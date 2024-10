VTL TL-2.5i Linestage Performance Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★☆☆ (3/5)

Ein beeindruckender Fund auf den Süddeutschen HiFi-Tagen

Auf den Süddeutschen HiFi-Tagen bin ich auf einen Vorverstärker gestoßen, der mich wirklich begeistert hat – die VTL TL-2.5i Linestage Performance Vorstufe. Die Verarbeitung und Anfassqualität dieses Geräts sind schlicht überragend, und schon auf den ersten Blick wird klar, dass hier höchste Entwicklerkunst auf klangliche (fast) Perfektion trifft. Der Vorverstärker erinnert mich in seiner minimalistischen und dennoch eleganten Form an die Bryston BP-25 Vorstufe. Doch mit einem Preis von über 11500.- Euro (mit Phono) muss man schon tief in die Tasche greifen, was ich als sehr viel empfinde. Besonders im Vergleich zu früheren Preise der VTL Geräte.

Technische Meisterleistung: VTL TL-2.5i im Detail

Der VTL TL-2.5i ist ein vollröhrenbasierter Vorverstärker, der für anspruchsvolle Musikliebhaber entwickelt wurde. Seine herausragende Eigenschaft ist die authentische und ungeschönte Klangwiedergabe – Musik in ihrer reinsten Form, ohne dabei irgendeine klangliche Verfärbung zuzulassen. Dabei überzeugt das Gerät nicht nur durch seinen Klang, sondern auch durch seine Flexibilität. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter sechs Line-Eingänge und zwei Single-Ended-RCA-Ausgänge, machen die Integration in verschiedenste Audio- und Videosysteme einfach.

Röhren-Design und Anschlussvielfalt

Technisch gesehen glänzt der TL-2.5i durch seine Vollröhren-Schaltung mit Hochstrom-Ausgang und niedriger Impedanz, die es ermöglicht, Verstärkerlasten bis zu 45 kOhm ohne hörbaren Verlust im Bassbereich zu bewältigen. Jede Verstärkungsstufe verfügt über eine eigene, besonders stabile Stromversorgung, was für eine zuverlässige und konstante Leistung sorgt.

Exklusive Features für maximale Klangtreue

Besonders erwähnenswert sind die Feinheiten, die diesen Vorverstärker von anderen abheben: eine optionale Phonostufe, die für MM- und MC-Tonabnehmer nachrüstbar ist, ein per Fernbedienung steuerbares Lautstärke- und Stummschaltungsmodul, sowie ein wählbarer Verstärkungswahlschalter, der sich je nach Bedarf zwischen 8dB und 14dB umschalten lässt. Für Vinyl-Liebhaber ist die Mono-Funktion besonders attraktiv, die sowohl für Line- als auch Phono-Eingänge verfügbar ist.

Hochwertige Materialien und robuste Verarbeitung

Die verwendeten Materialien und Komponenten sind durchweg von höchster Qualität – von den lasergeschnittenen 27-mm-Lautstärke- und Balance-Reglern bis hin zu den vergoldeten RCA-Buchsen und der hochwertigen Glasfaser-Leiterplatte. Das robuste Gehäuse, das aus einer schweren 16-Spur-Chassis-Konstruktion besteht, sorgt für hervorragende Abschirmung der Stromversorgung und minimalen elektromagnetischen Einfluss.

Fazit: Eine exzellente Vorstufe zu einem stolzen Preis

Mit einer Röhrenbestückung von 2 x 12AU72 und 2 x 12AT7, einem geringen Klirrfaktor von 0,02% und einem beeindruckenden Signal-Rausch-Verhältnis von 90 dB zeigt sich der TL-2.5i technisch auf allerhöchstem Niveau. Die Ausgangsspannung von bis zu 30 V RMS und die wählbare Verstärkung machen ihn extrem vielseitig. Auch die Verarbeitung ist top – mit Abmessungen von 48,3 x 38,1 x 10,2 cm und einem Gewicht von 11,34 kg fühlt sich das Gerät massiv und solide an.

Zusammengefasst: Die VTL TL-2.5i Vorstufe bietet eine klangliche und technische Qualität, die über jeden Zweifel erhaben ist. Dennoch bleibt die Preisgestaltung mit über 11500 Euro eine Hürde, die nicht jeder HiFi-Enthusiast bereit sein wird, zu nehmen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen VTL-Geräte wesentlich erschwinglicher waren – bevor der deutsche Vertrieb…… Trotz des hohen Preises bleibt dieser Vorverstärker jedoch ein Highlight und wird in der richtigen Hifi Kette klangliche Wunder bewirken. Des weiteren finde ich den Namen TL-2.5i doch recht KFZ Tuning- Styl- typisch. Ob das bewusst so gewollt war, kann ich nicht beantworten. Aber ich denke immer automatisch an einen Golf GTI 2.5i Turbo 16V V1900 Schlagmichtod Brüller.

Aufgrund der hohen Anschaffungskosten für mich leider keine Alternative.

Technische Daten der VTL TL-2.5i Vorstufe