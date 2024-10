Electrocompaniet AW 300 M Mono Endverstärker Blöcke Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Entdeckung auf den Süddeutschen HiFi-Tagen

Die Electrocompaniet AW 300M Mono-Endstufen sind ein echter Hingucker und akustisches Highlight, das ich auf den Süddeutschen HiFi-Tagen näher kennenlernen durfte. Diese Verstärker sind in der High-End-Audiowelt besonders für ihre überragende Klangqualität bekannt, und bereits die ersten Takte haben mich vollkommen überzeugt.

Klangliche Exzellenz: Musikalisch, Schnell und Kontrolliert

Ihre klangliche Signatur ist geprägt von einer enormen Musikalität, die in jedem Detail spürbar wird. Die Endstufen bieten eine außergewöhnliche Schnelligkeit, die sich in einer dynamischen und präzisen Wiedergabe bemerkbar macht. Selbst komplexe Musikpassagen werden mit einer beeindruckenden Leichtigkeit und ohne jegliche Verzerrungen wiedergegeben.

Präzise Kontrolle über das Klanggeschehen

Ein weiteres herausragendes Merkmal der AW 300M ist ihre bemerkenswerte Kontrolle über das Klanggeschehen. Egal ob sanfte Jazzklänge oder kraftvolle Orchesterstücke, die Verstärker halten den musikalischen Fluss stets in perfekter Balance. Der Bassbereich wird tief und druckvoll, aber niemals aufdringlich wiedergegeben, während die Höhen kristallklar und ohne Schärfe erscheinen. Diese akustische Feinabstimmung sorgt dafür, dass die Musik ihre emotionale Wirkung entfaltet und den Hörer regelrecht in ihren Bann zieht. Auch bei höheren Lautstärken bleibt die Wiedergabe stabil und verzerrungsfrei, was von der hervorragenden Leistungsfähigkeit und der hochwertigen Bauweise dieser Mono-Endstufen zeugt.

Der Preis der Perfektion: High-End für Liebhaber

Doch all diese Klangvorteile kommen nicht ohne ihren Preis. Die Electrocompaniet AW 300M gehören zur absoluten Spitzenklasse im Verstärkersegment, was sich auch in ihrer Preisgestaltung von knappen 30000.- Euro widerspiegelt. Wie bei vielen anderen High-End-Herstellern liegt der Preis weit über dem, was für die meisten Menschen erschwinglich ist. Für viele Musikbegeisterte bleibt der Besitz solcher Geräte ein Traum, den man sich nur mit großem finanziellen Aufwand erfüllen kann – es sei denn, man ist bereit, sprichwörtlich eine Niere dafür zu verkaufen. Dieser hohe Preis ist natürlich ein Dämpfer, aber für diejenigen, die zu viel Geld haben und nicht Wissen was Sie damit machen wollen, bieten die AW 300M ein Erlebnis, das man auch bei anderen Hersteller findet aber leider nicht günstiger. Es sei denn, Du bedienst im Gebrauchtmarkt.

Fazit: Ein Erlebnis für kompromisslose Musikliebhaber

Die Endstufen sind damit ein Paradebeispiel dafür, was technologischer „Fortschritt“ und Liebe zum Detail in der Audiowelt erreichen können. Sie richten sich an jene, die kompromisslos in Sachen Klang sind und die Feinheiten jeder musikalischen Nuance schätzen. Ob sie diesen hohen Preis rechtfertigen, hängt natürlich vom individuellen Anspruch und Budget ab. Aber eines steht fest: Wer die Electrocompaniet AW 300M einmal gehört hat, wird sie so schnell nicht mehr vergessen. Aber dennoch muss man gestehen, dass in solchen Preisregionen auch andere Hersteller schöne Töchter haben und bevor ich mir die AW 300M hole, hole ich mir Accuphase, Mark Levinson…….Aber jedem das Seine! Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass der High End Sektor in Sachen Preisgestaltung mehr als abgeben ist. Das betrifft so ziemlich jeden Hersteller!

Technische Daten der Electrocompaniet AW 300M Mono-Endstufen

Eingangsimpedanz: 330 kΩ

330 kΩ Frequenzgang (Eingangsfilter aktiv): 0,5 – 220 kHz

0,5 – 220 kHz Frequenzgang (Eingangsfilter deaktiviert): 0,5 – 1,1 MHz

0,5 – 1,1 MHz Verstärkung (Mono, symmetrischer Eingang): 29 dB (x28)

29 dB (x28) Eingangsrauschen (20-20 kHz): < 2 μV

< 2 μV Signal-Rausch-Verhältnis (bezogen auf 1 W/8 Ω Last, 20-20 kHz): 95 dB

95 dB Signal-Rausch-Verhältnis (bezogen auf volle Leistung, 20-20 kHz): 120 dB

120 dB Slew-Rate (Eingangsfilter deaktiviert): 140 V/μs

140 V/μs DC-Ausgangsspannung: < 5 mV

< 5 mV THD+N (Gesamtklirrfaktor): 0,0006 %

0,0006 % Intermodulationsverzerrung (IMD): 0,001 %

0,001 % Dämpfungsfaktor (8 Ω Last): > 1000

> 1000 Stromverbrauch im Standby: < 0,5 W

< 0,5 W Schutzfunktionen: DC, Überlast, Temperatur

Nennleistung (Mono-Ausgang)

8 Ω Last: 300 W

300 W 4 Ω Last: 600 W

600 W 2 Ω Last: 1000 W

Gewicht und Abmessungen