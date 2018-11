Yamaha CDX 1060 High End CD Player Erfahrungsbericht / Test:

Viele werden sich jetzt sicherlich Fragen warum ich zwei Zeilen weiter oben High End CD Player schreibe für diesen Yamaha CD Abspielgerät. Die Frage ist sicherlich einfach zu beantworten: Weil es für mich klanglich zu einem sehr guter CDs Verbarbeiter ist! Es ist gebaut wie ein Panzer, wiegt gut und ist absoluten richtig gut verarbeitet. Liest die CDs super schnell ein und spielt Sie auch sauber an. Das innere ist bestückt mit hochwertigen Bauteilen und speichert Strom in Elna Elkos. Es wurde im Jahre zwischen 92 und 92 verkauft und das für sagenhafte 1500 DM. Natürlich wäre ein Vergleich zu einem Sony CDP X707es sicherlich nicht wirklich fair aber ich konnte es dennoch nicht lassen.

Ich war erstaunt wie gut dieser Yamaha klanglich mit damals fast do doppelt teueren Sony Player mithalten kann. Es spielte meine CDs absolut natürlich, detailreich und souverän ab. Selbst tiefste Bässe wurden anstandslos richtig Verstärker transportiert. Und wenn das Wort Verstärker jetzt angesprochen wurde, möchte ich anmerken das mein Emitter 2 Plus von ASR herhalten musste. Mit diesem Spielpartner merkt man erst, wie gut der Bassbereich des Yamahas ist. Denn nur wenige Verstärker die ich kenne, können zugespielten Bass des Yamaha so toll verarbeiten. Aber was nützt diese Kombi, wenn die Lautsprecher mit dieser Kraft überfordert ist? Natürlich über Nichtas! Deshalb dürfte meine neue Referenz die JBL L300 die Signale der beiden Geräte in Schall verwandeln. Aber dennoch nutzte ich diesen wunderbaren Player nicht als meinen Favoriten, obwohl es das Zeug dazu hätte. Ihr könnt mich jetzt gerne steinigen doch lieber lesen ich in meinem Hifi Rack Sony CDX 7xxxx ES, oder Accuphase oder Burmester anstatt Yamaha. Vielleicht tatsächlich erst and CDX 2000 oder die tolle Aniversery CDX 10000….. Und ja, bin eben doch etwas beeinflussbar. Vielleicht würde ich anders denken, wenn dieser CDX 1060 nicht unbedingt nach 08/15 ausschauen würden. In diesem Sinne….

Technische Daten: