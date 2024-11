Karela Dust Late Sun Hörbericht:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Entstehungsgeschichte und Stil von Kerala Dust

Die britische Band Kerala Dust wurde 2016 in London von Edmund Kenny gegründet, der die Band aus der Liebe zu elektronischer Musik und Indie-Rock zusammenstellte. Die Gruppe vereint in ihrem Klang die urbane Klangwelt der elektronischen Musik mit Einflüssen aus Americana und Blues. Edmund Kenny, der auch als Produzent fungiert, beschreibt das Ziel der Band, eine Balance zwischen traditioneller Instrumentierung und elektronischen Beats zu schaffen. Ihre Musik lässt sich als hypnotische Fusion aus dunklem Techno, Psychedelic, Blues und House-Rhythmen beschreiben​

Bandmitglieder und ihre Rollen

Die vierköpfige Band besteht aus folgenden Mitgliedern:

Edmund Kenny: Gesang, Bass und Elektronik. Kenny bringt sowohl die elektronischen Elemente als auch einen tiefen, markanten Gesang ein, der oft als atmosphärisch und introspektiv beschrieben wird.

Lawrence Howarth: Gitarre. Howarth fügt der Musik Gitarrenriffs und Elemente des Blues hinzu, die die sonst synthetischen Beats der Band organisch ergänzen.

Pascal Karier: Schlagzeug. Karier sorgt für die oft repetitiven, mantrahaften Rhythmen, die den Sound von Kerala Dust so eindringlich machen.

: Schlagzeug. Karier sorgt für die oft repetitiven, mantrahaften Rhythmen, die den Sound von Kerala Dust so eindringlich machen. Timothy Gardner: Tasten. Gardner bringt eine zusätzliche melodische Ebene in die Klanglandschaft der Band und unterstützt die atmosphärischen Klangschichten der Songs.

Zusammen schafft die Band eine musikalische Atmosphäre, die tief und atmosphärisch wirkt und die Zuhörer durch die Kombination von analogen und elektronischen Sounds fesselt​

Musikalische Einflüsse und Philosophie

Kerala Dust schöpft aus einem vielfältigen Fundus an Einflüssen. Neben den elektronischen Klängen, die Edmund Kenny ursprünglich mit einem Laptop und einem Fokus auf Minimalismus kreierte, lässt sich auch eine starke Affinität zur Indie- und Clubmusik erkennen. Kennys Leidenschaft für Clubmusik und die sich wiederholenden, tranceartigen Rhythmen inspirierten die Band, Songs zu entwickeln, die wie ein „Mantra“ wirken. Diese repetitiven Rhythmen schaffen ein meditatives Hörerlebnis, das sich ideal für die introspektiven, dunklen Themen ihrer Musik eignet​

Album Late Sun – Einblick und Bedeutung

Late Sun, eine EP von Kerala Dust, wurde 2020 veröffentlicht und zeigt die experimentelle Seite der Band. Die EP umfasst fünf Tracks, die tief in den melancholischen, atmosphärischen Klang der Band eintauchen. Der Track „Closer“ beispielsweise entfaltet sich durch langsame, hypnotische Beats und melancholische Gitarrenklänge und verdeutlicht den introspektiven Charakter der EP. Diese Werke laden zum Nachdenken ein und geben dem Zuhörer Raum, in die dichten Klanglandschaften einzutauchen​

Klang und Atmosphäre: Eine Reise durch Europa

Das Album Violet Drive, das neuere Werk von Kerala Dust, wurde in den Schweizer Alpen aufgenommen und verfolgt das Konzept einer Reise quer durch Europa – von Hamburg bis Rom. Diese Arbeit reflektiert das kulturelle und geografische Umfeld der Bandmitglieder, die mittlerweile zwischen Berlin und Zürich leben. Violet Drive fängt die tiefe Verbindung zur europäischen Geschichte und Musiktradition ein und fügt der elektronischen Struktur eine organische, fast filmische Qualität hinzu​

Resümee: Kerala Dusts Platz in der Musikszene

Kerala Dust haben sich durch ihren einzigartigen Stil, der elektronische und traditionelle Klänge vereint, eine besondere Nische geschaffen. Die Band bringt frische Impulse in die elektronische Musikszene, indem sie organische, bluesartige Einflüsse mit düsteren, hypnotischen Rhythmen mischt. Besonders Late Sun und Violet Drive zeigen, wie die Band es versteht, ihre europäische Identität und das urbane Lebensgefühl in dichten, atmosphärischen Klanglandschaften widerzuspiegeln.

Tracklist: 1. Untitled (Late Sun) – 06:26 Dieser Eröffnungstrack setzt den Ton für die gesamte EP mit einer dichten, atmosphärischen Klanglandschaft. Der Titel „Untitled“ deutet an, dass der Track eine universelle, unbestimmte Stimmung erzeugen soll, die sich durch die melancholischen, sich wiederholenden Beats und die mystische Atmosphäre auszeichnet. Die ruhige Intensität und die minimalistischen Gitarrenriffs spiegeln die introspektive und düstere Seite der Band wider, die für Kerala Dust charakteristisch ist. Es entsteht eine träumerische, nachdenkliche Stimmung, die an verlassene Landschaften bei Sonnenuntergang erinnert. 2. Nevada – 06:03 „Nevada“ ist ein weiterer Track, der die hypnotischen Qualitäten der Band in den Vordergrund stellt. Der Track entfaltet eine geheimnisvolle Atmosphäre, die an die Weite und Einsamkeit der Wüstenlandschaft Nevadas erinnert. Mit tiefen, sich langsam entwickelnden Beats und atmosphärischen Synthesizern kreiert die Band eine Klangwelt, die an elektronische Ambient-Musik erinnert. Der Song lädt dazu ein, in einen meditativen Zustand zu gleiten, ähnlich wie eine gedankliche Reise durch die Stille und Weite der Wüste. 3. Spiegel – 06:58 Der Titel „Spiegel“ (Deutsch für „Spiegel“) vermittelt das Konzept der Selbstreflexion und der introspektiven Reise, die durch den Song geführt wird. Musikalisch setzt dieser Track auf repetitiven, fast tranceartigen Rhythmus und tiefe Basslines, die der Stimmung eine düstere Schwere verleihen. Der Song wechselt zwischen sanften, ätherischen Tönen und verzerrten Klängen, was ein Gefühl von Dualität und Selbsterkenntnis erzeugt. „Spiegel“ lädt dazu ein, in eine ruhige, jedoch tiefgründige Gedankenwelt einzutauchen. 4. Untitled (Another Shade of DWIG Remix) – 07:28 In diesem Remix von DWIG wird der ursprüngliche Track „Untitled“ durch einen neuen, pulsierenden Beat und eine intensivere elektronische Struktur verstärkt. DWIG fügt subtile Nuancen hinzu, die dem Track eine andere, aber ebenso emotionale Dimension verleihen. Der Remix behält den melancholischen Kern des Originals bei, vertieft jedoch die Atmosphäre durch eine verstärkte Basslinie und rhythmische Variationen, die den Song dynamischer gestalten.

Fazit

Das Album Late Sun von Kerala Dust ist ein wahres Klangkunstwerk und zugleich eine perfekte Wahl für High-End-HiFi-Enthusiasten, die ihre Anlagen auf Herz und Nieren testen wollen. Jeder Track auf diesem Album bringt eine andere Dimension an Tiefen, Klangfarben und Dynamik mit sich, die es ermöglichen, die Feinheiten und die Leistungsfähigkeit eines hochwertigen HiFi-Systems voll auszureizen. Die Kombination aus tiefen, resonanten Bässen und detaillierten, atmosphärischen Klangstrukturen fordert sowohl Lautsprecher als auch Verstärker heraus und deckt auf, was eine exzellente Anlage leisten kann. Besonders die hypnotischen, rhythmischen Elemente und die dichte Klangtextur erzeugen ein Hörerlebnis, das die Klangbühne und Räumlichkeit einer Anlage in ungeahnte Weiten zieht.

Über das rein technische Hörerlebnis hinaus ist die Musik von Kerala Dust auf Late Sun schlichtweg fesselnd und bietet stundenlangen Hörgenuss. Die experimentelle Mischung aus elektronischen Beats und bluesigen Gitarrenelementen ist kreativ und einzigartig und lädt den Zuhörer ein, sich in die Klangwelten der Band zu vertiefen. Diese Tracks sind mit einer solchen Liebe zum Detail und einem kreativen Sound-Design ausgestattet, dass sie mit jedem Anhören neue Facetten und Nuancen preisgeben, die besonders bei hoher Wiedergabequalität zur Geltung kommen.

Leider bleibt dieses Meisterwerk jedoch auf Streaming-Plattformen begrenzt und ist bisher nicht als physisches Medium wie Schallplatte oder CD erhältlich. Für Musikliebhaber und High-End-Enthusiasten, die Wert auf physische Medien legen, ist dies ein echtes Manko. Ein physisches Format würde die Klangqualität und den audiophilen Genuss noch einmal erheblich steigern, da Vinyl- oder CD-Wiedergabe die analoge oder verlustfreie Komponente mitbringt, die Streaming-Plattformen oft nicht bieten können. So bleibt man als Fan dieser beeindruckenden EP auf das Streaming beschränkt und kann nicht die volle, physisch greifbare Qualität genießen, die Kerala Dusts Musik zweifellos verdient.