Sony MDS JA50ES High End MiniDisk Recorder Erfahrungsbericht / Test

Eigentlich gehören solche Geräte nicht unbedingt in die Kategorie “muss ich haben” doch wenn es um Sony Geräte aus den 90er werde ich so oder so schwach. Dazu trägt selbstverständlich die perfekte Verarbeitung einen Riesen Teil dazu bei. Die MiniDisk sollte die Kassette bzw. ablösen DAT. Doch es hat sich nicht durchsetzen können. Sony produzierte bis 2011 noch Endgeräte aber die MP3 kam Ihr letztlich den Todesstoss. Nachtrauern braucht man nicht wirklich, obwohl die Qualität der Geräte und auch des Discs war eigentlich ausgesprochen gut. Aber für mich war das nie eine Alternative. Habe mich mit den bunten Disks nicht wirklich anfreunden können. Überhaupt das Aufnehmen selbst wie auf einer Kassette, hatte seinen Reiz verloren weil Musik auch dank Napster schneller verfügbar war.

Aber irgendwie Schade ist es dennoch. Denn die Musik selbst ist ein Genuss. Wie ein guter Wein. Man muss oder sollte es langsam geniessen und nicht schnell in sich hineinwürgen.

Diesen Recorder habe ich damals von einem Freund übernommen bzw. gegen ein anderes Gerät eingetauscht. Wie schon oben beschrieben ist die Verarbeitung Wirkich absolut. Man lässt das Ding gerne an und schaut auch zu wie die digitalen Bus zappeln. Die Aufnahme selbst ist wirklich erstklassig, man hat nach der Aufnahme den Eindruck, das es sich besser anhört als die originale CD! Doch logisch ist es nicht zu erklären oder doch? Ja sicher doch! Wenn man die Aufnahmelautstärke höher setzt. Es hat diverse Filterfunktionen und eines hatte es mir sehr angetan. Hier hatte ich wirklich das Hörgefühl, man wertet die originale CD auf. Auch wenn die Lautstärke zur CD angepasst war. Die JA50ES ist das einzige MiniDisc Recorder das mir gefallen hat und ich gerne damit auch gespielt habe. Doch für mich ist das kein Gerät das ich unbedingt behalten wollen würde. Genauso wie ein Kassettenrecorder. Für mich ist die Zeit, natürlich Schaue- schon lange vorbei. Mich hat natürlich das Netzwerkstream schon lange erreicht. In diesem Sinne….

Technische Daten: