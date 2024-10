Hifi Rose RA 280 Vollverstärker Test / Erfahrungsbericht:

Cosmetical Rating: ★★★★★ (5/5)

Begeisterung auf den Süddeutschen HiFi-Tagen: Der HiFi Rose RA280 Class A/D Vollverstärker

Ich habe auf den Süddeutschen HiFi-Tagen den HiFi Rose RA280 Class A/D Vollverstärker entdeckt und war sofort begeistert von dessen Verarbeitung und Design. Im Vergleich zum größeren Modell RA180, das optisch ein wenig wie eine Zeitmaschine wirkt, präsentiert sich der RA280 in einem deutlich moderneren und ansprechenderen Look. Die hochwertige Verarbeitung und die Liebe zum Detail sind auf den ersten Blick sichtbar. Das Gehäuse aus Aluminium, kombiniert mit einem eleganten Design, macht den RA280 zu einem echten Hingucker in jedem HiFi-Rack.

Klangqualität: Erster Eindruck und Berichte

Klanglich konnte ich mir vor Ort allerdings keinen direkten Eindruck verschaffen, da der Verstärker nicht angeschlossen war. Laut verschiedenen Berichten im Netz soll der RA280 jedoch im Hochtonbereich angenehm unaufdringlich und sanft klingen. Das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft für einen Class D-Verstärker, der traditionell eher für seine Effizienz als für seinen warmen Klang bekannt ist. Es wird oft gesagt, dass die Klangeigenschaften des RA280 den warmen und natürlichen Klang eines klassischen Class A-Verstärkers nachahmen, ohne jedoch die typische Wärmeentwicklung dieser Verstärkerklasse zu haben.

Technische Highlights: Doppel-Mono-Konzept und GaN-FETs

Der RA280 ist ein echter Doppel-Mono-Verstärker. Das bedeutet, dass beide Kanäle vollständig voneinander getrennt arbeiten, was eine bessere Kanaltrennung und ein präziseres Stereobild ermöglichen soll. Anstelle der herkömmlichen Silizium-FETs nutzt HiFi Rose hier moderne GaN-FETs (Galliumnitrid-FETs), die für eine deutlich verbesserte Linearität sorgen sollen. Diese Innovation reduziert die sogenannte „Dead Time“ der Schaltvorgänge auf ein Zehntel des bisherigen Niveaus, was zu einer nahezu perfekten Linearität und damit zu einem natürlicheren Klang führt.

Effizientes Netzteil: 2,5 kW Power

Ein weiteres technisches Highlight des RA280 ist das hocheffiziente Netzteil. Es arbeitet mit einer leistungsstarken 2,5 kW-Schaltung, die selbst bei schnellen Lastwechseln für eine stabile Stromversorgung sorgt. Die Verwendung von Siliziumkarbid-FETs im Netzteil senkt den Widerstand und die Wärmeentwicklung erheblich, wodurch die Effizienz des Verstärkers gesteigert wird. Dadurch kann der RA280 hohe Leistungen liefern, ohne dass es zu übermäßiger Hitzeentwicklung kommt. Doch ob diese ausgeklügelte Netzteilauslegung tatsächlich in der Lage ist, größere Endstufen und Monoblöcke zu ersetzen, ist aus meiner Sicht fraglich.

Phono-Eingang: Unterstützung für MM-Tonabnehmer

Der RA280 verfügt über einen integrierten Phono-Vorverstärker, der speziell für Moving Magnet (MM)-Tonabnehmer ausgelegt ist. Mit einem einfachen Schalter kann der Phono-Eingang aktiviert werden, um die empfindlichen Signale des Tonabnehmers präzise und verzerrungsfrei zu verstärken. Eine von HiFi Rose entwickelte Korrekturschaltung sorgt dafür, dass die Musik so originalgetreu wie möglich wiedergegeben wird. Damit ist der RA280 eine interessante Wahl für Vinyl-Liebhaber, die großen Wert auf klangliche Präzision und Detailreichtum legen.

Marketingversprechen oder echte Innovation?

Die umfangreichen technischen Spezifikationen und Features des RA280 lesen sich wie eine echte Neuerfindung im Verstärkerbau. Dabei wird deutlich, dass HiFi Rose bemüht ist, den Verstärker als bahnbrechende Technologie vorzustellen, die das Beste aus analogen und digitalen Welten vereint. Ob dies jedoch lediglich eine geschickte Marketingstrategie ist, um Käufer zu überzeugen, oder ob tatsächlich ein klanglicher Quantensprung erreicht wurde, lässt sich nur durch einen persönlichen Hörtest herausfinden.

