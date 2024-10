Stefano Battaglia Pelagos Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Instrument: Piano, Prepared Piano

Piano, Prepared Piano Recorded: Mai 2016, Fazioli Concert Hall, Sacile

Original Release Date: 15.09.2017

15.09.2017 Label: ECM Records ECM 2570 / 2571

Stefano Battaglias Album Pelagos ist ein außergewöhnliches Solo-Klavierwerk, das 2017 von ECM Records veröffentlicht wurde. Die Doppel-CD stellt einen Höhepunkt in der Karriere des italienischen Pianisten dar und fängt sowohl die Tiefe seiner musikalischen Ausdruckskraft als auch seine Auseinandersetzung mit den kulturellen, historischen und spirituellen Aspekten des Mittelmeerraums ein. Der Titel „Pelagos“ ist altgriechisch und bedeutet „Meer“ oder „offenes Meer“. Dies verweist auf Battaglias metaphorische und musikalische Erforschung der Weite und Unendlichkeit des Meeres, das als symbolische Trennlinie und gleichzeitig als Brücke zwischen Zivilisationen und Kulturen fungiert.

Hintergrund und Konzept

Pelagos ist viel mehr als ein reines Klavieralbum; es ist eine künstlerische Reise durch Geschichte, Mythologie und die Gegenwart. Battaglia ist bekannt für seine umfassende Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe des Mittelmeerraums, und dieses Album greift zahlreiche Themen auf, die von der Antike bis hin zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen reichen. Das Mittelmeer, historisch als Ort des Austauschs und der Migration, steht im Zentrum von Battaglias Reflexionen. Die Region war nicht nur ein Schauplatz des kulturellen Dialogs und der Entdeckungen, sondern auch des Konflikts, der Flucht und der Tragödie.

In diesem Zusammenhang verarbeitet Battaglia auf Pelagos unter anderem die aktuellen Flüchtlingskrisen, bei denen Tausende von Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Das Album zeigt eine Mischung aus Hoffnung, Trauer, Verlust und innerem Frieden, und Battaglia verbindet diese Themen mit einer musikalischen Form, die sowohl strukturiert als auch improvisiert ist. Es ist eine intime Reflexion, die sowohl die Schönheit als auch die Gefahren des Mittelmeers und dessen Symbolik widerspiegelt.

Musikalische Struktur und Ausdruck

Die Musik von Pelagos bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Komposition und Improvisation. Stefano Battaglia nutzt seine umfangreiche Erfahrung in beiden Bereichen, um Klangwelten zu erschaffen, die mal transparent und ruhig, mal komplex und tiefgründig erscheinen. Das Album kombiniert subtile, meditative Klavierlinien mit dynamischen Crescendos, die den emotionalen Gehalt der Musik verstärken. Viele der Stücke basieren auf modalen Strukturen und zeichnen sich durch langgezogene Phrasen und klare, minimalistische Motive aus. Es gibt auch starke Anklänge an die klassische Musiktradition, insbesondere an Komponisten wie Olivier Messiaen, Morton Feldman und Johann Sebastian Bach, deren Einfluss sich in Battaglias Sinn für Harmonie und Form widerspiegelt.

Dabei setzt er oft auf die Kraft der Stille und des Raums, was typisch für viele ECM-Produktionen ist. Diese minimalistischen Tendenzen werden durch die Zusammenarbeit mit dem legendären Produzenten Manfred Eicher unterstützt. Eicher, der Gründer von ECM, ist bekannt für seine feinsinnige Klangästhetik und seine Fähigkeit, in seinen Aufnahmen eine fast „räumliche“ Präsenz zu schaffen. Auch bei Pelagos setzt er auf diesen Ansatz, um den Zuhörern das Gefühl zu geben, in die Musik hineingezogen zu werden und die subtilen Nuancen und emotionalen Schichten von Battaglias Spiel zu erfassen.

Die Atmosphäre des Albums ist über weite Strecken ruhig und introspektiv, aber sie trägt gleichzeitig eine emotionale Schwere. Die Melodien sind oft von einer melancholischen Schönheit, die die Grenzen zwischen Trauer und Hoffnung auslotet. Battaglias Pianospiel ist dabei von einer bemerkenswerten Dynamik geprägt – er wechselt nahtlos zwischen sanften, beinahe flüsternden Passagen und kraftvollen Akkorden, die den Hörer in die Tiefe der musikalischen Erzählung ziehen.

Spiritueller und kultureller Kontext

Ein zentrales Merkmal von Battaglias musikalischer Philosophie ist seine spirituelle Suche, die sich in seinen Kompositionen immer wieder manifestiert. Pelagos ist in dieser Hinsicht eine Erkundung von Transzendenz und der spirituellen Dimension des Menschseins. Battaglia selbst hat mehrfach betont, dass das Album eine Hommage an jene Menschen ist, die ihr Leben riskieren, um die Freiheit zu finden – insbesondere im Kontext der Flüchtlingskrise, die das Mittelmeer in den letzten Jahrzehnten zu einem Ort des großen menschlichen Leids gemacht hat. Gleichzeitig sieht er das Mittelmeer aber auch als einen Ort der spirituellen Erneuerung und als eine Metapher für die Suche nach einem tieferen Sinn im Leben.

Das Album verweist auch auf die lange Tradition der mediterranen Kultur als Schmelztiegel der Ideen und Philosophien. Das Meer dient Battaglia als Sinnbild für Offenheit und Freiheit, aber auch für die Ungewissheit und das Risiko, das mit dem Überschreiten von Grenzen verbunden ist – sei es physisch, emotional oder spirituell. Dieses Wechselspiel zwischen Gefahr und Verheißung prägt die Musik und verleiht ihr eine besondere emotionale Tiefe.

Kritische Rezeption und Bedeutung

Pelagos wurde von der Musikkritik hochgelobt und als eines der wichtigsten Werke Battaglias gefeiert. Das Album wurde für seine emotionale Intensität, seine musikalische Vielschichtigkeit und seine philosophische Tiefe gelobt. Kritiker hoben besonders die Art und Weise hervor, wie Battaglia das Klavier als Mittel zur Erkundung komplexer Themen wie Migration, Verlust und Hoffnung einsetzt, und dabei einen Klangraum schafft, der sowohl zeitlos als auch tief verwurzelt in der Gegenwart ist.

Neben seiner künstlerischen Qualität wird Pelagos auch von Audiophilen geschätzt, die den klaren, reinen Klang der Aufnahme und die feinen Nuancen des Pianos besonders betonen. Die Produktion von Manfred Eicher, der für seine Fähigkeit bekannt ist, Stille und Raum in die Musik zu integrieren, trägt wesentlich dazu bei, dass die Aufnahme sowohl emotional als auch akustisch beeindruckt.

Fazit

Stefano Battaglias Pelagos ist ein zutiefst persönliches und gleichzeitig universelles Werk, das die Grenzen von Musik und spiritueller Suche auslotet. Es reflektiert sowohl die Schönheit als auch die Härten des Lebens und greift auf symbolische Weise die Themen von Flucht, Freiheit und den endlosen Horizont des Meeres auf. Mit einer meisterhaften Verbindung von Komposition und Improvisation schafft Battaglia ein Album, das zum Nachdenken anregt und den Hörer tief berührt. Pelagos ist ein künstlerisches Statement, das sowohl musikalisch als auch intellektuell herausfordert und zugleich als ein zutiefst bewegendes Hörerlebnis überzeugt.

Hier ist die Tracklist für Pelagos von Stefano Battaglia, ergänzt um kurze Beschreibungen der einzelnen Stücke:

CD 1

Destino (06:19)

Ein eindrucksvolles Stück, das als Einführung in die Reise von Pelagos dient. Es stellt das zentrale Thema der Bestimmung und des Schicksals vor, mit tiefen emotionalen Klavierpassagen. Pelagos (10:12)

Das titelgebende Stück des Albums, das den weiten Horizont des Meeres und die metaphysische Dimension des Mittelmeers in musikalischer Form darstellt. Es ist sowohl meditativ als auch dynamisch und fängt die unendliche Weite des Meeres ein. Migralia (12:24)

Ein kraftvolles und berührendes Werk, das die Thematik der Migration musikalisch aufgreift. Die Klaviermelodien zeichnen die Herausforderungen und Hoffnungen von Menschen auf der Flucht nach. Lamma Bada Yatathanna (04:51)

Eine Interpretation eines traditionellen arabischen Liedes, das mit seiner melodiösen und sanften Struktur die Schönheit der arabischen Musiktradition hervorhebt. Processional (05:24)

Ein ritualhaftes Stück, das in seiner Struktur an eine feierliche Prozession erinnert. Battaglia spielt hier mit rhythmischen und harmonischen Verschiebungen. Halap (08:38)

Dieses Stück ist geprägt von ruhigen, introspektiven Momenten, die in kraftvollen musikalischen Ausbrüchen gipfeln. Es evoziert eine tiefgründige, spirituelle Atmosphäre. Dogon (01:47)

Ein kurzes, minimalistisches Werk, das von afrikanischen Klängen inspiriert ist. Der Titel verweist auf die Dogon-Kultur in Westafrika und bietet eine musikalische Reflexion über deren spirituelle Traditionen. Life (10:58)

Ein langes, emotional intensives Stück, das den Kreislauf des Lebens und die Themen von Geburt, Verlust und Erneuerung thematisiert. Das Klavierspiel ist hier tief und nachdenklich.

CD 2

Lampedusa (07:07)

Benannt nach der italienischen Insel, die für viele Flüchtlinge ein Sehnsuchtsort ist. Dieses Stück ist geprägt von einer melancholischen und zugleich hoffnungsvollen Atmosphäre, die den Schmerz und die Hoffnung derjenigen widerspiegelt, die auf der Suche nach einem neuen Leben sind. Hora Mundi (14:06)

Ein längeres, komplexes Werk, das die Idee einer „Weltzeit“ thematisiert. Es verbindet unterschiedliche musikalische Traditionen und Rhythmen und reflektiert die globalen Bewegungen von Menschen und Kulturen. Lamma Bada Yatathanna (var.) (03:37)

Eine Variation des traditionellen arabischen Liedes, in der Battaglia die Melodie in eine neue, freie Form bringt. Die improvisatorischen Elemente verleihen dem Stück eine frische Dynamik. Exilium (09:24)

Ein Stück, das das Thema des Exils behandelt. Die Musik ist von tiefer Traurigkeit durchzogen und evoziert das Gefühl der Entfremdung und Sehnsucht nach Heimat. Migration Mantra (11:33)

Ein mantraähnliches Stück, das die meditative Kraft der Wiederholung nutzt, um die spirituelle Dimension von Migration und Bewegung zu reflektieren. Battaglia schafft eine hypnotische Atmosphäre. Horgos e Roszke (06:44)

Dieses Werk bezieht sich auf Grenzübergänge zwischen Ungarn und Serbien, die symbolisch für Flucht und Abschottung stehen. Die Musik vermittelt eine bedrückende, beklemmende Stimmung. Ufratu (05:36)

Ein lyrisches Stück, das sich auf den Euphrat bezieht, einen Fluss, der durch die Wiege der Zivilisation fließt. Es greift das Thema der kulturellen Ursprünge auf und bringt es in musikalische Form. Heron (05:37)

Ein poetisches und naturverbundenes Werk, das die Eleganz eines Reihers beschreibt. Das Stück ist von sanfter, ruhiger Schönheit und lädt zur kontemplativen Reflexion ein. Brenner Toccata (07:42)

Das abschließende Stück des Albums, das sich auf den Brennerpass zwischen Österreich und Italien bezieht, einen weiteren wichtigen Migrationsweg. Die Toccata ist rhythmisch lebendig und dynamisch und spiegelt die Bewegungen und Ströme von Menschen wider.

Dieses Album ist geprägt von tiefem kulturellem und politischem Bewusstsein und verbindet Geschichte, Mythologie und zeitgenössische Themen mit einem einzigartigen musikalischen Ausdruck.