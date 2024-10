The Best Of Groove Note – True Audiophile

Various – True Audiophile – The Best Of Groove Note Vol.1 Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Label: Groove Note – GRV1036-3

Groove Note – GRV1036-3 Format: SACD, Hybrid, Multichannel, Stereo, Compilation

SACD, Hybrid, Multichannel, Stereo, Compilation Land: USA

USA Veröffentlicht: 2006

2006 Genre: All

All Stil: Jazz, Blues, Bossa Nova

Jazz, Blues, Bossa Nova Amazon Link: True Adiohile Vol. 1

Der Einstieg in die Welt der SACDs: Ein persönlicher Erfahrungsbericht

Vor einigen Jahren entschloss ich mich, den Sony SCD-777ES SACD-Player zu kaufen und die Welt der Super Audio CDs (SACDs) zu erkunden. Es war die Neugierde auf neue Klangwelten, die mich dazu bewog, und ich wurde nicht enttäuscht. Der Unterschied zwischen herkömmlichen CDs und SACDs ist unverkennbar. SACDs klingen nicht nur anders, sondern oft auch deutlich besser. Der Gewinn an Dynamik, besonders in der Feindynamik, ist spürbar. Feinste Nuancen der Musik werden durchhörbarer, was zu einem intensiveren Hörerlebnis führt.

Die Bedeutung von SACDs für Musikliebhaber

SACDs bieten durch die hochauflösende Aufnahmequalität und das Mehrkanal-Format eine völlig neue Dimension des Musikhörens. Sie ermöglichen eine präzisere Wiedergabe und eine größere Bandbreite an klanglichen Details. Dies betrifft sowohl die räumliche Tiefe der Aufnahmen als auch die Klarheit und Präzision der Instrumente. Besonders im Bereich der audiophilen Musikaufnahme hat sich das SACD-Format etabliert, um den anspruchsvollen Hörer zufriedenzustellen.

„True Audiophile: Best of Groove Note“ – Ein audiophiles Meisterwerk

Ein herausragendes Beispiel für die Qualität von SACDs ist die Compilation „True Audiophile: Best of Groove Note“. Diese Zusammenstellung vereint verschiedene Genres wie Jazz, Blues und Torch Songs und bietet eine faszinierende Klangreise durch das Repertoire des Groove Note-Labels. Die klangliche Brillanz dieser SACD macht sie zu einem absoluten Muss für jede ernsthafte Musik- und SACD-Sammlung.

Jacintha, eine bekannte Jazz-Sängerin, liefert mit ihrer Interpretation von „Boulevard of Broken Dreams“ einen der Höhepunkte des Albums. Ihre sanfte, warme Stimme wird durch die SACD-Qualität in bisher ungehörtem Detailreichtum wiedergegeben. Man spürt förmlich die Präsenz im Raum, als ob sie live vor einem singen würde. Auch die Darbietung von Roy Gaines mit seiner Interpretation von T-Bone Walkers Blues-Klassiker „Stormy Monday“ ist ein absolutes Highlight. Die Tiefe und Intensität seiner Performance wird durch die exzellente Aufnahmequalität noch verstärkt und lässt den Blues auf eine kraftvolle Art und Weise erstrahlen.

Ein weiteres Juwel der Sammlung ist Eden Atwoods „Blame It on My Youth“. Ihre Stimme erklingt klar und voller Emotionen, was durch die präzise Abstimmung der Tonaufnahme noch verstärkt wird. Dieses Stück zeichnet sich durch eine intime Atmosphäre aus, die durch die SACD-Technologie besonders gut zur Geltung kommt.

Warum diese SACD in keiner Sammlung fehlen darf

Die technische Umsetzung dieser Compilation ist bemerkenswert. Jedes Detail wird kristallklar wiedergegeben, und die Tonalität der Aufnahmen ist von höchster Präzision. Die SACD bietet eine beeindruckende Tiefenstaffelung und räumliche Wiedergabe, die den Hörer förmlich in die Musik eintauchen lässt. Selbst bei leiseren Passagen bleibt die Detailtreue auf höchstem Niveau, was gerade für Liebhaber anspruchsvoller Musik ein großer Gewinn ist.

