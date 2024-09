Francois Couturier un jour si Blanc Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★☆ (4/5)

Label: ECM Records – ECM 2103 ECM Records – 270 2689

Germany / BRD Released: 29. (01) Jan. 2010

Jazz, Klassische Musik, Kammermusik, Style: Contemporary Jazz, Improvisation, Meditative und atmosphärische Elemente

François Couturier ist ein renommierter französischer Pianist und Komponist, der besonders für seine Arbeit im Bereich des Jazz und der improvisierten Musik bekannt ist. Geboren 1950 in Fleury-les-Aubrais, Frankreich, studierte Couturier zunächst klassische Musik und wandte sich später dem Jazz zu. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit zahlreichen einflussreichen Musikern zusammen, darunter Anouar Brahem und Jean-Louis Matinier, und ist bekannt für seinen subtilen und lyrischen Stil, der sowohl von klassischer Musik als auch von zeitgenössischem Jazz inspiriert ist.

Couturier ist seit 2005 Mitglied des Tarkovsky Quartetts, einer Formation, die dem russischen Filmregisseur Andrei Tarkovsky gewidmet ist. Dieses Quartett mischt Jazz mit Elementen aus der klassischen und improvisierten Musik. François Couturier gilt als ein Musiker, der die Grenzen zwischen diesen musikalischen Welten geschickt auslotet.

Das Album „Un jour si blanc“ (2010)

Das Album „Un jour si blanc“ von François Couturier ist eine Hommage an den berühmten Regisseur Andrei Tarkovsky und spiegelt seine anhaltende Faszination für die bildhafte, meditative Erzählweise Tarkovskys wider. Dieses Werk ist Teil einer Serie von Veröffentlichungen des Tarkovsky Quartetts, zu der auch Alben wie „Nostalghia – Song for Tarkovsky“ gehören.

Musiker auf dem Album:

François Couturier – Klavier

– Klavier Jean-Marc Larché – Sopransaxophon

– Sopransaxophon Anja Lechner – Cello

– Cello Jean-Louis Matinier – Akkordeon

Musikalischer Stil:

Das Album bewegt sich an der Schnittstelle von Kammermusik, Jazz und Improvisation, was ihm einen fast cineastischen, atmosphärischen Charakter verleiht. Der Titel „Un jour si blanc“ – übersetzt „Ein so weißer Tag“ – verweist auf die visuelle Reinheit und Ruhe, die in Tarkovskys Filmen oft zu finden sind.

Charakteristische Merkmale:

Stille und Raum: Wie in vielen von Couturiers Werken spielt die Stille eine zentrale Rolle. Die Kompositionen zeichnen sich durch eine langsame, fließende Entwicklung und ein starkes Gespür für Raum aus.

Wie in vielen von Couturiers Werken spielt die Stille eine zentrale Rolle. Die Kompositionen zeichnen sich durch eine langsame, fließende Entwicklung und ein starkes Gespür für Raum aus. Improvisation: Obwohl es strukturierte Kompositionen gibt, sind viele Teile des Albums durch die feine Improvisation der beteiligten Musiker geprägt.

Obwohl es strukturierte Kompositionen gibt, sind viele Teile des Albums durch die feine Improvisation der beteiligten Musiker geprägt. Kammermusikalischer Ansatz: Die intime Instrumentierung schafft eine fast sakrale Atmosphäre, die stark durch die klangliche Dynamik zwischen Klavier, Cello, Akkordeon und Saxophon geprägt ist.

Rezeption:

Das Album wurde für seine Tiefgründigkeit und meditative Qualität gelobt. Kritiker betonten häufig, dass die Musik von „Un jour si blanc“ mehr auf emotionaler und atmosphärischer Ebene wirke, als dass sie durch virtuose Improvisation brillieren wolle. Es ist ein Album, das für aufmerksames Hören und eine kontemplative Stimmung geeignet ist, perfekt für Hörer, die eine langsame und sorgfältig konstruierte musikalische Reise schätzen.

„Un jour si blanc“ ist ein typisches Beispiel für François Couturiers Fähigkeit, tiefe emotionale und ästhetische Momente durch eine musikalische Sprache zu schaffen, die den Geist des Kinos und der Kunst allgemein einfängt.

Hier sind die Titel des Albums „Un jour si blanc“ von François Couturier, aufgelistet mit einer kurzen Beschreibung:

Tracklist:

L’Aube – 5:57

Ein sanfter, atmosphärischer Eröffnungstrack, der die Dämmerung musikalisch einfängt. Un Calme Matin Orangé – 3:32

Eine zarte Melodie, die die Ruhe eines orangefarbenen Morgens widerspiegelt. Lune De Miel – 3:42

Ein romantischer, träumerischer Titel, der an die Zeit der Verliebtheit erinnert. L’intemporel (Hommage À J.S. Bach) – 4:55

Eine Hommage an Johann Sebastian Bach, die klassische und moderne Elemente verbindet. Le Soleil Rouge – 2:47

Ein lebhafter und strahlender Track, der die Energie der Sonne thematisiert. Der Blaue Reiter – 2:57

Eine Hommage an die gleichnamige Künstlergruppe, die die Verbindung zwischen Kunst und Musik verdeutlicht. Sensation (Hommage À Arthur Rimbaud) – 6:40

Ein kraftvoller Track, der die poetische Intensität von Rimbauds Werk einfängt. Un Jour Si Blanc (Hommage À Andreï Tarkovski) – 5:28

Der Titeltrack und eine tiefgründige Hommage an den Regisseur Tarkovsky, geprägt von lyrischen Melodien.

Colors:

Part 1 – 2:12

Ein kurzer, prägnanter Abschnitt, der den Übergang zu einer neuen Klangfarbe einleitet. Part 2 – 2:15

Eine Fortsetzung, die die Stimmung des vorherigen Teils vertieft. Part 3 – 2:17

Ein weiterer Abschnitt, der die musikalische Erzählung weiterführt. Part 4 – 2:26

Der abschließende Teil dieser Sequenz, der die Themen zusammenführt.

Clair-Obscur:

Part 1 – 3:49

Ein Stück, das mit Licht und Schatten spielt und emotionale Kontraste hervorhebt. Part 2 – 1:20

Ein kurzes, intensives Intermezzo, das die vorherige Atmosphäre verstärkt. Voyage D’Hiver – 3:41

Ein melancholischer Titel, der eine winterliche Reise musikalisch beschreibt. Par Les Soirs Bleus D’Été – 4:34

Ein nostalgischer Track, der an laue Sommerabende erinnert. Moonlight – 1:33

Ein kurzer, poetischer Abschluss, der die Stille und Schönheit des Mondlichts einfängt.

Fazit zu „Un jour si blanc“

Das Album „Un jour si blanc“ von François Couturier ist eine beeindruckende musikalische Reise, die tief in die Verbindung von Musik, Poesie und bildender Kunst eintaucht. Durch eine geschickte Kombination von zeitgenössischem Jazz und klassischen Elementen schafft Couturier eine Atmosphäre, die sowohl meditativ als auch emotional ansprechend ist.

Die sorgfältige Auswahl und Komposition der Stücke zeugt von Couturiers tiefem Respekt für die Inspirationsquellen, einschließlich Hommagen an bedeutende Künstler wie J.S. Bach, Arthur Rimbaud und Andreï Tarkovsky. Jedes Stück trägt seine eigene Stimmung und erzählt eine Geschichte, die die Hörer zum Nachdenken anregt und zu inneren Bildern anregt.

Die Tracks sind nicht nur musikalisch, sondern auch emotional reich. Sie erfassen das Spektrum menschlicher Erfahrungen, von der Romantik und der Melancholie bis hin zu Momenten der Stille und Reflexion. Die Intimität der Besetzung – Klavier, Saxophon, Cello und Akkordeon – trägt dazu bei, eine intime Klanglandschaft zu erschaffen, die den Zuhörer in ihren Bann zieht.

Insgesamt ist „Un jour si blanc“ ein außergewöhnliches Werk, das sowohl Jazzliebhaber als auch diejenigen anspricht, die eine tiefere, künstlerische Erfahrung suchen. Es lädt ein zum Zuhören und Nachdenken und bleibt im Gedächtnis durch seine lyrische Schönheit und emotionale Tiefe.