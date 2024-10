Accuphase P7100 High End Endstufe Test / Erfahrungsbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Einleitung: Der Weg zur Accuphase P-7100

Vor einigen Wochen hatte ein guter Freund von mir das Glück, durch ein Tauschgeschäft eine Accuphase P-7100 Endstufe in seine Sammlung aufnehmen zu können. Dieser Schritt kam nicht von ungefähr, sondern auf meine gezielte Empfehlung hin. Da ich schon lange seine Vorliebe für klanglich warme und sonore Geräte kannte, wollte ich ihm diesmal etwas Neues ans Herz legen: ein klangliches Erlebnis, das mehr in Richtung Neutralität tendiert.

Um diese Reise zu ermöglichen, empfahl ich ihm nicht nur die P-7100, sondern auch eine der besten Vorstufen aus dem Hause Accuphase: die DC-300. Selbstverständlich sorgte er dafür, dass die Vorstufe mit den vollen analogen Karten ausgestattet war, um das Beste aus der Kombination herauszuholen. Die Idee hinter diesem Vorschlag war klar: Eine möglichst neutrale und detailreiche Klangdarstellung, die ihm neue Facetten seiner Musiksammlung eröffnen könnte.

Der Ersteindruck: Zu viele Informationen?

Die erste Begegnung meines Freundes mit der P-7100 Endstufe verlief jedoch anders als erwartet. Obwohl ich wusste, dass ihn die Präzision der Accuphase-Anlage faszinieren würde, stellte sich eine gewisse Ernüchterung ein. Für jemanden, der stets auf der Suche nach warmer, einhüllender Klangcharakteristik ist, schien die P-7100 einfach zu analytisch. Die Endstufe übertrug so viele Informationen und Details, dass es für ihn zunächst fast überwältigend war.

Die Klarheit und Auflösung, die die P-7100 bietet, können eben auch als „nüchtern“ wahrgenommen werden, wenn man auf der Suche nach einem weichen, verzeihenden Klang ist. Doch ich war überzeugt, dass die Stärken dieser Endstufe in der richtigen Kombination zur Geltung kommen würden.

Die perfekte Symbiose: Accuphase und Gauder Cassiano Final Edition

Parallel zu seiner neuen Endstufe hatte mein Freund sich auch ein Paar Gauder Cassiano Final Edition Lautsprecher gegönnt. Diese Lautsprecher sind bekannt für ihre hohe Auflösung, eine präzise räumliche Darstellung und einen kraftvollen, tiefen Bass. Es dauerte nicht lange, bis er die P-7100 mit den Gauder Cassiano verband – und dann geschah das, was ich mir erhofft hatte: Eine klangliche Offenbarung!

Der Klang war beeindruckend: Die Basswiedergabe war tief, dynamisch und straff, die Tiefenstaffelung ermöglichte es, die einzelnen Instrumente im Raum förmlich zu „sehen“, und die Räumlichkeit war so realistisch, dass es sich anfühlte, als würde man mitten im Konzertsaal sitzen. Die Fülle an Informationen, die von der P-7100 über die Gauder-Lautsprecher übertragen wurde, schuf ein detailliertes und gleichzeitig packendes Klangbild. Es war das erste Mal, zumindest so weit ich es miterlebt habe, dass mein Freund eine echte Gänsehaut von seiner Anlage bekam – ein Zeichen dafür, dass ihn der Klang wirklich tief berührte.

Neutralität ist Trumpf: Eine wohlmeinende Empfehlung

Diese Erfahrung bestätigte meine Überzeugung, dass Neutralität im Klangbild oft der Schlüssel zu einem authentischen Musikerlebnis ist. Deshalb habe ich ihm schon mehrfach geraten: „Neutralität ist Trumpf!“ Seine Gänsehaut während dieses Hörerlebnisses zeigte, dass er es für einen Moment selbst so empfand. Dennoch vermute ich, dass die dauerhafte Suche nach dem perfekten Klang für ihn mehr als nur ein Hobby ist – es scheint fast, als sei diese Suche zu einer Art Sucht geworden. Er strebt immer wieder nach dem nächsten klanglichen Optimum, ohne sich jemals wirklich mit dem Erreichten zufriedenzugeben.