Diese herausragende Klangqualität macht „True Audiophile: Best of Groove Note“ zu einer Referenzaufnahme für SACD-Liebhaber. Es ist eine der Aufnahmen, die das Potenzial der SACD-Technologie voll ausschöpfen und dem Hörer ein unvergleichliches Klangerlebnis bieten. Wer nach einer SACD sucht, die sowohl musikalisch als auch klanglich überzeugt, wird hier fündig.

Fazit: Eine audiophile Offenbarung

„True Audiophile: Best of Groove Note“ ist nicht einfach nur eine Zusammenstellung von Songs. Es ist ein klangliches Erlebnis, das zeigt, was mit SACD-Technologie möglich ist. Die Liebe zum Detail in der Produktion, die außergewöhnlichen Darbietungen der Künstler und die erstklassige Klangqualität machen dieses Album zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder SACD-Sammlung. Wer Musik auf höchstem Niveau genießen möchte, sollte sich dieses Meisterwerk nicht entgehen lassen.

Tracklist von „True Audiophile: Best of Groove Note“

DSD Stereo Program

Jacintha – Boulevard Of Broken Dreams

Jacinthas sanfte und eindringliche Stimme interpretiert diesen Jazz-Standard in einer emotional tiefen und atmosphärisch dichten Version. Roy Gaines – Stormy Monday

Der Blues-Gitarrist Roy Gaines verleiht dem Klassiker von T-Bone Walker eine kraftvolle und leidenschaftliche Note. Eden Atwood – Meditation

Atwood bringt mit ihrer klaren und gefühlvollen Stimme die Schönheit dieses Bossa-Nova-Stücks zum Vorschein. Anthony Wilson – She’s So Heavy

Wilson, ein versierter Jazz-Gitarrist, liefert eine faszinierende, jazzige Interpretation des Beatles-Klassikers. Jacintha – Light My Fire

Die Jazz-Interpretation des Doors-Hits erhält durch Jacintha eine vollkommen neue, verführerische Dimension. Eden Atwood – Deep Purple

Eden Atwood haucht diesem romantischen Jazz-Standard mit ihrer weichen Stimme und großartiger Phrasierung neues Leben ein. Bill Cunliffe – Imagine

Pianist Bill Cunliffe interpretiert John Lennons „Imagine“ mit einer jazzigen Eleganz und beeindruckendem technischen Können. Bennie Wallace – April In Paris

Bennie Wallaces Saxophonspiel verleiht dem bekannten Jazz-Stück einen weichen, dennoch kraftvollen Charakter. Jacintha – O Ganso

Ein rhythmischer und leichtfüßiger Bossa Nova, bei dem Jacinthas Stimme die musikalische Leichtigkeit unterstreicht. Jacintha – Something Cool

Ein zurückhaltendes, atmosphärisches Stück, das Jacintha meisterhaft und mit viel Gefühl vorträgt. Anthony Wilson – Fleur D’ennui

Wilsons geschmackvolle Gitarrenarbeit zeigt hier seine Fähigkeit, intime und zugleich dynamische Melodien zu schaffen. Eden Atwood – Blame It On My Youth

Atwoods Darbietung dieses Klassikers ist voller emotioneller Tiefe und Verletzlichkeit, unterstützt von einer sanften Instrumentalbegleitung. Luqman Hamza – Just One Of Those Things

Luqman Hamzas warme Stimme bringt diesem Jazz-Standard eine lässige, aber dennoch elegante Note. Jacintha – Danny Boy

Eine ergreifende Interpretation des irischen Volkslieds, in dem Jacintha durch ihre schlichte und eindringliche Darbietung besticht.

DSD Multichannel Program