Anja Lechner François Couturier – LONTANO Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Album: Lontano

Künstler: Anja Lechner (Cello) und François Couturier (Klavier)

Anja Lechner (Cello) und François Couturier (Klavier) Veröffentlichungsjahr: 2020

2020 Label: ECM Records ECM 2682

ECM Records Produzent: Manfred Eicher

Manfred Eicher Aufgenommen: Oktober 2019, Sendesaal Bremen

Oktober 2019, Sendesaal Bremen Originalveröffentlichungsdatum: 16. Oktober 2020

Hintergrund und Konzept

Lontano ist das zweite Album der Zusammenarbeit zwischen Anja Lechner, einer renommierten Cellistin, und François Couturier, einem vielseitigen Pianisten und Komponisten. Die beiden Musiker begegnen sich in einem kreativen Dialog, der sowohl aus Eigenkompositionen als auch aus improvisierten Stücken besteht. Diese Zusammenarbeit knüpft an ihr vorheriges Werk Moderato Cantabile (2014) an, das bereits für seine poetische und innovative Musizierweise gelobt wurde.

Der Titel Lontano (italienisch für „fern“ oder „entfernt“) spiegelt die zentrale Idee des Albums wider: die Erkundung der emotionalen und kulturellen Distanz zwischen verschiedenen musikalischen Traditionen. Lechner und Couturier streben danach, diese Distanzen zu überbrücken und eine musikalische Sprache zu schaffen, die universell verständlich ist.

Musikalische Merkmale und Stil

Das Album umfasst eine sorgfältige Auswahl an Stücken, die aus verschiedenen musikalischen Traditionen stammen und in die ihre eigenen Kompositionen eingewoben sind. Lechner und Couturier kombinieren klassische Elemente mit improvisierter Musik, was zu einer einzigartigen Klanglandschaft führt.

Einflüsse: Die Musiker beziehen Inspiration aus der europäischen klassischen Musik, insbesondere von Komponisten wie Johann Sebastian Bach. Ihre Interpretation von Bach-Kantaten zeigt die Fähigkeit, Tradition und persönliche Note zu verbinden. Argentinische Volksweisen finden ebenfalls Eingang in die Stücke, was dem Album eine zusätzliche kulturelle Dimension verleiht. Subtile Einflüsse von zeitgenössischen Komponisten wie Henri Dutilleux, Giya Kancheli und Anouar Brahem fügen der Musik einen modernen und facettenreichen Charakter hinzu.



Die Musik auf Lontano ist geprägt von einer tiefen emotionalen Resonanz. Die Cellostimme von Lechner ist warm und ausdrucksstark, während Couturiers Klavierbegleitung eine harmonische Grundlage bietet, die sowohl unterstützend als auch interaktiv ist. Diese Balance zwischen den Instrumenten ermöglicht es dem Duo, einen Dialog zu führen, der sowohl intuitiv als auch strukturiert ist.

Kritische Rezeption

Kritiker haben das Album als eine meisterhafte Synthese von Improvisation und Komposition gelobt. Die Fähigkeit der beiden Künstler, komplexe emotionale Zustände und Atmosphären zu vermitteln, wurde vielfach hervorgehoben.

Intimität: Die Musik wird oft als intim und berührend beschrieben, da Lechner und Couturier durch ihre sensible Interpretation eine Verbindung zum Hörer herstellen. Die ruhigen, meditativen Passagen bieten Raum für Reflexion, während dynamische Momente die Zuhörer fesseln.

Die Musik wird oft als intim und berührend beschrieben, da Lechner und Couturier durch ihre sensible Interpretation eine Verbindung zum Hörer herstellen. Die ruhigen, meditativen Passagen bieten Raum für Reflexion, während dynamische Momente die Zuhörer fesseln. Innovationsgeist: Die Kombination von klassischen und improvisierten Elementen wird als innovativ und zeitgemäß angesehen. Kritiker betonen, dass das Duo es schafft, eine Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen und neue Perspektiven auf bekannte musikalische Konzepte zu eröffnen.

Fazit

Lontano ist ein bemerkenswertes Album, das die künstlerische Vision von Anja Lechner und François Couturier auf eindrucksvolle Weise verkörpert. Es lädt die Hörer ein, in eine tiefgründige und vielseitige musikalische Welt einzutauchen, die sowohl durch technische Virtuosität als auch durch emotionale Tiefe besticht. Die gelungene Mischung aus Improvisation, klassischer Musik und folkloristischen Einflüssen macht Lontano zu einem herausragenden Werk in der zeitgenössischen Musikszene und zu einer wertvollen Bereicherung für das Repertoire von Cello und Klavier.

Hier ist die Trackliste für das Album Lontano von Anja Lechner und François Couturier, einschließlich kurzer Beschreibungen der einzelnen Stücke:

Praeludium (Anja Lechner, François Couturier) – 01:42

Ein einleitendes Stück, das die Hörer sanft in die Klangwelt des Albums einführt. Es stellt die harmonische Verbindung zwischen Cello und Klavier vor. Arpeggio (François Couturier) – 01:13

Ein kurzes, aber prägnantes Stück, das die technische Versiertheit von Couturier am Klavier zur Geltung bringt und die Fragilität der Melodien betont. Gratitude (Anja Lechner, François Couturier) – 02:45

In diesem Stück spiegeln sich Dankbarkeit und Empfindsamkeit wider, während Lechner und Couturier in einem vertrauten Dialog miteinander musizieren. Alfonsina y el mar (Ariel Ramírez, Felix Cesar Luna) – 04:56

Eine gefühlvolle Hommage an die argentinische Dichterin Alfonsina Storni, die sowohl die melancholische Melodie als auch die tiefe Emotionalität der Texte einfängt. Flow (François Couturier) – 06:20

Ein dynamisches und freies Stück, das die Improvisationskunst des Duos in den Vordergrund stellt und die musikalische Interaktion in den Mittelpunkt rückt. Memory of a melody (Anja Lechner, François Couturier) – 05:04

Ein nostalgisches Stück, das Erinnerungen an vergangene Melodien heraufbeschwört und durch sanfte Harmonien besticht. Solar I (Anja Lechner, François Couturier) – 01:20

Ein kurzes, leuchtendes Stück, das mit hellen Klängen und einem Gefühl der Hoffnung spielt. Solar II (Anja Lechner, François Couturier) – 01:05

Eine Fortsetzung von Solar I, die den strahlenden Charakter des vorherigen Stücks verstärkt und in eine neue Richtung lenkt. Shadow (Anja Lechner) – 01:18

Ein atmosphärisches Stück, das mit dunkleren Klängen und mysteriösen Harmonien spielt und eine nachdenkliche Stimmung schafft. Miniature 27 (Giya Kancheli) – 04:55

Ein kurzes Werk von Kancheli, das in seiner Einfachheit und Eleganz berührt und die emotionale Tiefe der Musik entfaltet. Hymne (Anja Lechner, François Couturier) – 01:38

Ein feierliches Stück, das die spirituelle und emotionale Kraft der Musik betont und den Hörer zur Reflexion anregt. Vague – E la nave va (Anouar Brahem) – 06:58

Eine atmosphärische Komposition, die die Klänge des Meeres und der Reise thematisiert und eine Verbindung zwischen den Kulturen schafft. Lontano (Anja Lechner, François Couturier) – 02:35

Das titelgebende Stück des Albums, das die thematische Essenz des Werks einfängt und die künstlerische Reise des Duos reflektiert. Tryptic (François Couturier) – 07:45

Ein mehrteiliges Werk, das verschiedene musikalische Ideen und Emotionen miteinander verwebt und einen tiefen Einblick in die Kreativität des Komponisten gibt. Prélude en berceuse (Henri Dutilleux) – 03:14

Eine sanfte und beruhigende Komposition von Dutilleux, die mit ihren lyrischen Melodien und harmonischen Strukturen verzaubert. Postludium (Anja Lechner, François Couturier) – 02:05

Ein abschließendes Stück, das die musikalische Reise des Albums elegant zusammenfasst und die Hörer mit einem Gefühl der Zufriedenheit zurücklässt.

Diese Stücke zeigen die Vielfalt und Kreativität, die Anja Lechner und François Couturier in Lontano zum Ausdruck bringen, und laden die Hörer ein, die tiefen emotionalen Schichten ihrer Musik zu entdecken.