Marcin Wasilewski – Trio

Marcin Wasilewski Slawomir Kurkiewicz Michal Miskiewicz – Trio Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Marcin Wasilewski – Piano

– Piano Sławomir Kurkiewicz – Kontrabass

– Kontrabass Michał Miśkiewicz – Schlagzeug

– Schlagzeug Studio Aufnahmeort: März 2004, Rainbow Studio, Oslo

März 2004, Rainbow Studio, Oslo Originales Veröffentlichungsdatum: 07. März 2005

Label: ECM Recordes ECM 1891

Das Album „Trio“ von Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz und Michał Miśkiewicz ist ein bemerkenswertes Werk im modernen Jazz, das 2005 unter dem renommierten Label ECM Records veröffentlicht wurde. Es markiert einen wichtigen Moment in der Karriere des polnischen Trios, das zuvor als Begleitband des legendären Trompeters Tomasz Stańko international Beachtung fand. Die Musiker hatten sich bereits seit den frühen 1990er Jahren zusammengefunden, und ihre enge Zusammenarbeit hat zu einer außergewöhnlich dichten musikalischen Verbindung geführt, die in diesem Album deutlich zu hören ist.

Musikalische Sprache und Stil

Das Trio steht für eine einzigartige Verbindung von Melodie, Harmonie und Rhythmus, die in „Trio“ klar zur Geltung kommt. Wasilewski am Klavier, Kurkiewicz am Bass und Miśkiewicz am Schlagzeug erschaffen eine musikalische Welt, die von subtiler Lyrik und emotionaler Tiefe geprägt ist. Die Stücke auf dem Album sind nicht nur fein strukturiert, sondern auch durchdrungen von einer zurückhaltenden Intensität, die typisch für den Stil des ECM-Labels ist. Es gibt eine Balance zwischen Improvisation und Komposition, wobei die improvisatorischen Passagen oft wie natürliche Erweiterungen der Hauptthemen wirken.

Wasilewski, dessen Klavierspiel stark von klassischer Musik und der Jazztradition beeinflusst ist, beweist hier seine Fähigkeit, sowohl die Führung zu übernehmen als auch Raum für seine Mitmusiker zu lassen. Seine Melodielinien sind häufig von einer eleganten Schlichtheit, die sich in komplexeren harmonischen Strukturen auflöst, während er gleichzeitig mit rhythmischen Verschiebungen spielt, die den Hörer immer wieder überraschen.

Kurzwiewicz am Kontrabass bildet das Fundament der Musik, indem er harmonische Stabilität mit einer tiefen, resonanten Klangfarbe verbindet. Seine Linien unterstützen die Melodien und bieten gleichzeitig genügend Raum für seine eigenen Erkundungen. Kurkiewicz versteht es, mit seinem Bassspiel den emotionalen Subtext der Musik zu verstärken, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Michał Miśkiewicz‘ Schlagzeugspiel zeichnet sich durch Zurückhaltung und Sensibilität aus. Statt dominanter Rhythmen bevorzugt er eine Art texturales Spiel, das eher wie eine erweiterte Harmonieebene wirkt, die die gesamte musikalische Struktur des Trios subtil unterstützt. Sein Spiel ist oft mehr eine klangliche Gestaltung als eine traditionelle rhythmische Begleitung, was den Stücken zusätzliche Tiefe und Raum für individuelle Entfaltung gibt.

Produktion und Klangästhetik

Die Produktion von Manfred Eicher, dem Gründer von ECM, trägt die unverkennbare Signatur des Labels. Eicher, bekannt für seinen minimalistischen Ansatz in der Aufnahmetechnik, legt Wert auf akustische Klarheit und Raumtiefe, was besonders in „Trio“ zum Tragen kommt. Die Aufnahme vermittelt das Gefühl, die Musiker stünden im selben Raum wie der Hörer, wobei jedes Instrument perfekt balanciert ist. Dieser offene und transparente Klang ermöglicht es, die feinsten Nuancen in der Dynamik und im Zusammenspiel der Musiker zu erleben.

Die Klanglandschaft des Albums ist typisch für ECM-Produktionen: Sie ist weitläufig, klar und erlaubt den Musikern, ihre Klänge ohne übermäßige Produktionseffekte zu entfalten. Diese puristische Herangehensweise fördert die Atmosphäre von Intimität und Ehrlichkeit, die die Musik des Trios durchdringt. Es gibt keine Effekthascherei, keine überflüssigen Arrangements – nur drei Musiker, die im Einklang miteinander musizieren und ihre individuelle und kollektive Musikalität erforschen.

Einflüsse und Inspirationsquellen

Die Musik von Wasilewski, Kurkiewicz und Miśkiewicz ist stark von der europäischen Jazztradition beeinflusst, die sich durch einen subtilen, lyrischen Ansatz auszeichnet, wie er in den Werken von Künstlern wie Keith Jarrett und Jan Garbarek zu hören ist. Gleichzeitig fließen auch polnische musikalische Traditionen und Einflüsse aus der klassischen Musik in ihr Schaffen ein, was dem Trio eine unverwechselbare Stimme im internationalen Jazz verleiht.

Ein interessanter Aspekt der Musik des Trios ist der Einfluss von Tomasz Stańko, mit dem die Musiker über Jahre hinweg intensiv zusammengearbeitet haben. Stańkos dunkle, oft melancholische Klangwelt und seine Vorliebe für dramatische Pausen und musikalische Leerstellen haben zweifellos das musikalische Denken von Wasilewski, Kurkiewicz und Miśkiewicz geprägt. Gleichzeitig zeigt „Trio“ jedoch auch, dass die Musiker in der Lage sind, aus dem Schatten Stańkos herauszutreten und eine eigenständige musikalische Sprache zu entwickeln.

Bedeutung und Rezeption

„Trio“ wurde von Kritikern hoch gelobt und als eines der stärksten Alben des Jahres in der europäischen Jazzszene bezeichnet. Die Fähigkeit der Musiker, komplexe musikalische Ideen in scheinbar einfachen Strukturen zu verpacken, wurde besonders hervorgehoben. Zudem wurde das Album als Beispiel dafür gesehen, wie europäischer Jazz sich in den letzten Jahrzehnten zu einem eigenständigen künstlerischen Ausdruck entwickelt hat, der nicht mehr nur in der Tradition des amerikanischen Jazz verwurzelt ist, sondern eine eigene, oft introspektive Klangästhetik verfolgt.

Das Album hat das Trio international gefestigt und seine Stellung als eine der führenden europäischen Jazzformationen weiter ausgebaut. Es zeigt die künstlerische Reife und das technische Können der Musiker und bietet gleichzeitig einen tiefen emotionalen Zugang zu ihrer Musik. „Trio“ ist nicht nur ein Album für Jazzliebhaber, sondern auch für all jene, die Musik schätzen, die über den bloßen Klang hinausgeht und tiefer in emotionale und intellektuelle Sphären eindringt.

Fazit

„Trio“ von Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz und Michał Miśkiewicz ist ein Album, das sowohl in seiner strukturellen Klarheit als auch in seiner emotionalen Tiefe beeindruckt. Es ist ein herausragendes Beispiel für den modernen europäischen Jazz, der sich durch subtilen Ausdruck, technische Raffinesse und eine lyrische Qualität auszeichnet. Die Produktion von ECM verstärkt diese Qualitäten und macht das Album zu einem Hörvergnügen, das sich bei jedem Hören neu offenbart.

Hier ist die Tracklist des Albums „Trio“ von Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz und Michał Miśkiewicz, zusammen mit kurzen Beschreibungen der Stücke: