Ausführlicher Bericht: Erfahrungen mit PSVANE 211 TII Mark II Röhren aus China Aliexpress

Vor einigen Jahren bot sich mir die seltene Gelegenheit, ein Paar Lua Alborada 211 Monoendverstärker in der MK-I-Variante zu erwerben. Diese Endverstärker gelten als wahre Klassiker unter den High-End-Audio-Komponenten und sind aufgrund ihrer Seltenheit und klanglichen Qualitäten bei Liebhabern besonders begehrt. Der Preis, den der Verkäufer verlangte, war durchaus attraktiv, jedoch mit einem Wermutstropfen versehen: Die Geräte benötigten laut Aussage des Verkäufers eine Überholung, auch wenn sie noch funktionierten. Diese Ausgangssituation stellte mich vor eine schwierige Entscheidung, die ich jedoch nicht bereuen sollte.

Der Kauf und erste Eindrücke

Trotz der Unsicherheit entschied ich mich, die Verstärker zu kaufen. Wann hat man schon die Chance, ein so rares Stück wie die Lua Alborada MK I zu erwerben? Meine Idee war simpel: Günstig einkaufen und die Geräte mit möglichst geringem Aufwand in einen optimalen Zustand versetzen. Als die Monoendverstärker bei mir eintrafen, konnte ich es kaum erwarten, sie in Betrieb zu nehmen. Der erste Eindruck war durchaus positiv, doch zeigte sich schnell, dass das Klangbild nicht vollends überzeugte. Der Klang wirkte zurückhaltend, und ein leichtes Brummen war wahrnehmbar. Besonders auffällig war, dass die Röhren ihre Leistung offenbar nicht voll entfalten konnten.

Kontaktaufnahme mit Herrn Lua

Die Alborada-Verstärker hatten in der kurzen Zeit bereits einen besonderen Platz in meinem Herzen gefunden, und so beschloss ich, den Entwickler der Geräte, Herrn Lua, zu kontaktieren. Mein Ziel war es, eine professionelle Überholung anzufragen, die den Verstärker wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen sollte. Das darauf folgende Telefonat dauerte über eine Stunde. Herr Lua erklärte mir detailliert, was eine Überholung umfassen würde, und setzte einen Preis von 4.700 Euro an. Trotz meiner Argumente, dass lediglich einige Kondensatoren ausgetauscht werden müssten und ich die Röhren selbst beschaffen würde, blieb Herr Lua bei seinem Angebot. Nach langer Diskussion bot er schließlich eine abgespeckte Variante für 2.500 Euro an, doch auch dieser Betrag erschien mir unverhältnismäßig hoch und für mich nicht zu greifen und rational erklärbar. Leider ist Herr Lua im Alter von Ende 78 Jahren von uns gegangen. Gott habe seiner Seele gnädig.

Alternative Lösung: Reparatur und neue Röhren

Da ich die hohen Kosten für die Überholung nicht akzeptieren wollte, entschied ich mich für einen alternativen Weg. Ich recherchierte nach Ersatzröhren und stieß auf die PSVANE 211 TII Mark II, die auf Plattformen wie Aliexpress zu einem vergleichsweise günstigen Preis angeboten werden. Gleichzeitig fand ich einen Reparateur, der die notwendigen Arbeiten an den Verstärkern übernahm. Die Überholung wurde für faire 700 Euro durchgeführt, sodass meine Gesamtausgaben inklusive der neuen Röhren knapp unter 1.200 Euro lagen.

Klangliche Überraschung: Ein neues Leben für die Alborada

Der Moment der Wahrheit kam, als die überholten Verstärker mit den neuen PSVANE 211 TII Mark II Röhren in Betrieb genommen wurden. Was ich hörte, übertraf alle meine Erwartungen. Die Verstärker lieferten ein Klangbild, das kraftvoll, seidig und fein abgestimmt war. Besonders beeindruckend war die Fähigkeit der Alborada, selbst anspruchsvolle Lautsprecher mit Leichtigkeit anzutreiben. Der Tiefbass war von beeindruckender Präzision und Tiefe, vergleichbar mit hochwertigen Transistorverstärkern. Die Bässe hatten eine Aura und Dynamik, die schlichtweg atemberaubend ist. Auch in den Höhen und Mitten zeigten die Verstärker eine faszinierende Detailtreue und musikalische Fülle, die stundenlangen Musikgenuss ohne Ermüdung ermöglichten.

Qualität der PSVANE 211 TII Mark II Röhren

Die PSVANE 211 TII Mark II Röhren haben sich als wahre Meisterwerke erwiesen. Sie bieten eine exzellente Verarbeitungsqualität und ein Klangbild, das in dieser Preisklasse seinesgleichen sucht. Die Kombination aus kraftvoller Dynamik, sanfter Klangfarbe und beeindruckender Präzision macht diese Röhren zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Audio-Enthusiasten.

Fazit

Der Weg, die Lua Alborada 211 Monoendverstärker mit den PSVANE 211 TII Mark II Röhren und einer kostengünstigen Überholung wieder in Bestform zu bringen, war die richtige Entscheidung. Die Verstärker klingen jetzt besser denn je und bereiten mir große Freude.

Hinweis zur Unterstützung

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass ich durch die Bereitstellung eines Aliexpress-Links eine kleine Provision erhalte, wenn Ihr über diesen bestellt. Euch entstehen keine Mehrkosten, und Ihr unterstützt damit meine Arbeit. Ich empfehle ausschließlich Produkte, die ich selbst getestet und als herausragend empfunden habe. Vielen Dank für Eure eventuelle Unterstützung!