finde es dennoch extrem spannend und absolut lobenswert, dass ein Traditionshersteller wie Burmester weiterkommen will. Sie integrieren moderne Schnittstellen, sie bauen vernünftige Displays ein, sie denken an App-Steuerung und TV-Integration, anstatt sich auf alten Lorbeeren und dem Mythos der Vergangenheit auszuruhen. Wer in 2026 HDMI, Bluetooth und App-Steuerung in einem Verstärker verteufelt, hat den Schuss nicht gehört. Fortschritt tut nicht weh – man muss ihn nur zulassen.

Düsteres Fazit: Der langsame Tod im eigenen Wohnzimmer

Doch wenn wir ehrlich sind, kommt diese Einsicht für einen Großteil der Branche wahrscheinlich zu spät. Die Reaktion auf Geräte wie den Burmester 232 zeigt schonungslos, wohin die Reise geht: in den Abgrund.

Die High-End-Szene schaufelt sich ihr eigenes Grab, und sie tut es mit einem vergoldeten Spaten. Indem sich die Community vehement gegen Digitalisierung, Software-Lösungen und moderne Alltags-Konnektivität wehrt, schließt sie konsequent jede neue, jüngere Käuferschicht aus. Niemand, der heute mit High-Res-Streaming, Smart Homes und perfekter digitaler Integration aufwächst, wird sich in zehn Jahren einen 50 Kilo schweren analogen Heizkörper ins Zimmer stellen, der nicht einmal mit dem verdammten Fernseher kommunizieren kann.

Wir beobachten hier in Echtzeit den langsamen Erstickungstod eines einst faszinierenden Hobbys. Die heutigen Hardcore-Verfechter des rein Analogen werden immer älter, ihre Gehöre werden schlechter, und irgendwann sterben sie weg. Und was bleibt dann? Eine Industrie, die verlernt hat, echte Innovationen zu schaffen, weil ihre lauteste Kundschaft jede Neuerung im Keim erstickt hat. Wenn die Szene ihre Arroganz gegenüber der digitalen Realität nicht bald ablegt, werden die prunkvollen High-End-Schmieden eine nach der anderen die Tore schließen. Die Verstärker von heute werden dann nur noch Staub ansetzen – als stumme Denkmäler einer Community, die aus lauter Angst vor der Zukunft vergessen hat, in der Gegenwart Musik zu hören.