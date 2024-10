Leak Stereo 60 Vintage High End Endstufe Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Ein unerwarteter Anruf

Vor einigen Jahren erhielt ich einen Anruf von einem gut bekannten Händler, der mir mitteilte, dass er eine große Menge an älteren und neueren Röhrengeräten sowie Lautsprechern vom Bruder eines anderen Händlers angeboten bekommen hatte. Diese Geräte sollten so schnell wie möglich abgeholt werden, und er benötigte dringend Hilfe. Da ich eine Leidenschaft für hochwertige Audiotechnik hatte, machte ich mich sofort mit ihm auf den Weg zu dem Standort, an dem die Geräte gelagert waren. Schon bei der Ankunft stellte sich heraus, dass ein großer Sprinter nicht ausreichen würde, um all die wertvollen Stücke zu transportieren. Die Menge und der Zustand der Geräte waren beeindruckend und ich wusste, dass hier etwas Besonderes auf uns wartete.

Die unerwartete Belohnung

Nach zahlreichen Stunden harter Arbeit, in denen ich ihm kostenlos beim Tragen und Beladen des Sprinters half, zeigte sich der Händler erkenntlich. Als Zeichen seiner Wertschätzung schenkte er mir einen hervorragenden Leak Stereo 60. Diese unerwartete Belohnung kam mir wie ein echtes Geschenk vor, da ich wusste, dass der Leak Stereo 60 für seine außergewöhnliche Klangqualität bekannt ist. Ich nahm das Gerät dankend an und konnte es kaum erwarten, es auszuprobieren.

Der Klang, der begeistert

Zuhause angekommen, stellte ich den Leak Stereo 60 in mein Setup und war sofort von dem Klang begeistert. Er verkörperte genau das, was ich mir unter einem typischen Röhrenklang vorgestellt hatte: warm, klar und voll. Die Klangqualität übertraf meine Erwartungen, und ich war fasziniert, wie dieses Gerät den Raum mit Musik erfüllte. Da mein eigenes Gerät zuvor überholt worden war, stellte sich mir die Frage, ob die originalen Leak-Geräte ebenso beeindruckend klangen. Der Stereo 60 ließ mich definitiv daran glauben, dass die Kombination aus erstklassiger Technik und sorgfältiger Handwerkskunst zu einem unvergleichlichen Klangerlebnis führen kann.

Leak – Eine Legende der HiFi-Technologie

Leak ist eine Legende der High Fidelity, die einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat. Leak war einer der größten und bekanntesten englischen Hersteller von Röhren-Hifi-Geräten und hat über zwanzig Jahre lang zur Entwicklung der Klangreproduktion beigetragen, sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich. Das Unternehmen hinterlässt uns ein Erbe von Geräten, die bis heute aktuell und unübertroffen sind.

Trotz der Tatsache, dass inzwischen fünfzig Jahre vergangen sind, steht der Name Leak immer noch für musikalische Exzellenz, hervorragendes elektronisches und Schaltungsdesign sowie große Zuverlässigkeit der Komponenten.

Ein Pionier der High-Fidelity

Harold J. Leak war ein wahrer Pionier in der Geschichte der globalen High Fidelity. Bereits 1934 begann Leak mit der Entwicklung hochwertiger Audiosysteme und erreichte 1945 einen historischen Meilenstein mit dem Design und Bau des LEAK TL-12 POINT ONE, dem Ampliifier par excellence. Dieser Verstärker besaß außergewöhnliche technische und musikalische Eigenschaften und stellte eine wahre Revolution im Audio-Bereich dar!

Ingenieur Leak schaffte es, die entscheidende Schwelle von 0,1 Prozent harmonischer Verzerrung in Verstärkern zu überschreiten (daher das Akronym POINT-ONE, das von der Firma für die gesamte Serie der produzierten Geräte patentiert wurde), wodurch die bis dahin geltenden Audio-Standards revolutioniert wurden.

Ein weltweiter Erfolg

Der Erfolg des TL-12 POINT ONE war enorm und überstieg die nationalen Grenzen, um Techniker, Musiker und Enthusiasten auf der ganzen Welt zu beeindrucken. In den frühen Fünfzigern wurde der LEAK TL-12 POINT ONE zusammen mit dem hochentwickelten LEAK VARISLOPE-Vorverstärker dauerhaft in den Tonstudios der englischen BBC verwendet, was die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Leak-Geräte unter Beweis stellte.

Jedes Leak-Gerät erlangte Ruhm und prestigeträchtige Anerkennung: vom historischen LEAK TL-12 von 1949 bis hin zum kleineren, aber ebenfalls exzellenten LEAK TL-10 von 1954. Die monophonen Leistungs-Verstärker der PLUS-Serie, wie der LEAK TL-12 PLUS, LEAK TL-25 PLUS und LEAK TL-50 PLUS von 1957, sowie die Stereo-Verstärker der Jahre 1958/1960, darunter der sehr berühmte LEAK STEREO 20 und die leistungsstärkeren LEAK STEREO 50 und LEAK STEREO 60, rundeten das Angebot ab. Den Abschluss bildeten die Vorverstärker der Varislope- und Point-One-Serie, die das Niveau der Klangreproduktion durch ausgeklügelte und originelle Schaltungsansätze erheblich steigerten.

