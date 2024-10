Gauder Cassiano Final Editon

Gauder Cassiano Final Edition Diamanten- Hochtöner Test:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Gauder Cassiano Final Edition Standlautsprecher – Eine Offenbarung in der Klangwelt

Die Gauder Cassiano Final Edition Standlautsprecher gehören zweifellos zu den beeindruckendsten Modellen im High-End-Bereich. Ausgestattet mit Diamant-Hochtönern, liefern sie ein Klangerlebnis, das als eine wahre Offenbarung bezeichnet werden kann. Ihre Auflösung und Detailtreue sind derart beeindruckend, dass man sich zwangsläufig fragt, warum Diamant-Hochtöner nicht längst zum Standard im High-End-Segment erhoben wurden.

Diamant-Hochtöner – Revolution in der Klangwiedergabe

Der Hochtöner der Cassiano Final Edition gibt so viele subtile Klanginformationen preis, dass es schwierig ist, dies in Worte zu fassen. Der Diamant als Material ist ideal für Hochtöner, da er extrem leicht, aber zugleich steif ist, was eine besonders präzise und feine Klangwiedergabe ermöglicht. Während viele Lautsprecher in den Höhen oft scharf oder gar unangenehm wirken können, bleibt der Klang dieser Lautsprecher stets angenehm und ausgewogen – selbst bei höchster Auflösung. Dies ist jedoch stark von der Qualität der Quelle sowie des verwendeten Tonträgers abhängig. Nur wenn auch diese von höchster Güte sind, kann die Cassiano Final Edition ihr volles Potenzial entfalten.

Interessanterweise habe ich die Lautsprecher bei einem Freund gehört, der zunächst nach einer Stunde Probehören sofort wieder abgeben wollte. Er war der Meinung, dass der Hochtöner Schmerzen in seinen Ohren auslöse. Diese Einschätzung konnte ich persönlich nicht nachvollziehen und glaube allmählich, dass er unter „Phantomschmerzen“ leidet. Der Klang der Cassiano war für mich durchweg angenehm und nie aufdringlich. Als er die Cassiano`s dann mit eine Accupahse- Kombi bestehend aus P7100 und DC300 hört. änderte er seine Meinung und bereute es total, die Cassianos einem Händler angeboten und auch schon verkauft zu haben. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Handle niemals voreilig!

Perfekte Räumlichkeit und Tiefenstaffelung

Ein weiteres Highlight der Cassiano Final Edition ist ihre herausragende Räumlichkeit. Die Lautsprecher schaffen eine beeindruckend tiefe und zugleich informative Klangbühne, in der jedes Element exakt platziert ist. Instrumente und Stimmen stehen förmlich im Raum, sodass man sich mitten im Geschehen fühlt. Diese Fähigkeit, den Raum perfekt darzustellen, ist nicht nur ein Resultat der technischen Finesse der Lautsprecher, sondern auch ihrer akustischen Feinabstimmung.

Verarbeitung auf höchstem Niveau

Typisch für Gauder zeigt sich auch bei der Cassiano Final Edition die Verarbeitung auf höchstem Niveau. Jedes Detail ist durchdacht, jedes Material sorgfältig ausgewählt und präzise verarbeitet. Im Vergleich zur Vescova bieten die größeren Cassiano-Lautsprecher natürlich in allen Bereichen „mehr“: mehr Tiefe, mehr Räumlichkeit, mehr Dynamik. Dennoch zeigt die Vescova, wie gut auch sie ist, und demonstriert die herausragende Qualität dieser Lautsprecherserie. Es ist nicht übertrieben, diese Serie als wahre Legenden aus dem Hause Gauder zu betrachten.

Ein Lautsprecher für höchste Ansprüche

Insgesamt bietet die Gauder Cassiano Final Edition ein Klangbild, das sowohl durch Präzision als auch Musikalität besticht. Trotz der analytischen Eigenschaften des Diamant-Hochtöners wirkt der Klang nie überzogen oder nervig. Die Mischung aus technischer Perfektion und musikalischer Wärme macht diese Lautsprecher zu einem Muss für jeden audiophilen Musikliebhaber.

Technische Daten der Gauder Cassiano Final Edition Standlautsprecher: