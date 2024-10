Cito Audio Modell 3 Lautsprecher Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★☆ (4/5)

Die Entdeckung der Cito Audio Modell 3 Lautsprecher

Auf einer High-End-Messe hatten mein Freund Rainer und ich die Gelegenheit, die Cito Audio Modell 3 Lautsprecherzu erleben – eine Begegnung, die uns beide nachhaltig beeindruckte. Diese kompakten Lautsprecher überraschten mich besonders durch ihre Fähigkeit, einen Raum von über 20 Quadratmetern ohne hörbare Anstrengung zu beschallen. Trotz ihrer vergleichsweise kleinen Größe lieferten sie ein klangliches Erlebnis, das sowohl in Bezug auf Detailtreue als auch Tiefbass bemerkenswert war.

Klangstärke trotz kompakter Größe

Was mich an den Modell 3 Lautsprechern besonders faszinierte, war der kräftige, satte Bass. Die Tiefe und Fülle des Basses, die diese Lautsprecher produzieren, hätten wir bei Lautsprechern dieser Größe kaum erwartet. Selbst bei komplexen Musikpassagen behielten sie eine beachtliche Präzision bei und füllten den Raum mit einem dynamischen und ausgewogenen Klangbild. Allerdings stellte sich heraus, dass die Aufstellung im Raum entscheidend für die Basswiedergabe war – am Hörplatz ging leider ein Teil der Dynamik im Bass verloren. Doch selbst mit diesem kleinen Manko war es für uns beide das klanglich herausragendste Erlebnis der gesamten Messe.

Die schweizerischen Standlautsprecher von Rainer

Rainer, stets auf der Suche nach sonorer Perfektion, hatte sich in der Vergangenheit von einem unbekannten Schweizer Hersteller maßgeschneiderte Standlautsprecher bauen lassen. Diese nutzten die gleichen Koaxial-Chassis, wie sie auch in den Cito Audio Modellen verbaut sind, allerdings mit einem zusätzlichen separaten Mitteltöner und zwei Bässen. Obwohl diese Lautsprecher technisch beeindruckend und präzise konstruiert waren, konnte mich ihre klangliche Darbietung nicht so sehr begeistern wie die der Cito Audio Modell 3. Ihre Klarheit und Präsenz auf der Messe waren schlichtweg einzigartig.

Cito Audio: Der Name ist Programm

Der Name Cito stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „schnell“ oder „rasch“. Dieses Konzept spiegelt sich in der dynamischen und agilen Klangwiedergabe der CITO Audio Lautsprecher wider, die in der High-End-Szene zu den ernstzunehmenden Konkurrenten gehören. Die Philosophie hinter diesen Lautsprechern ist von den exzellenten Handwerkskünsten des berühmten Geigenbauers Antonio Stradivari inspiriert, dessen Violinen als die wertvollsten Musikinstrumente der Welt gelten. Diese Verbindung zur hohen Kunst des Musikinstrumentenbaus zeigt sich in der Detailgenauigkeit und Lebendigkeit der CITO Audio Modelle.

Über fünf Jahre Entwicklungszeit für Perfektion

Über fünf Jahre hinweg wurden die Cito Audio Lautsprecher akribisch entwickelt, mit einem klaren Ziel vor Augen: die perfekte Klangreproduktion. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen. Im Herzen jedes Lautsprechers arbeitet ein streng selektiertes 16,5 cm Doppelkonus-Chassis, das der Serie ihre unverwechselbare Klangcharakteristik verleiht. Diese Chassis sind nicht nur außergewöhnlich in ihrer Verarbeitung, sondern bieten auch eine überragende Musikalität, die jede Nuance der Musik präzise abbildet.

Einzigartige Klangqualität durch präzise Technologie

Die Cito Audio Lautsprecher stehen für eine klare, lebhafte und dennoch natürliche Klangwiedergabe. Die präzise Abstimmung und die Verwendung von hochwertigsten Komponenten ermöglichen es diesen Lautsprechern, den Raum mit Musik zu füllen, die sich lebendig und dynamisch anfühlt. Durch die akribische Entwicklung und den Einsatz des Doppelkonus-Chassis wird ein außergewöhnlich transparenter Klang erzielt, der besonders audiophile Hörer begeistern wird.

Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass die Cito Audio Modell 3 nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch klanglich beeindruckend sind. Ihre einzigartige Fähigkeit, auch größere Räume zu beschallen, ihre Klangbrillanz und die Inspiration aus der Welt der Meistergeigen machen sie zu einem echten Highlight in der High-End-Welt. Und bevor man es falsch versteht: natürlich konnten Sie auch alle anderen Genres welche der Vorführer auf den Süddeutsche Hifi und präsentierte, alle ohne weiteres in höchstem Niveau abspielen. Aber ob ein Preis von über 7000.- Euro für die Modell 3 gerechtfertigt ist, muss jeder für sich nach einer Hörprobe, selbst entscheiden. Ich zu meinem Teil, als Herstellerschreck, warte bis solche „Monstertröten“ irgendwann gebraucht zu haben sind.

Technische Daten der Cito Audio Modell 3 Lautsprecher

Chassis: 16,5 cm Doppelkonus-Chassis

16,5 cm Doppelkonus-Chassis Impedanz: 6-8 Ohm

6-8 Ohm Gehäuse: Zweikammer-Gehäuse mit Bodenresonator

Zweikammer-Gehäuse mit Bodenresonator Abmessungen (B/H/T): 22 cm / 45 cm / 32 cm

22 cm / 45 cm / 32 cm Gewicht: 12 kg

12 kg SC-System®

Wirkungsgrad: ca. 91 dB

ca. 91 dB Empfohlene Verstärkerleistung: 10-100 Watt

Diese technischen Daten zeigen, dass die Cito Audio Modell 3 sowohl für kleinere als auch größere Verstärkerleistungen geeignet sind und eine hohe Effizienz bieten. Das Zweikammer-Gehäuse mit Bodenresonator trägt zu einer verbesserten Basswiedergabe bei, während das SC-System® zusätzliche klangliche Präzision garantiert.