Nenad Vasilić – Bassroom Hörbericht:

Label: Galileo Music Communication – GMV091

Nenad Vasilić: Ein Musiker mit außergewöhnlichem Talent

Nenad Vasilić, geboren 1975 in Niš, Serbien, ist ein außergewöhnlicher Bassist, Komponist und Arrangeur. Mit seiner Musik kombiniert er meisterhaft Balkan-Folklore mit modernen Jazz-Elementen. Schon im Alter von fünf Jahren begann er, Klavier zu spielen, wechselte jedoch mit zwölf Jahren zur Bassgitarre. Diese Entscheidung prägte seine musikalische Laufbahn und führte ihn dazu, sich an der renommierten Musikschule in Niš und später an der Jazzakademie in Graz weiterzubilden.

Vasilić ist nicht nur als Solokünstler aktiv, sondern auch als Mitwirkender in vielen verschiedenen Projekten. Besonders hervorzuheben sind seine Alben, die durch die kreative Synthese von traditioneller Musik und modernen Jazztechniken bestechen.

„Bass Room“ – Ein Meisterwerk der Basskunst

Im Jahr 2019 veröffentlichte Nenad Vasilić das Soloalbum „Bass Room“. Diese Aufnahme ist ein besonderes Werk, das ausschließlich den Kontrabass in den Mittelpunkt stellt. Das Instrument, das Vasilić in einer beeindruckenden Vielfalt und Tiefe zur Geltung bringt, ermöglicht es ihm, die volle Bandbreite seiner musikalischen Ausdruckskraft zu entfalten. Das Album besteht aus 13 Tracks, in denen Vasilić auf eindrucksvolle Weise die Klangfarben des Kontrabasses auslotet und dabei tief in die Musiktraditionen des Balkans eintaucht. Die Stücke sind ein faszinierender Mix aus Jazz, Balkan-Folklore und experimentellen Klängen. Vasilić spielt auf diesem Album sämtliche Instrumente selbst, was ihm eine außergewöhnliche künstlerische Freiheit verschafft. Mit seiner virtuosen Technik und seinem einzigartigen Sound beeindruckt er sowohl durch technische Präzision als auch durch emotionale Ausdruckskraft, die den Kontrabass in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

Audiophile Qualität und Klang

Die Aufnahmen von „Bass Room“ sind nicht nur musikalisch herausragend, sondern auch audiophil von höchster Qualität. Die Klangqualität dieses Albums ist außergewöhnlich und zeigt sich in jeder Nuance des Basses. Wer eine High-End-Audioanlage besitzt, wird mit diesem Album in den Genuss kommen, die volle Tiefe und Klarheit des Basses zu erleben. Der Klang ist warm, voll und lebendig, was es zu einem idealen Teststück für Audiophile macht. Viele Rezensenten loben die Produktion und die hohe Qualität des Albums, insbesondere für anspruchsvolle HiFi-Anlagen.

Mitwirkende auf „Bass Room“

Neben seiner Solokarriere hat Nenad Vasilić in verschiedenen Projekten und Kollaborationen mit anderen renommierten Musikern gearbeitet. Auf „Bass Room“ spielt er nicht nur den Bass, sondern auch alle anderen Instrumente. Diese vollständige Kontrolle über die Musikproduktion ermöglicht ihm eine vollständige künstlerische Freiheit.

Fazit: Ein Muss für Musikliebhaber und Audiophile

Nenad Vasilić und seine Alben, insbesondere „Bass Room“, bieten eine hervorragende Gelegenheit, Musik auf einer neuen Ebene zu erleben. Die meisterhafte Bassführung, gepaart mit der außergewöhnlichen Klangqualität, macht „Bass Room“ zu einem idealen Album für alle, die ihre High-End-Audioanlagen richtig zur Geltung bringen möchten. Für Musikliebhaber, die sowohl an hochwertiger Musik als auch an audiophiler Klangqualität interessiert sind, ist Vasilić ein wahrer Geheimtipp. Auch hier gilt: Neutrale Anlagen holen aus solchen Scheiben das Maximum! Ohne zu verfärben und eine künstliche Weichspüler- Gene ins Geschehen einzupflanzen.

Tracklist und kurze Beschreibung der Titel von Bass Room – Nenad Vasilić