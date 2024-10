Piano Works X: Danilo Rea At Schloss Elmau A Tribute To Fabrizio De André Hörbericht:

Hintergrund und Entstehung

Das Album ACT Pianoworks X: Danilo Rea at Schloss Elmau – A Tribute to Fabrizio De André ist eine Hommage an den legendären italienischen Singer-Songwriter Fabrizio De André. Der renommierte Jazzpianist Danilo Rea, bekannt für seine beeindruckende Fähigkeit zur Improvisation, interpretiert auf diesem Album die Werke De Andrés in einer einzigartigen und einfühlsamen Weise. Die Aufnahmen fanden in der inspirierenden Umgebung von Schloss Elmau statt, einem Ort, der für seine besondere Atmosphäre und exzellente Akustik bekannt ist.

Musikalischer Ansatz

Danilo Rea, der sich als einer der herausragenden Jazzpianisten Italiens etabliert hat, bringt seine Liebe zur Musik von Fabrizio De André in diesem Tribute-Album zum Ausdruck. Die Stücke werden in einem minimalistischen, aber emotional intensiven Stil dargeboten. Rea greift die Melodien De Andrés auf und verleiht ihnen durch seine Improvisationen eine neue Tiefe. Dabei bewahrt er die Essenz der Originalkompositionen, was das Album sowohl für Liebhaber der Musik De Andrés als auch für Jazzfans interessant macht.

Klangqualität und Audiophile Ansprüche

ACT Music legt bei seinen Produktionen großen Wert auf eine erstklassige klangliche Qualität. Die Aufnahmen des Albums A Tribute to Fabrizio De André sind darauf ausgelegt, audiophile Hörer mit entsprechend hochwertiger Hi-Fi-Ausstattung voll zufriedenzustellen. Die exzellente Aufnahmequalität, unterstützt durch die herausragende Akustik von Schloss Elmau, sorgt dafür, dass selbst feinste Nuancen von Danilo Reas Klavierspiel authentisch wiedergegeben werden. Dies ermöglicht es, die emotionale Tiefe und die feinen Klangdetails des Pianos in voller Brillanz zu erleben. Die aufwendige Klangbearbeitung von ACT richtet sich somit besonders an Hörer, die Wert auf höchste Audioqualität legen.

Tracklist und Interpretation

Die Auswahl der Stücke umfasst einige der bekanntesten Lieder von Fabrizio De André, wie „La Canzone di Marinella“ und „Bocca di Rosa“. Rea verleiht diesen Liedern eine neue Klangfarbe, indem er ihre lyrische Tiefe mit seinem melodischen Gespür verbindet. Die einzelnen Tracks zeichnen sich durch eine ruhige und dennoch dynamische Erzählweise aus, die dem Zuhörer Raum für Reflexion lässt. Die Improvisationen Reas integrieren sich harmonisch in den Fluss der Melodien und bringen die zeitlose Qualität der Musik zum Ausdruck.

Kritische Rezeption

Das Album wurde von der Kritik positiv aufgenommen, besonders wegen der Art und Weise, wie Danilo Rea die Musik De Andrés respektiert und dennoch seine eigene künstlerische Stimme einbringt. Die Aufnahmequalität, unterstützt durch die besondere Akustik von Schloss Elmau, wird ebenfalls hervorgehoben, da sie die Intimität und die feinen Nuancen von Reas Spiel hervorragend einfängt. Audiophile Hörer schätzen die authentische Klangtreue, die es ihnen ermöglicht, das Klaviererlebnis fast wie live zu genießen.

Fazit

ACT Pianoworks X: Danilo Rea at Schloss Elmau – A Tribute to Fabrizio De André ist ein bewegendes und künstlerisch anspruchsvolles Album, das die Werke eines italienischen Musikikonen durch das Prisma des Jazz neu beleuchtet. Es zeigt Danilo Reas Fähigkeit, die Poesie und Melancholie von De Andrés Liedern in einer rein instrumentalen Form zu interpretieren und ihnen eine neue Dimension zu verleihen. Für Fans von Jazz und italienischer Musik, sowie für audiophile Hörer, die höchste Klangqualität schätzen, ist dieses Album eine lohnende Entdeckung.

Tracklist und kurze Beschreibung

Bocca Di Rosa (4:17) – Written-By: Fabrizio De André

Dieses Stück ist eine der bekanntesten Balladen von Fabrizio De André, die die Geschichte einer Frau erzählt, deren Ankunft in einem kleinen Dorf die Gemüter bewegt. Danilo Rea interpretiert das Stück einfühlsam am Klavier und betont die emotionale Tiefe der Melodie. Oona / Caro Amore (6:23) Oona – Written-By: Danilo Rea

Ein Stück, das von Rea selbst komponiert wurde und eine sanfte, nachdenkliche Stimmung vermittelt. Die Melodie fließt elegant und schafft eine intime Atmosphäre.

– Written-By: Danilo Rea Ein Stück, das von Rea selbst komponiert wurde und eine sanfte, nachdenkliche Stimmung vermittelt. Die Melodie fließt elegant und schafft eine intime Atmosphäre. Caro Amore – Written-By: Joaquín Rodrigo Vidre

Diese Hommage an Joaquín Rodrigo kombiniert klassische Einflüsse mit Reas jazzigen Improvisationen und fügt dem Album eine zusätzliche klangliche Ebene hinzu. Il Pescatore (5:51) – Written-By: Fabrizio De André

„Il Pescatore“ erzählt die Geschichte eines Fischers und seiner Begegnung mit einem Flüchtling. Reas Interpretation bringt die Naturverbundenheit und das lyrische Element des Originals durch eine sanfte Klavierbegleitung zum Ausdruck. Ave Maria (5:06) – Written-By: Fabrizio De André

Diese Version von „Ave Maria“ ist eine meditative und gefühlvolle Interpretation der spirituellen Melodie. Rea verleiht dem Stück eine tiefe, kontemplative Note und schafft eine Atmosphäre der inneren Ruhe. La Ballata Dell’amore Cieco (4:40) – Written-By: Fabrizio De André

Ein Lied über die Blindheit der Liebe, das ursprünglich eine satirische und kritische Note trägt. Rea bringt die dramatischen Elemente des Stücks am Klavier zur Geltung und betont die emotionale Intensität der Ballade. La Stagione Del Tuo Amore (3:22) – Written-By: Fabrizio De André

Dieses Stück ist eine melancholische Reflexion über vergängliche Liebe. Reas Interpretation verstärkt die bittersüße Melodie und lädt zum Nachdenken ein. Girotondo (3:55) – Written-By: Fabrizio De André

Ursprünglich ein Kinderlied mit tiefem sozialkritischem Unterton, wird „Girotondo“ in Reas Version zu einer spielerischen und gleichzeitig nachdenklichen Klaviermelodie. La Canzone Di Marinella (5:48) – Written-By: Fabrizio De André

Ein Klassiker im Repertoire von De André, der die tragische Geschichte von Marinella erzählt. Rea interpretiert das Stück mit großer Sensibilität und bringt die lyrische Schönheit der Melodie zur Geltung. Highlands (3:45) – Written-By: Danilo Rea

Ein weiteres Eigenwerk von Rea, das eine atmosphärische und sanfte Melodie präsentiert, inspiriert von der Weite und Ruhe der Landschaften der Highlands. Die Klavierklänge fangen die Mystik und die Einsamkeit dieser Orte ein. Carlo Martello (6:36) – Written-By: Fabrizio De André

Eine humorvolle Erzählung über historische Ereignisse, die De Andrés ironische Erzählweise widerspiegelt. Reas Interpretation am Klavier gibt dem Stück eine neue Dimension und unterstreicht die melodische Erzählung des Originals. Valzer Per Un Amore (6:32) – Written-By: Fabrizio De André

Dieses Stück erinnert an die Eleganz eines klassischen Walzers, wobei Rea die Melancholie und Romantik der Komposition durch sein Spiel subtil betont. Der sanfte Fluss des Walzers wird durch Reas Improvisationen bereichert, die den Zuhörer in eine verträumte Klangwelt entführen.

Jeder Track auf dem Album verbindet die poetische Tiefe von Fabrizio De Andrés Texten mit der klanglichen Ausdruckskraft von Danilo Reas Klavierspiel und schafft so ein einzigartiges Musikerlebnis.