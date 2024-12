Bowers und Wilkins Nautilus 801N Hörbericht:

Die Lautsprecher der 800er-Serie von Bowers & Wilkins (B&W) sind bekannt für ihre außergewöhnliche Klangqualität und technische Perfektion. Innerhalb dieser Serie gelten insbesondere die Modelle 801N, 801D, 801D2 sowie die 802-Modelle als herausragende Vertreter audiophiler Lautsprecherkunst. Diese Lautsprecher erfüllen nicht nur höchste klangliche Ansprüche, sondern setzen auch Maßstäbe in Design und Innovation.

Die Besonderheiten der B&W Nautilus 801N

Klangliche Eigenschaften

Die B&W 801N ist mit einem 15-Zoll-Tieftöner ausgestattet, der für eine tiefreichende und kraftvolle Basswiedergabe sorgt. Zusammen mit einem separaten Marlan-Mitteltöner und einem Nautilus-Hochtöner entsteht ein klarer, ausgewogener Klang, der sich ideal für detailreiche Wiedergabe eignet.

Der Klangcharakter wird häufig als „sonor“ und etwas weicher abgestimmt beschrieben, was besonders bei langen Hörsessions angenehm wirkt. Allerdings ist diese Wahrnehmung stark von der verwendeten Elektronik abhängig, da die Signalkette eine entscheidende Rolle spielt. Mit hochwertiger Elektronik entfaltet die 801N ihr volles Potenzial.

Räumlichkeit und Monitorcharakteristik

Die 801N beeindruckt durch eine außergewöhnliche räumliche Darstellung. Stimmen und Instrumente werden präzise im Raum positioniert, was sie auch für professionelle Abhörzwecke geeignet macht. Ihre Monitorcharakteristik erlaubt eine detailgetreue Wiedergabe, die Klangveränderungen in der Quelle schnell und eindeutig hörbar macht.

Weiterentwicklungen: 801D und 801D2

Verbesserungen durch den Diamant-Hochtöner

Mit den Modellen 801D und 801D2 führte B&W einen revolutionären Diamant-Hochtöner ein. Dieser verbessert die Hochtonwiedergabe erheblich, indem er sie präziser und detaillierter gestaltet. Die Basswiedergabe bleibt straff und kontrolliert, während die Mitten weiterhin mit beeindruckender Klarheit wiedergegeben werden.

Räumlichkeit auf einem neuen Niveau

Die räumliche Darstellung und Abhörgenauigkeit der 801D und 801D2 übertrifft die der N-Version noch einmal deutlich. Die Instrumentenplatzierung im Raum wirkt nahezu holografisch, was diese Modelle besonders für anspruchsvolle Hörer interessant macht.

Die 802-Modelle im Vergleich

Die 802-Serie zeichnet sich durch kleinere Tieftöner aus, was zu einer schlankeren, aber dennoch präzisen Basswiedergabe führt. Die Mitten und Höhen sind ebenso detailliert wie bei den 801-Modellen, während die räumliche Darstellung und die Monitorcharakteristik auf einem ähnlich hohen Niveau bleiben. Die schnellere und straffere Basswiedergabe macht die 802-Modelle für Hörer attraktiv, die einen analytischeren Klang bevorzugen.

Persönliche Einschätzung: Meine Erfahrungen mit den B&W 801- und 802-Modellen

Klangliche Präferenzen

Für mich erfüllen die B&W 801N, 801D, 801D2 sowie die 802 alle klanglichen Prioritäten. Sie erlauben eine äußerst präzise Wiedergabe, bei der Veränderungen in der Elektronik oder der Klangquelle sofort hörbar werden. Besonders die Modelle mit Diamant-Hochtöner überzeugen durch ihre herausragende räumliche Darstellung.

Elektronik als entscheidender Faktor

Die klangliche Abstimmung hängt maßgeblich von der verwendeten Elektronik ab, die das Signal Richtung Lautsprecher transportiert. Bei richtiger Auswahl entfalten alle Modelle ihre volle Leistungsfähigkeit und zeigen eindrucksvoll ihre Stärken das nämlich Neutralität ist! Das soll aber nicht bedeutet, dass die verwendete Elektronik super wichtig ist, obwohl sie es ist, kann die B&W auch klingen mit Geräte, die eher als Mittelklasse durchgehen. Aber leider werdet Ihr mit solchen Gerätschaften niemals eure Medien so erklingen lassen, wie sie angedacht waren.

Kritik an der D3- und D4-Serie

Ab der D3-Serie hat B&W für mich optisch an Emotion verloren. Klanglich sprechen mich diese Modelle ebenfalls weniger an. Besonders auffällig ist, dass das Hören bei geringen Lautstärken kaum zufriedenstellend möglich ist. Zudem sind viele Modelle der D3- und D4-Serien dauerhaft auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar, was auf eine eingeschränkte Zufriedenheit der Käufer hindeuten könnte.

Fazit: Die besten Lautsprecher von B&W?

Die Lautsprecher der B&W 800er-Serie, insbesondere die Modelle 801N, 801D, 801D2 und 802D, gehören zu den besten Lautsprechern, die B&W je produziert hat. Sie bieten eine außergewöhnliche Klangqualität, die sowohl für audiophile Hörer als auch für professionelle Anwendungen geeignet ist. Ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Elektronikkombinationen und ihre räumliche Präzision machen sie zu einer Referenz in ihrer Klasse.

Ab der D3-Serie konnten mich die Modelle jedoch nicht mehr überzeugen, sowohl optisch als auch klanglich. Trotzdem bleiben die älteren 801- und 802-Modelle für mich ein Höhepunkt in der Geschichte von B&W.

Trotz der herausragenden Qualität der B&W 801- und 802-Modelle würde ich weder die N- noch die verschiedenen D-Modelle gegen meine Magico V3 eintauschen. Insbesondere in meinem aktuellen Hörraum bieten die Magico V3 für mich das stimmigere Klangbild. Dennoch schätze ich die B&W-Lautsprecher als eine der besten Alternativen.

Technische Daten der B&W Nautilus 801

Eigenschaft Details Modell Nautilus 801 Baujahre 1998 – 2004 Hergestellt in England Farbe Esche schwarz, Kirschholz, Kirschholz rot Abmessungen (H x B x T) 1.111 x 522 x 690 mm Gewicht 104 kg Neupreis ca. DM 25.000 (UVP Paar)

Technische Spezifikationen

Eigenschaft Details Bauart 3-Wege Bassreflex, Standlautsprecher Chassis Tieftöner: 1x 380 mm (Papier/Kevlar-Membran)

Mitteltöner: 1x 150 mm (FST-Kevlar-Gewebemembran)

Hochtöner: 1x 25 mm (Aluminiukalotte) Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.) – Empfohlene Verstärkerleistung 50 – 1000 W Wirkungsgrad 91 dB (2,83 V, 1 m) Frequenzgang 37 – 20.000 Hz (±2 dB) Übergangsbereiche 350 / 4.000 Hz Impedanz 8 Ohm (Minimum lt. B&W = 3,0 Ohm, nach DIN/IEC = 4 Ohm)

Dieses Datenblatt bietet einen detaillierten Überblick über die technischen Eigenschaften und die Bauweise der B&W Nautilus 801 und unterstreicht, warum dieser Lautsprecher für viele als eine Referenz im audiophilen Bereich gilt.