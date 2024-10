MICHAEL MANTLER: FOR TWO – Bjarne Roupé, Per Salo Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★☆ (4/5)

Michael Mantler: For Two (2011)

Bjarne Roupé – Gitarre

– Gitarre Per Salo – Klavier

– Klavier Aufgenommen: Juni & August 2010

Originales Veröffentlichungsdatum: 10. Juni 2011

Label: ECM Records, ECM 2139 , ECM 2139

Michael Mantlers For Two, veröffentlicht im Jahr 2011, ist ein kammermusikalisches Werk, das für zwei Instrumente – Gitarre und Klavier – geschrieben wurde. Die Komposition ist eine von Mantlers klar strukturierten und zugleich emotional tiefgründigen Arbeiten, die sich durch ihre intimen und minimalistischen Klangwelten auszeichnen.

Die mitwirkenden Musiker

Bjarne Roupé – Gitarre

Bjarne Roupé ist ein langjähriger Kollaborateur Mantlers und ein erfahrener Gitarrist, der in verschiedenen musikalischen Welten zu Hause ist. Roupé, der bereits in früheren Mantler-Projekten wie The School of Understanding oder The Jazz Composer’s Orchestra mitgewirkt hat, ist bekannt für seinen unverwechselbaren Stil, der sowohl technische Raffinesse als auch emotionale Ausdruckskraft verbindet.

Bjarne Roupé ist ein langjähriger Kollaborateur Mantlers und ein erfahrener Gitarrist, der in verschiedenen musikalischen Welten zu Hause ist. Roupé, der bereits in früheren Mantler-Projekten wie The School of Understanding oder The Jazz Composer’s Orchestra mitgewirkt hat, ist bekannt für seinen unverwechselbaren Stil, der sowohl technische Raffinesse als auch emotionale Ausdruckskraft verbindet. Per Salo – Klavier

Per Salo ist ein dänischer Pianist, der in der klassischen Musikszene eine bedeutende Rolle spielt. Er hat sich einen Namen als Solist und Kammermusiker gemacht und bringt seine langjährige Erfahrung in Mantlers Werk ein. Seine Präzision und sein Feingefühl für Klangfarben machen ihn zu einem idealen Partner für die komplexe und nuancierte Musik von Mantler.

Der kompositorische Ansatz

For Two ist ein außergewöhnliches Beispiel für Mantlers Vorliebe, stilistische Grenzen zu überschreiten und musikalische Elemente aus verschiedenen Genres wie Jazz, Klassik und Avantgarde zu vereinen. Im Laufe einer bedeutenden Reihe von Aufnahmen für WATT, JCOA und ECM hat Mantler oft nach Wegen gesucht, wie notierte Musik und Improvisation sich gegenseitig beeinflussen können. Die Komposition zeichnet sich durch ihre klare, zurückhaltende Struktur aus, die auf den Dialog zwischen den beiden Instrumenten fokussiert ist. Gitarre und Klavier interagieren in einem dynamischen und doch subtilen Zusammenspiel, das den Hörer tief in die emotionale und klangliche Vielfalt der Komposition eintauchen lässt.

Mantlers minimalistische Schreibweise verleiht dem Werk eine atmosphärische Dichte. Er arbeitet mit repetitiven Mustern und langsamen Entwicklungen, die den Fokus auf die kleinen Veränderungen und Schattierungen in der Musik legen. Durch diese Technik entsteht eine spannungsgeladene Ruhe, die typisch für Mantlers Ansatz ist. Der musikalische Dialog entfaltet sich wie ein leises Gespräch zwischen zwei vertrauten Stimmen, bei dem jedes Detail zählt.

Stil und Atmosphäre

Das Stück strahlt eine ruhige, fast meditative Stimmung aus, die durch die klangliche Balance von Gitarre und Klavier verstärkt wird. Beide Instrumente haben gleichberechtigte Rollen, wobei die Gitarre oft lyrische, fast gesangliche Linien spielt, während das Klavier durch sanfte Harmonien und klare rhythmische Strukturen führt. Die langsame, durchdachte Entfaltung der Melodien gibt der Musik eine zeitlose Qualität.

Mantlers Kompositionen, die häufig als „minimalistisch“ bezeichnet werden, sind in ihrer Essenz jedoch vielschichtiger. Die Einfachheit der Notation wird durch die Tiefe des Ausdrucks und die klangliche Raffinesse der beiden Musiker erweitert. For Two erfordert ein hohes Maß an Sensibilität von den Interpreten, da es oft in den leisen, scheinbar unscheinbaren Passagen ist, wo die tiefsten Emotionen und die größte Intensität zu finden sind.

Die Bedeutung der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Mantler, Roupé und Salo ist von großer Bedeutung für das Verständnis dieser Komposition. Beide Musiker haben eine enge Verbindung zu Mantlers Werk und bringen ihre eigene musikalische Sprache in das Stück ein. Roupé, der Mantlers Schaffen seit vielen Jahren begleitet, versteht es, dessen komplexe musikalische Ideen auf der Gitarre präzise umzusetzen, während Salo dem Klavier eine lyrische und zugleich rhythmisch akzentuierte Tiefe verleiht. Diese Synergie macht For Two zu einer einzigartigen klanglichen Erfahrung.

Kritische Rezeption

Bei der Veröffentlichung von For Two wurde das Werk von Kritikern als weiteres Beispiel für Mantlers Fähigkeit gefeiert, neue Ausdrucksformen innerhalb seiner charakteristischen minimalistischen Ästhetik zu schaffen. Es erhielt Lob für seine emotionale Tiefe und die herausragende Darbietung der beiden Musiker. Besonders hervorgehoben wurde der subtile Dialog zwischen Gitarre und Klavier, der dem Werk eine intime, fast private Atmosphäre verleiht.

Mantler, der oft als Grenzgänger zwischen verschiedenen musikalischen Welten beschrieben wird, bleibt mit For Twoseinem Ansatz treu, konventionelle Formen zu hinterfragen und neue Möglichkeiten für kammermusikalische Besetzungen zu erkunden. Das Werk hebt sich von vielen seiner früheren, orchestralen Projekte ab und bietet stattdessen eine introspektive und reduzierte Klangwelt.

Fazit

For Two ist ein bedeutendes Werk in Michael Mantlers Oeuvre, das sowohl seine kompositorische Reife als auch seine enge Zusammenarbeit mit langjährigen Mitstreitern wie Bjarne Roupé und Per Salo unter Beweis stellt. Die Komposition ist ein stilles Meisterwerk, das in seiner Zurückhaltung und emotionalen Tiefe besticht. Sie richtet sich an Hörer, die bereit sind, sich auf die feinen Nuancen der Musik einzulassen und in die klangliche Welt Mantlers einzutauchen.

Hier ist die Tracklist von Michael Mantlers Album For Two mit kurzen Beschreibungen der einzelnen Duette:

Duet One (01:48)

Ein kurzer, einleitender Dialog zwischen Gitarre und Klavier, das sanft und bedächtig die Tonalität des Albums festlegt. Duet Two (01:42)

Weitergeführt in einem minimalistischen, aber dynamischen Austausch, bei dem kurze melodische Linien das Hauptmotiv bilden. Duet Three (02:05)

Dieses Stück wirkt harmonisch komplexer, mit klar akzentuierten Passagen und wechselnden rhythmischen Mustern. Duet Four (01:33)

Eine introspektive und leise Interaktion, die durch ihre sparsame, doch effektvolle Struktur besticht. Duet Five (02:02)

Wieder ein etwas lebhafterer Abschnitt, in dem die Gitarre und das Klavier kurze, rhythmische Phrasen wechseln. Duet Six (04:30)

Eines der längeren Stücke auf dem Album, das mehr Raum für tiefergehende musikalische Erkundungen lässt. Langsam entwickelnde Themen und klare Kontraste zwischen den Instrumenten. Duet Seven (02:25)

Ein fließender Dialog, der im Vergleich zu den vorherigen Duetten freier und weniger streng strukturiert erscheint. Duet Eight (02:18)

Hier werden harmonische Wechsel intensiver, wobei die Gitarre lyrischere Passagen spielt, während das Klavier subtil begleitet. Duet Nine (01:54)

Ein rhythmisch dichteres Stück, das eine besondere Spannung zwischen den beiden Instrumenten erzeugt. Duet Ten (03:59)

Ein längeres, durchdachtes Werk, das ruhig beginnt, sich aber zu intensiveren melodischen Bewegungen entwickelt. Duet Eleven (02:44)

Dieses Stück bietet eine harmonische Ruhe, die durch die ausgewogene Beziehung zwischen den Instrumenten getragen wird. Duet Twelve (02:45)

Ein weiteres Duett, in dem die Instrumente in einem engeren Dialog stehen, ohne dabei die sparsame Struktur des Albums zu verlassen. Duet Thirteen (01:19)

Ein kurzes, fast fragmentarisches Werk, das schnelle Wechsel zwischen Stille und Ton erzeugt. Duet Fourteen (03:02)

Eine sanft fließende Komposition, die durch ihre weichen, kontinuierlichen Linien eine meditative Atmosphäre schafft. Duet Fifteen (01:13)

Ein sehr kurzes Stück, das wie eine improvisierte Antwort auf die vorangegangenen Tracks wirkt. Duet Sixteen (02:17)

Rhythmisch und harmonisch klar strukturiert, mit einem gleichmäßigen Wechsel zwischen Gitarre und Klavier. Duet Seventeen (01:59)

Dieses Stück setzt auf eine intime und leise Atmosphäre, wobei die Instrumente scheinbar voneinander unabhängig agieren, sich aber dennoch harmonisch ergänzen. Duet Eighteen (01:45)

Der Abschluss des Albums, eine kurze und reflektive Komposition, die die zentrale musikalische Idee des gesamten Werks abrundet.

Die Duette sind durchgehend minimalistisch und fokussieren auf die subtile, aber ausdrucksstarke Interaktion zwischen Gitarre und Klavier.