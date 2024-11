Christian Wallumrod Ensemble

Christian Wallumrod Fabula Suite Lugano Ensemble Hörbericht:

Overall Rating: ★★★☆☆ (3/5)

Label : ECM Records – ECM 2118

: ECM Records – ECM 2118 Format : CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming

: CD, Album, Stereo, Vinyl, Streaming Country : Germany

: Germany Released : 16. Okt. 2009

: 16. Okt. 2009 Genre : Jazz

: Jazz Style : Contemporary Jazz

Das Christian Wallumrød Ensemble hat sich durch seinen innovativen und genreübergreifenden Ansatz in der zeitgenössischen Musik einen Namen gemacht. Das Album „Fabula Suite Lugano“ wurde 2009 veröffentlicht und stellt einen Höhepunkt in der Karriere des norwegischen Pianisten und Komponisten Christian Wallumrød dar. Es ist das Ergebnis einer Live-Aufnahme, die im Rahmen des Lugano Jazz Festivals in der Schweiz stattfand, was im Titel des Albums aufgegriffen wird. Die Komposition ist eine Suite, die den Wechsel zwischen improvisierten und streng komponierten Abschnitten nutzt und somit sowohl die Vielseitigkeit als auch die experimentelle Ader des Ensembles betont.

Musikalisches Konzept und Entstehung

„Fabula Suite Lugano“ ist eine faszinierende musikalische Erzählung, die durch die Aufnahme in einem Festivalkontext eine lebendige, fast performative Qualität erhält. Wallumrød hat für dieses Werk eine starke Orchestrierung gewählt, die weit über die traditionellere Besetzung von Jazz-Ensembles hinausgeht und mit einer Mischung aus akustischen Instrumenten sowie einer gezielten Nutzung von Elektronik arbeitet. Dabei werden oft avantgardistische und minimalistische Elemente verwendet, die zusammen eine dichte, atmosphärische Klanglandschaft schaffen.

Ein zentrales Konzept des Albums ist die Verbindung von freien Improvisationen und strukturierten Kompositionen. Wallumrød nutzt dabei die Interaktionen innerhalb des Ensembles, um eine Art von „musikalischer Erzählung“ zu schaffen, die den Hörer sowohl mit freien, expressiven Momenten als auch mit klareren, melodischen Abschnitten fesselt. Die Art und Weise, wie das Ensemble diese Übergänge gestaltet, sorgt für eine ständige Spannung und Dynamik, die das Werk lebendig und aufregend macht.

Das Ensemble

Das Christian Wallumrød Ensemble besteht aus einer Gruppe von hochkarätigen Musikern, die für ihre technischen Fähigkeiten und ihre Bereitschaft zur Experimentation bekannt sind. Neben Wallumrød als Komponist und Pianist gehören zu der Besetzung u.a. der Trompeter Arve Henriksen, der für seine sanften, sphärischen Klänge und seine Fähigkeit zur Klanggestaltung berühmt ist. Des Weiteren spielt der Schlagzeuger Thomas Strønen, der ebenfalls eine zentrale Rolle im Ensemble spielt und oft für seine subtilen Rhythmen und die Erzeugung von Klangtexturen bekannt ist. Der Kontrabassist Jóhann Ásmundsson sorgt für die tiefen, resonierenden Klänge, die das Ensemble stabilisieren, während der Schlagzeuger Per Oddvar Johansen für zusätzliche rhythmische Komplexität sorgt.

Der Klang des Ensembles zeichnet sich durch eine tiefe Feinfühligkeit aus, bei der die Musiker eine enorme Sensibilität für Dynamik und Klangfarbe beweisen. Die Balance zwischen den verschiedenen Instrumenten und die Art und Weise, wie Wallumrød die musikalischen Elemente arrangiert, schaffen eine intime und doch komplexe Atmosphäre, die den Hörer in ihren Bann zieht.

Musikalischer Stil und Einfluss

„Fabula Suite Lugano“ zeigt die Verschmelzung von Jazz, Minimalismus, avantgardistischer Musik und sogar moderner Klassik. Wallumrød lässt sich nicht auf eine einzige Musiksprache festlegen, sondern bewegt sich in einer Zwischenzone zwischen traditionellen und experimentellen Ansätzen. Die Musik spielt mit Rhythmen und Klangfarben, ohne sich strikt an eine bestimmte Form oder Struktur zu halten. Diese Freiheit in der Interpretation und der Ausdrucksmöglichkeit ist das Markenzeichen des Ensembles.

Die improvisierten Passagen, die oft wie spontane Gedankenströme wirken, sind sorgfältig in das Gesamtkonzept der Suite eingefügt. Es geht nicht nur um die pure Freiheit der Improvisation, sondern auch darum, wie diese Improvisationen in den Kontext der formellen Komposition passen. Diese Mischung aus improvisatorischer Freiheit und struktureller Disziplin ist charakteristisch für Wallumrøds Musik.

Der Einfluss des nordischen Raumes ist in der Musik spürbar – eine kühle, fast melancholische Stimmung zieht sich durch die Stücke, die jedoch stets von einer klaren, rhythmischen Struktur getragen werden. Der minimalistische Einfluss zeigt sich in der Reduktion von musikalischen Elementen, was den Raum für subtile Nuancen und ständige Veränderungen in der Musik öffnet.

Kritische Rezeption

„Fabula Suite Lugano“ wurde in der Fachpresse vielfach gelobt. Kritiker schätzten die Vielschichtigkeit und Komplexität des Werks, das sowohl für Liebhaber von klassischer Avantgarde als auch für Fans von zeitgenössischem Jazz spannend ist. Besonders hervorgehoben wurde die gelungene Balance zwischen Komposition und Improvisation, die die Musiker des Ensembles meisterhaft umsetzen. Der Albumtitel verweist auf den Ort der Aufnahme, aber auch auf die Art von Erzählung, die durch die Musik vermittelt wird. Die Musik spricht dabei weniger den Verstand an als vielmehr die Emotionen und schafft Bilder und Stimmungen, die im Gedächtnis haften bleiben.

Die Performance des Ensembles wurde als außergewöhnlich präzise und gleichzeitig emotional beschrieben. Der „lebendige“ Charakter des Albums, der durch die Live-Aufnahme verstärkt wird, sorgt dafür, dass es sich nicht nur um ein intellektuelles, sondern auch um ein sinnliches Erlebnis handelt. Die präzise Handhabung von Raum und Dynamik, zusammen mit der Fähigkeit der Musiker, zwischen verschiedenen musikalischen Konzepten hin und her zu wechseln, hat dem Album sowohl eine zeitgenössische Relevanz als auch einen bleibenden Platz im Repertoire der internationalen experimentellen Musik verschafft.

Fazit

„Fabula Suite Lugano“ ist ein herausragendes Beispiel für die kreative Musikalität und die Vielseitigkeit des Christian Wallumrød Ensembles. Es gelingt dem Ensemble, die Grenzen zwischen Jazz, klassischer Musik und Avantgarde zu verwischen, ohne in Beliebigkeit abzudriften. Wallumrøds Kompositionen sind von tiefem Verständnis für den Dialog zwischen den Musikern und dem Raum, den sie mit ihrer Musik schaffen. Das Album ist nicht nur ein Meisterwerk der musikalischen Umsetzung, sondern auch eine Einladung, die eigenen Hörgewohnheiten zu hinterfragen und sich auf ein klangliches Abenteuer einzulassen.

Tracklist:

Solemn Mosquitoes (5:10)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein ruhiges und introspektives Stück, das durch seine melancholische Atmosphäre besticht. Pling (7:46)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein experimentelles Stück mit minimalen, aber kraftvollen Klängen, die eine intensive, fast hypnotische Wirkung erzeugen. Drum (1:53)

Komponiert von Per Oddvar Johansen – Ein kurzes, perkussives Solo, das das rhythmische Fundament des Ensembles in den Vordergrund stellt. Jumpa (3:49)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein lebhaftes, rhythmisches Stück, das auf die Interaktionen der Musiker mit improvisierten Momenten setzt. Dancing Deputies (3:04)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein verspieltes und leichtfüßiges Stück, das durch seine schnelle Dynamik und rhythmische Vielfalt auffällt. Quote Funebre (3:55)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein nachdenkliches, düsteres Stück, das durch seine ruhige Melancholie und seine kontrastreichen Klänge überzeugt. Scarlatti Sonata (1:53)

Arrangiert von Christian Wallumrød, komponiert von Domenico Scarlatti – Eine ungewöhnliche, moderne Neuinterpretation einer barocken Sonate, die mit minimalistischen und experimentellen Klängen spielt. Snake (3:40)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein spannungsgeladenes Stück, das durch seine veränderten Tempi und die Vielschichtigkeit der Rhythmen besticht. Knit (2:45)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein kurzes, fast fragmentarisches Stück, das mit seiner Strenge und Detailtreue fasziniert. Duo (1:50)

Komponiert von Eivind Lønning und Gjermund Larsen – Ein kurzes, intimes Duo, das durch seine zarten und offenen Klänge gekennzeichnet ist. I Had A Mother Who Could Swim (2:58)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein nostalgisches Stück, das mit seiner sanften Melodik und poetischen Textur überzeugt. Blop (4:07)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein freies und experimentelles Stück, das mit ungewöhnlichen Klängen und Rhythmen spielt. The Gloom And The Best Man (6:12)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein tiefgründiges, sich langsam entwickelndes Stück, das intensive emotionale Bilder erzeugt. Jumpa #2 (2:33)

Komponiert von Christian Wallumrød – Eine Variation des vorherigen Stücks „Jumpa“, die die musikalischen Ideen weiterführt und vertieft. Valse Dolcissima (5:52)

Komponiert von Christian Wallumrød – Eine zarte und zugleich dramatische Walzerkomposition, die mit ihrer Eleganz und Melancholie fasziniert. Glissando (2:40)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein kurzes, experimentelles Stück, das sich auf den Einsatz von Glissandi und veränderten Klangfarben konzentriert. Mosquito Curtain Call (2:06)

Komponiert von Giovanna Pessi und Tanja Orning – Ein kurzes, fragiles Stück, das mit minimalistischem Klangmaterial und zarten Interaktionen arbeitet. Solo (2:44)

Komponiert von Christian Wallumrød – Ein introspektives Solo-Stück, das die technische Finesse und die lyrische Qualität von Wallumrød hervorhebt.

Diese Titel repräsentieren die Vielfalt und den experimentellen Charakter des Albums „Fabula Suite Lugano“ und zeigen Christian Wallumrøds Fähigkeit, traditionelle Musikformen mit modernen, improvisatorischen Techniken zu verbinden.