Fazit: Optisch und technisch beeindruckend, aber noch ungetestet

Der HiFi Rose RA280 ist ohne Frage ein großartiger Verstärker, der mit seiner hochwertigen Verarbeitung und seinem modernen Design überzeugt. Preislich bewegt er sich in einem attraktiven Bereich des HiFi-Lebens, der viele Enthusiasten ansprechen dürfte. Für mich stellt der RA280 definitiv eine mögliche Alternative dar, doch bevor ich mich für einen Kauf entscheide, möchte ich das Gerät unbedingt selbst ausführlich testen. Denn letztendlich zählt für mich, wie der Verstärker in meiner eigenen Hörumgebung klingt und ob er wirklich die versprochene Klangqualität liefern kann. Allerdings sehe ich da nicht positiv entgegen da die Impedanz mit 8OHM und nicht drunter angegeben ist und meine Lautsprecher, alle, mehr abverlangen. Aber der Subwoofer- Ausgang könnten diesen Nachteil als Obsolet gestalten.

Technische Daten des HiFi Rose RA280 Class A/D Vollverstärkers

Design

Abmessungen : 430 mm (Breite) x 355 mm (Tiefe) x 103 mm (Höhe)

: 430 mm (Breite) x 355 mm (Tiefe) x 103 mm (Höhe) Gewicht : 9,5 kg

: 9,5 kg Gehäuse: Solides Aluminium und rostfreier Stahl

Verstärkerleistung

Subwoofer-Ausgang : 80

: 80 Leistung : 250 W x 2 Kanäle (500 W insgesamt), Mono

: 250 W x 2 Kanäle (500 W insgesamt), Mono Eingangsempfindlichkeit : Balanced Input : 600 mV (* bei 250 W x 2 Kanäle) Unbalanced (Line 1, 2, 3) Input : 600 mV (* bei 250 W x 2 Kanäle) Phono (MM) Input : 5 mV (* bei 250 W x 2 Kanäle)

:

Eingangsimpedanz

Balanced Input : Nicht spezifiziert

: Nicht spezifiziert Unbalanced (Line 1, 2, 3) Input : 47 kOhm

: 47 kOhm Phono (MM) Input: 47 kOhm

Frequenzgang und Bandbreite

Bandbreite : 20 Hz – 20 kHz, +0, 0 dB (* bei 250 W x 2 Kanäle, 8 Ohm Lautsprecherausgang) 10 Hz – 66 kHz, +0, -1 dB (* bei 250 W x 2 Kanäle, 8 Ohm Lautsprecherausgang) 10 Hz – 85 kHz, +0, -3 dB (* bei 250 W x 2 Kanäle, 8 Ohm Lautsprecherausgang) 20 Hz – 20 kHz, +0, 0 dB (* bei 1 W x 2 Kanäle, 8 Ohm Lautsprecherausgang) 10 Hz – 66 kHz, +0, -1 dB (* bei 1 W x 2 Kanäle, 8 Ohm Lautsprecherausgang) 10 Hz – 85 kHz, +0, -3 dB (* bei 1 W x 2 Kanäle, 8 Ohm Lautsprecherausgang)

:

Verzerrungswerte und Dämpfungsfaktor

Gesamtklirrfaktor (THD) : Balanced & Unbalanced (Line 1, 2, 3) Input: 0,007% @ 125 W (* bei 250 W x 2 Kanäle) FTC Leistungsabgabe (RMS) : 250 W x 2 Kanäle (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,05%) THD bei Frequenzbereich : 0,05% (8 Ohm, 1 W bis 250 W, 1 kHz)

: Dämpfungsfaktor : Lautsprecherausgang: > 250 (* bei 250 W x 2 Kanäle)

:

Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)

Balanced / Unbalanced / Phono (MM): 109 dB / 109 dB / 85 dB (* bei 250 W x 2 Kanäle)

Ausgangsimpedanz

Lautsprecherausgang: 30 mOhm (* bei 250 W x 2 Kanäle)

Klangregelung

Bass (100 Hz) / Höhen (10 kHz): ±15 dB (* bei 1 W x 2 Kanäle, Lautsprecherausgang)

Phono (MM)

Turnover : 500 Hz (+13 dB @ 100 Hz) (* RIAA)

: 500 Hz (+13 dB @ 100 Hz) (* RIAA) Roll-off: 2,1 kHz (-13,7 dB @ 10 kHz) (* RIAA)

Stromversorgung

Ausgangsleistung : 500 W (Schaltnetzteil)

: 500 W (Schaltnetzteil) Maximale Ausgangsleistung : 600 W

: 600 W Eingangsspannung : AC 100-240 V, 50/60 Hz

: AC 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme im Standby-Modus: < 0,5 W

Anschlüsse und Steuerung

Audio-Ein-/Ausgänge (Rückseite) : Nicht spezifiziert

: Nicht spezifiziert Trigger-Eingang : Spannung kann bei 3,3 V – 12 V aktiviert werden

: Spannung kann bei 3,3 V – 12 V aktiviert werden Trigger-Ausgang : Spannung kann bei 12 V aktiviert werden

: Spannung kann bei 12 V aktiviert werden IR-Eingang: 38 kHz Infrarot (Betriebsreichweite bis zu 10 m)

Lastimpedanz

Lautsprecher-Lastimpedanz: 8 Ohm

Diese technischen Spezifikationen zeigen die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit des HiFi Rose RA280 Class A/D Vollverstärkers und unterstreichen seine Position als potenzielles Highlight für anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten.