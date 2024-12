Hadouk Trio – Air Hadouk Hörbericht:

Label: Naïve – NJ620611

– NJ620611 Format: CD, Album, Digipak, LP, Streaming, Vinyl

CD, Album, Digipak, LP, Streaming, Vinyl Land: France

France Veröffentlicht: 2010

2010 Genre: Jazz, Folk, World, & Country

Jazz, Folk, World, & Country Stil: Contemporary Jazz, Fusion

Contemporary Jazz, Fusion Werbung Amazon Link: Hadouk Trio

Das Hadouk Trio: Ein musikalisches Universum der Vielfalt

Das Hadouk Trio ist ein kreatives Musikprojekt, das sich der Verschmelzung von verschiedenen Musikstilen widmet, um eine ganz eigene, grenzüberschreitende Klangwelt zu schaffen. Die Formation, die tief in der Weltmusik verwurzelt ist, wird von Didier Malherbe angeführt, einem französischen Musiker und Meister der Flöte und des Dudelsacks. Malherbe, bekannt aus seiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem legendären Weltmusikprojekt Helium und als Mitglied des Gong-Ensembles, verleiht dem Trio seine außergewöhnliche musikalische Vision. Die Musik des Hadouk Trio ist ein faszinierendes Mosaik aus traditionellen Rhythmen, modernen Klängen und freier Improvisation, das sowohl die Sinne anspricht als auch die Vorstellungskraft anregt.

Was das Hadouk Trio besonders macht, ist die Fähigkeit, verschiedene musikalische Kulturen und Genres zu verbinden, von afrikanischer Musik über asiatische Klänge bis hin zu jazzigen Improvisationen. Diese Mischung aus akustischen und elektronischen Instrumenten bringt die Musik des Trios auf ein neues, außergewöhnliches Niveau und lässt den Hörer in eine fremde, beinahe traumhafte Welt eintauchen.

„Air Hadouk“: Ein Album, das die Sinne verführt

Das Album „Air Hadouk“ ist ein wahres Meisterwerk des Hadouk Trio und zeigt die künstlerische Reife der Band. Der Titel des Albums, der sich an den luftigen Charakter der Musik anlehnt, passt perfekt zur Musik, die durch ihre Leichtigkeit und Dynamik besticht. Das Werk ist eine Melange aus verträumten Melodien und experimentellen Klangstrukturen, die den Hörer in eine andere Dimension entführt. Flötenklänge, die von Didier Malherbe mit großer Virtuosität gespielt werden, verschmelzen hier mit den rhythmischen Elementen des Kontrabasses und schwebenden Percussion-Einsätzen, die die Musik unaufdringlich, aber tiefgründig gestalten.

Für mich ist „Air Hadouk“ eines dieser Alben, das klanglich wirklich herausragend ist. Es ist nicht nur Musik – es ist eine Erfahrung. Die Art und Weise, wie die verschiedenen Instrumente miteinander kommunizieren, lässt in meinem Kopf alles Sinn machen. Es fühlt sich an, als würden die Instrumente nicht nur meinen Raum erfüllen, sondern auch meine Gedanken streicheln und in Einklang bringen. Jedes Stück auf dem Album hat seine eigene Atmosphäre, und die Musik trägt mich auf eine innere Reise zu unbekannten Orten. Wenn ich das Album höre, scheint es, als ob ich in eine andere Welt eintauche, die mich sowohl beruhigt als auch erfrischt.

Die Musik wirkt auf mich wie eine sanfte Berührung des Geistes, die die Gedanken in eine ruhige und reflektierte Welt führt. Es ist, als würde der Klang der Flöte und der Percussion meine inneren Wellen glätten, wie eine heilende Berührung der Gehrinrinden. „Air Hadouk“ ist für mich ein unverzichtbarer Begleiter, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert und in eine Welt des Staunens entführt.

Die Mitwirkenden des Albums „Air Hadouk“

Die Musik des Hadouk Trio entsteht nicht nur durch das Zusammenspiel der Bandmitglieder, sondern auch durch die Mitwirkung zahlreicher talentierter Menschen im Aufnahmeprozess. Neben Didier Malherbe am Flöten und Dudelsackund den musikalischen Kompositionen der Band, spielen auch die folgenden Musiker und Technikprofis eine wichtige Rolle in der Entstehung dieses klanglichen Meisterwerks:

Didier Malherbe (Flöte, Dudelsack, andere Blasinstrumente) – Der kreative Kopf des Hadouk Trio, verantwortlich für das emotionale Herz der Musik.

(Kontrabass) – Der Bassist, dessen tiefes, rhythmisches Spiel den Sound des Trios stabilisiert und zugleich akzentuiert.

(Schlagzeug, Percussion) – Der Percussionist, der mit seiner rhythmischen Vielfalt das Fundament der Stücke prägt und die Musik lebendig macht.

(Mastering) – Der Mastering-Ingenieur, der dafür sorgt, dass der Klang des Albums auf einem außergewöhnlichen Niveau bleibt und jedes Detail klar und deutlich hörbar wird.

(Produzenten) – Die Band selbst fungiert als Produzent, was ihre künstlerische Freiheit und Vision in der Musikproduktion widerspiegelt.

(Aufnahmen und Montage) – Der Aufnahme- und Montage-Techniker, der die klanglichen Ideen der Band in die Praxis umsetzt.

Henri D'Armancourt, Marine Bourcart (Assistenzaufnahmen) – Die beiden Assistenztoningenieure, die dabei helfen, die feinsten Klänge einzufangen und die Atmosphäre des Albums zu gestalten.

, (Assistenzaufnahmen) – Die beiden Assistenztoningenieure, die dabei helfen, die feinsten Klänge einzufangen und die Atmosphäre des Albums zu gestalten. Philippe Teissier Du Cros (Aufnahme und Mix) – Der Verantwortliche für das Mixing, der die verschiedenen Elemente der Musik so zusammenfügt, dass sie harmonisch und tiefgründig wirken.

Ein faszinierendes Klangabenteuer

Die Alben des Hadouk Trio sind nicht nur eine Freude für den Musikliebhaber, sondern auch eine Bereicherung für den Audiophilen, der auf hohe Klangqualität achtet. Das Album „Air Hadouk“ lässt sich immer wieder hören und ist ein treuer Begleiter für viele verschiedene Momente. Die Art und Weise, wie Didier Malherbe und das Trio mit ihren Instrumenten spielen, ist magisch – es ist, als ob die Klänge eine eigene Sprache sprechen und den Hörer immer wieder aufs Neue in eine andere Welt entführen. Das ist Musik, die nicht nur den Raum füllt, sondern auch die Seele berührt.

Schlusswort:

Das Hadouk Trio mit dem Album „Air Hadouk“ zeigt einmal mehr seine außergewöhnliche Fähigkeit, Grenzen zwischen Jazz, Weltmusik und Folklore aufzulösen und eine Musik zu schaffen, die sowohl intellektuell als auch emotional zutiefst berührt. Die kunstvolle Kombination aus traditionellen Instrumenten wie dem Duduk, der Kora und den Hang Drums mit modernen Elementen wie Keyboards und Percussion führt zu einem einzigartigen Hörerlebnis. Jeder Track nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise, die ihn in eine andere Welt entführt – eine Welt, in der die Instrumente nicht nur gespielt, sondern mit einer fast heilenden Intensität erlebt werden. Es ist, als ob die Klänge direkt die Gehrinregionen ansprechen und den Geist in eine meditative, friedvolle Stimmung versetzen.

Die Kompositionen sind tiefgründig und auf eine Weise strukturiert, dass sie das Gefühl von Bewegung und Zeiterwecken. Es ist eine Musik, die Raum für persönliche Interpretation lässt und sowohl durch ihre musikalische Komplexität als auch ihre emotionale Tiefe besticht.

Leider haben sich die Preise für Tonträger des Hadouk Trio mittlerweile enorm gesteigert. Alben wie „Air Hadouk“sind zu gesuchten Sammlerstücken geworden, die in Auktionen und spezialisierten Musikgeschäften zunehmend durch die Decke gehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass gebrauchte Exemplare mittlerweile zu hohen Preisen gehandelt werden, was die Wertschätzung der Einzigartigkeit und Seltenheit dieser Musik widerspiegelt. Für wahre Liebhaber und Sammler kann dies jedoch auch eine Investition in etwas sein, das über den rein materiellen Wert hinausgeht – es ist eine Möglichkeit, sich in die besondere Klangwelt des Hadouk Trio zu vertiefen und diese einzigartige Musik immer wieder neu zu entdecken.

Tracklist und kurze Beschreibungen des Albums „Air Hadouk“:

Lomsha (7:17)

Eine kraftvolle Fusion von Blasinstrumenten und rhythmischen Elementen. Didier Malherbe spielt das Duduk und das Sopransaxophon, während Loy Ehrlich auf dem Gumbass und den Keyboards zu hören ist. Steve Shehan bringt mit seinen vielfältigen Percussion-Instrumenten zusätzliche Tiefe. Aerozen (4:36)

Ein exotisches Stück, das durch die Kombination von Kora, Khene und Percussion eine ruhige, fast meditative Atmosphäre schafft. Loy Ehrlich übernimmt mehrere Instrumente, während Didier Malherbe das Khene spielt. Babbalanja (4:08)

Ein experimentelles Stück mit orientalischen und afrikanischen Einflüssen. Das Space Drum von Steve Shehan und die chinesische Flöte von Didier Malherbe schaffen eine verträumte und mystische Klangwelt. Yillah (5:17)

Didier Malherbe bringt das Duduk in einer sanften Melodie zum Leben, begleitet von Loy Ehrlichs Keyboards und Steve Shehans Percussion. Der Track hat eine ruhige, nachdenkliche Stimmung. Dididi (3:21)

Ein lebhafter Track, der mit Gumbass, Piano und Percussion eine dynamische Rhythmusstruktur aufbaut. Didier Malherbes Duduk fügt eine mystische Klangfarbe hinzu. Friday The 13th (5:17)

Ein jazziges Stück, das die Klänge von Thelonious Monks Komposition aufgreift, aber mit einer einzigartigen Interpretation. Didier Malherbes Duduk und Loy Ehrlichs Hajouj sorgen für die charakteristische Melodie. Hang Around Me (2:19)

Steve Shehan nutzt die Hang Drums, um mit minimalistischem Spiel eine entspannte und doch intensivere Atmosphäre zu erzeugen. Hang2Hang (4:53)

Ein weiteres Stück mit den Hang Drums von Steve Shehan, ergänzt durch Didier Malherbes Sopransaxophon und Loy Ehrlichs Keyboards. Der Track entwickelt eine tiefere, rhythmische Schicht. Nambaraï Gate Intro (1:01)

Ein kurzes, aber eindrucksvolles Intro mit Didier Malherbes Duduk, das die Stimmung für das kommende Stück aufbaut. Nambaraï (4:37)

Didier Malherbe führt das Duduk durch eine emotionale und bewegende Melodie, begleitet von Loy Ehrlichs Gumbass und Steve Shehans Percussion. Ayel (4:30)

Ein entspanntes Stück, das durch Loy Ehrlichs Keyboards und Didier Malherbes Sopransaxophon eine lyrische und atmosphärische Stimmung erzeugt. Tricotin (8:40)

Ein längeres Stück, das eine Vielzahl von Instrumenten kombiniert. Didier Malherbes Duduk und Loy Ehrlichs Keyboards bieten komplexe Melodien, während Steve Shehan mit Percussion die Struktur unterstützt. Soft Landing (5:29)

Ein sanftes, meditativen Stück, das durch die Kombination von Duduk, Kora und Perkussion eine ruhige, fast sphärische Klanglandschaft schafft. Der Abschluss des Albums bietet eine beruhigende, friedliche Atmosphäre.

Diese Tracks zeichnen sich durch einfallsreiche Kompositionen und eine gelungene Kombination aus traditionellen und modernen Klängen aus, die das musikalische Konzept des Hadouk Trio perfekt widerspiegeln.