Deshalb möchte ich ihm hier direkt einen Rat geben: „Großer, hör auf, dich im Kreis zu drehen! Manchmal ist das, was man hat, schon die Erfüllung.“

Der Wechsel zu Burmester: Ein neues klangliches Kapitel

Doch die Geschichte endet nicht hier. Die Erfahrung mit der P-7100 war für meinen Freund zwar beeindruckend, aber letztlich hat er sein klangliches Glück bei einer anderen Marke gefunden: Burmester. Die Burmester Monos 850 hatten ihn so sehr beeindruckt, dass er sich schließlich entschied, in diese Richtung weiterzugehen. Sein neuestes Schmuckstück ist die Burmester 032, eine mächtige, tiefschwarze Endstufe, die seine Hörgewohnheiten auf ein neues Niveau gehoben hat.

Die Entscheidung für Burmester mag für Außenstehende als Kehrtwende wirken, aber für meinen Freund war es eine logische Weiterentwicklung seiner klanglichen Reise. Burmester bietet ihm genau die Mischung aus Wärme und Präzision, nach der er immer gesucht hat.

Mein persönliches Fazit: Die P-7100 bleibt eine Ausnahme-Endstufe

Für mich bleibt die Accuphase P-7100 jedoch ein ganz besonderes Stück High-End-Audio. Sie vereint technische Perfektion mit einer musikalischen Wiedergabe, die ihresgleichen sucht. Wäre es mir möglich, würde ich sie ihm gerne abkaufen. Doch zwei Dinge sprechen dagegen: Erstens fehlt mir das nötige Budget, und zweitens kann ich mich mit den „Dickschiffen“ in meiner eigenen Sammlung auch durchaus sehen lassen.

Die P-7100 ist und bleibt eine erstklassige Endstufe, die in der richtigen Kombination ihre ganze Magie entfalten kann. Es bleibt zu hoffen, dass mein Freund diese Erfahrung ebenfalls in guter Erinnerung behält, selbst wenn er nun ein anderes klangliches Kapitel aufgeschlagen hat.

Technische Daten der Accuphase P-7100

Allgemeine Informationen

Modell : P-7100

: P-7100 Typ : Stereo Endstufe

: Stereo Endstufe Baujahre : 2006 – 2012

: 2006 – 2012 Hergestellt in : Japan

: Japan Farbe : Champagner

: Champagner Fernbedienung : Nein

: Nein Leistungsaufnahme : 945 W, 135 W (Idle)

: 945 W, 135 W (Idle) Abmessungen (BxHxT) : 465 x 258 x 545 mm

: 465 x 258 x 545 mm Gewicht : 49 kg

: 49 kg Neupreis ca.: 14.900 EUR

Anschlüsse

Anzahl der Eingänge : Analog (Cinch) : Nennleistung: 1,26 V (Stereo) bzw. 2,52 V (Mono) an 20 kOhm bei 1 Watt: 0,11 V (Stereo, Mono) an 20 kOhm Symmetrisch (XLR) : Nennleistung: 1,26 V (Stereo) bzw. 2,52 V (Mono) an 40 kOhm bei 1 Watt: 0,11 V (Stereo, Mono) an 40 kOhm

: Anzahl der Ausgänge: 1 Lautsprecherpaar

Leistung und Klirrfaktor

Dauerleistung (bei Klirrfaktor) : 8 Ohm : 2x 125 W (Stereo), 1x 500 W (Mono) 4 Ohm : 2x 250 W (Stereo), 1x 1.000 W (Mono) 2 Ohm : 2x 500 W (Stereo)

: Dynamikleistung/Musikleistung : 2 Ohm : 1x 2.000 W (Mono) 1 Ohm : 2x 1.000 W (Stereo)

: Gesamtklirrfaktor : Stereobetrieb : 0,05% (2 Ohm), 0,03% (4-16 Ohm) Monobetrieb : 0,03% (4-16 Ohm)

: Dämpfungsfaktor: 300

Frequenzgang und Signalrauschabstand

Frequenzgang : Nennleistung : 20 – 20.000 Hz (+0, -0,2 dB) bei 1 Watt : 0,5 – 160.000 Hz (+0, -3 dB)

: Signalrauschabstand : bei GAIN MAX : 122 dB bei GAIN -12 dB : 127 dB

: Stereokanaltrennung: (Information nicht spezifiziert)

Besondere Ausstattungen

Gain einstellbar : MAX, -3 dB, -6 dB, -12 dB

: MAX, -3 dB, -6 dB, -12 dB Betriebsmodi: Dual Mono, Normal, Bridge

Diese Daten zeigen die hohe Leistungsfähigkeit und die herausragenden technischen Spezifikationen der Accuphase P-7100 Endstufe. Sie bietet eine enorme Dynamik, eine präzise Klangwiedergabe und eine Anpassungsfähigkeit, die sie sowohl im Stereo- als auch im Monobetrieb zu einem der besten Geräte ihrer Klasse macht.