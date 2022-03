hORNS Mummy MK 4

hORNS Hummy MK 4 High End Lautsprecher Erfahrungsbericht / Test:

Shalom liebe Hifi und High End Freunde. Heute möchte ich euch ein Paar Lautsprecher der Firma hORNS etwas näher bringen. Vor einigen Wochen hatte ich ja schon die FP 15 MK II beschrieben mit einer Begeisterung welche wesentlich teuere Lautsprecher bisher bei mir auslösen konnten. Wie schon damals erwähnt, kommt die Marke hORNS aus Polen und von einem Hersteller der eigentlich nichts mit Hifi bis Dato zutun hatte. Doch die Hifi-Liebe vom Besitzer der Firma und die Unzufriedenheit nie das „besondere“ im Bereich der High- Endlautsprecher finden zu können, bewegte Ihn um Lautsprecher zu produzieren welchen seinen entsprechend ist. Ich weiß nicht wie er das geschafft hat aber diese Lautsprecher begeistern mich immer und immer wieder aufs neue, genau so wie die Sandra in der 8. Klasse.

Optisch könnte ich mir durchaus vorstellen, das Sandra mit dem vergleich überhaupt nichts anfangen könnte und das als Scheidungsgrund beim Anwalt angeben würde, sofern wir noch Zusammen gewesen wären. Den die Mummy spaltet genauso wie Lauterbach, Scholz, Spahn und Udo die Gesellschaft. Ihr Fragt euch sicherlich wer zum Teufel Udo ist… keine Ahnung. Das war die Autokorrektur meines MacBooks. Ich kenne im meinem Umfeld jedenfalls keinen, welche der Mummy eine Gewisse Schönheit abgewinnen konnte. Für mich jedenfalls eine Skulptur und gehört in ein Museum. Die Form folgt der akustischen Funktion. Wenn Sie frei im Raum stehen, machen die Live jedenfalls absolut was her. Die Farbe war vom Vorbesitzer jedenfalls ein Sonderwunsch und ist original AMG Lack(!) Schon alleine die Farbe in echt auf solch einer Form ist fantastisch. Es ist besonders und für die Sandras die mein Leben bereichern, die schönsten aller Lautsprecher. Kürzer- oder länger- gesagt: ein absolute Akzeptanz. Die Verarbeitung ist perfekt und widerspiegelt nicht nur den Preis wieder sondern auch das Niveau mit dem hORNS seine Lautsprecher fertigt. Aber wie so oft haben diese Punkte absolut keine Relevanz wenn’s klanglich nicht passt. An dieser stelle möchte ich keine Spannung aufbauen sondern ohne Vorspiel gleich zur Sache kommen: Für mich sind das absolute Traum Lautsprecher. Auch wenn ein guter Freund- der Rainer, der im Besitz dieser Mummys ist- meinte, es fehle Ihm der Grundton in den Mitten, sind das für mich fantastische Lautsprecher. Ein ganz großer Vorteil dieser hORNS Lautsprecher ist, das schließt auch die FP 15 MK II und die FP 10 MK III mit ein, das jede kleinste Veränderung in der Kette, deutlich zu hören ist! Also wenn Du im Besitz eines Verstärkers, CD Players bist, das im Bereich Mitten keine Wärme erzeugt, wirst Du auch keine Wärme hören. Für mich ist die Mumie so gut abgestimmt, das man wirklich nichts vermisst. Und jetzt ohne dem Rainer oder anderen Hifi- Freunden Nahe treten zu wollen: Wenn meine Klangpriorität auf wärme im Klang ausgelegt ist, sollte man sich bei Vintage umschauen. High End meine Lieben ist was anderes. Bitte nicht falsch verstehen aber möchte nochmals aufklärend wirken: High End ist nicht DÜNN und KALT im Klang! Ganz im Gegenteil. High End macht unglaublich Spaß. Wenn man selbst die Konturen der tiefsten Bässe noch ausgeleuchtet bekommt und keine Gedröhne, ist man auf dem richtigen Wege. Und das meine Freunde ist eine ganz große Stärke dieser hORNS Lautsprecher.

Eigentlich bin ich ein absoluter Fan von Dynaudio. Weil die es verstehen, wie man die Bühne aus der Tiefe baut um alles i seiner vollen Pracht zu zeigen. Das machen die hORNS genauso mit dem Vorteil, fein und grobdynamisch noch etwas mehr zu bieten. Extrem gute Lautsprecher.

Für mich eine ziemlich unterschätze Marke denen man mehr Aufmerksamkeit schenken sollte.

Technische Daten: