Silberkabel XLR Cinch aus China

Testbericht: Hifi / High-End Silberkabel aus Aliexpress – Ein überraschendes Wunder?

Bevor ich mit meinem Test und der ausführlichen Beschreibung beginne, möchte ich anmerken, dass dieser Artikel keinesfalls als Aufforderung zum Kauf der hier beschriebenen Kabel zu verstehen ist. Es liegt ganz in eurem Ermessen, ob ihr solche Kabel benötigt oder nicht.

Kommen wir zum Thema Kabel und Klang: Dieses Thema ist unter uns HiFi-Liebhabern durchaus umstritten. Ich selbst gehörte lange Zeit zu denjenigen, die fest davon überzeugt waren, dass Kabel keinen Einfluss auf den Klang haben können. Schließlich geht es bei Kabeln primär um die störungsfreie Übertragung des Signals. Was Kabel jedoch tatsächlich leisten, ist eine verlustfreie Signalübertragung und die Minimierung von Störungen. In diesem Zusammenhang gibt es tatsächlich hörbare Unterschiede, vor allem zwischen verschiedenen Materialien wie Kupfer und Silber, aber auch zwischen reinem Silber und Silber-Kupfer-Mischungen.

Der erste Silber-Kabel-Kontakt

Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, Siltech-Kabel aus reinem Silber zu erwerben. Diese Chance ließ ich mir nicht entgehen, da ich bereits vorher mit Kabeln von Marken wie Straightwire, Wireworld und Fastaudio sowie Silentwire experimentiert hatte. Nachdem ich die Siltech-Kabel anstelle meiner bisherigen Kupferkabel verwendete, wurden die Unterschiede sofort und deutlich hörbar. Besonders im Hochtonbereich war eine „saubere“ und klare Übertragung zu spüren. Das Klangbild wirkte plötzlich weniger „stressig“, und auch der Bass bekam mehr Kontur und Tiefe. Obwohl meine Kupferkabel auch schon sehr gut klangen, war der Unterschied zu den Silberkabeln so markant, dass ich mich entschloss, nur noch Silberkabel zu verwenden. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann nur noch auf Silber setzen würde – wenn mir das jemand vor Jahren gesagt hätte, hätte ich ihn vermutlich in die „Voodoo-Ecke“ gestellt.

Das Prinzip „Super Plus“

Ein Beispiel: Wenn du einem Opel Corsa mit 50 PS Super Plus-Benzin gönnst, wirst du keinen Unterschied merken. Aber bei einem leistungsstärkeren Fahrzeug wirst du den Unterschied deutlich spüren können. So ähnlich verhält es sich mit Kabeln. Bei einer durchschnittlichen Consumer-Anlage wirst du keine signifikanten Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeln hören. Doch bei einer hochwertigen, neutral abgestimmten Anlage – bei der jedes Detail zählt – wird der Unterschied hörbar.

Ob es nun „besser“ oder „schlechter“ klingt, ist eine subjektive Interpretation. Für mich persönlich klingt die Wiedergabe mit Silberkabeln einfach anders, und zwar auf eine Weise, die ich als deutlich angenehmer empfinde.

Der Preisfaktor bei Silberkabeln

Jetzt kommen wir jedoch zu einem weniger erfreulichen Punkt: Wer schon einmal versucht hat, Silberkabel von etablierten Marken zu kaufen, weiß, dass diese oftmals unerschwinglich teuer sind. Der Preis für einige dieser Kabel kann den Preis eines gebrauchten Audi RS4 erreichen – was für den „normalen“ HiFi-Enthusiasten schlichtweg nicht realisierbar ist.

Umso mehr hatte ich gehofft, dass ich auf Aliexpress eine kostengünstigere Möglichkeit finden würde, hochwertige Silberkabel zu erwerben. Als ich dort auf Kabel stieß, die angeblich aus 99,99% reinem Silber bestehen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen. Die Kabel waren zu einem reduzierten Preis erhältlich, also bestellte ich gleich zwei Kabel mit jeweils 1 Meter und 1,5 Meter Länge.

Die erste Überraschung

Nach etwas mehr als zwei Wochen war es endlich soweit: Die Kabel trafen ein. Ich verband meinen EMT 981 CD-Player mit meinem Gryphon Diablo Verstärker und war gespannt auf das, was nun kommen würde. Liebe Leser, ich weiß, es klingt vielleicht wie „Voodoo“, aber was ich mit diesen Kabeln erlebt habe, ist nicht weniger als erstaunlich. Das Klanggeschehen hat sich deutlich positiv verändert! Ich hatte bereits die Siltech-Kabel, die sehr gut sind, und auch die Kupferkabel waren nicht schlecht. Doch diese günstigen Aliexpress-Kabel – unglaublich! Der Klang wurde klarer, der Bass präziser, und das gesamte Klangbild wirkte noch detaillierter. Ich war so begeistert, dass ich direkt nach Cinch-Kabeln nachbestellte und den Verkäufer kontaktierte, um zu erfahren, ob er auch Lautsprecherkabel in dieser Silberqualität anbietet.

Fazit

Ihr müsst mir nicht glauben, und ihr könnt mich gerne als „Schwurbler“ abtun – das ist völlig in Ordnung. Aber ich empfehle euch, diese Kabel selbst auszuprobieren, bevor ihr ein Urteil fällt. Denn wie schon erwähnt, ist es wichtig, dass ihr dafür eine neutrale, qualitativ hochwertige Anlage habt, damit ihr die Unterschiede auch wirklich hören könnt. Es geht nicht um Magie, sondern um präzise Übertragung und die Art und Weise, wie das Kabel den Klang beeinflusst.

Abschließend möchte ich sagen, dass es nicht meine Absicht ist, euch zum Kauf dieser Kabel zu bewegen. Es liegt an euch, ob ihr diese Investition für sinnvoll haltet. Doch wenn ihr auf der Suche nach einer kostengünstigen Alternative zu teuren Silberkabeln seid und eine neutrale HiFi-Anlage besitzt, könnte dies ein Geheimtipp für euch sein.

