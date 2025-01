Denon DCD Q SA 1 High End SACD Player Test / Erfahrungsbericht:

Erfahrungsbericht zum Denon DCD-SA1 Super Audio CD Player

Vor einigen Wochen habe ich meinen Denon DCD-SA1 im Austausch gegen einige meiner älteren Geräte von einem Händler erhalten. Leider war der Tausch nicht frei von negativen Aspekten, denn das Display des Players ist inzwischen merklich gealtert. Die Helligkeit hat nachgelassen, und deutliche Verschleißerscheinungen sind erkennbar. Diese optischen Makel trüben jedoch nicht den herausragenden Gesamteindruck, den dieses Gerät hinterlässt. Der DCD-SA1 gehört zu einer seltenen Kategorie von High-End-Geräten, die sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht Maßstäbe setzen.

Verarbeitung und Design

Die Verarbeitung des Denon DCD-SA1 ist auf einem Niveau, das selbst höchsten audiophilen Ansprüchen gerecht wird. Das Gerät wiegt fast 23 Kilogramm, was allein schon ein Statement für seine massive Bauweise darstellt. Bereits beim Auspacken wird klar, dass hier keine Kompromisse eingegangen wurden. Die Gehäusekonstruktion besteht aus dicken Metallplatten, die für maximale Stabilität und eine effektive Minimierung von Vibrationen sorgen. Der gesamte Aufbau vermittelt eine Wertigkeit, die den DCD-SA1 in die Liga der Referenzgeräte katapultiert.

Das Innenleben des Players ist ebenso beeindruckend wie sein äußeres Erscheinungsbild. Die einzelnen Bereiche des Geräts – Netzteil, Digitalsektion und Analogsektion – sind physisch voneinander getrennt, um Störungen und Interferenzen zu minimieren. Die Stromversorgung wird über ein aufwändiges Netzteil gewährleistet, das speziell für diesen Player entwickelt wurde, um eine absolut stabile und saubere Stromzufuhr sicherzustellen. Hochwertige Bauteile wie selektierte Kondensatoren und erstklassige Spannungsregler unterstreichen den Premiumanspruch, den Denon mit diesem Gerät verfolgt hat.

Auch in puncto Bedienung zeigt sich der DCD-SA1 von seiner besten Seite. Die Tasten und der mechanische Laufwerksdeckel funktionieren präzise und vermitteln ein haptisches Erlebnis, das viele moderne Geräte nicht mehr bieten. Das Display, obwohl in meinem Fall gealtert, ist klar strukturiert und bietet alle wesentlichen Informationen zur Wiedergabe.

Die Entscheidung von Denon, ein solch massives und hochwertiges Gerät zu produzieren, ist in der heutigen Zeit kaum vorstellbar. Angesichts der damaligen Produktionskosten und der heutigen Materialpreise wäre ein vergleichbares Gerät wohl nur zu einem Preis von mindestens 12.000 Euro realisierbar. Der ursprüngliche Verkaufspreis von 7.500 Euro war bereits ambitioniert, doch der Gegenwert, den der DCD-SA1 bietet, rechtfertigt diese Investition voll und ganz.

Klangqualität

Der klangliche Eindruck des Denon DCD-SA1 ist schlicht überwältigend. Besonders bei der Wiedergabe von SACDs spielt das Gerät seine Stärken voll aus. Die Präzision, mit der der DCD-SA1 arbeitet, ist beeindruckend. Er bringt Details zum Vorschein, die bei anderen Geräten oft untergehen, und schafft eine Bühne, die sowohl tief als auch breit wirkt. Stimmen und Instrumente werden mit einer Natürlichkeit dargestellt, die das Zuhören zu einem echten Erlebnis machen.

Auch bei der Wiedergabe herkömmlicher CDs zeigt der DCD-SA1, was er kann. Das integrierte Laufwerk ist eines der besten, die ich bisher gehört habe. Es arbeitet extrem leise und präzise, was sich in einem klaren und detailreichen Klangbild widerspiegelt. Der integrierte Digital-Analog-Wandler ist hervorragend und sorgt dafür, dass selbst „schlechtere“ Aufnahmen in neuem Glanz erstrahlen.

Eine besondere Stärke des DCD-SA1 ist seine Vielseitigkeit. Das Gerät kann dank eines optischen und eines koaxialen Digitaleingangs auch als externer Wandler genutzt werden. Diese Funktion eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, insbesondere für Nutzer, die digitale Quellen wie Netzwerkstreamer oder oder andere Laufwerke in ihr HiFi-System integrieren möchten. Die Qualität der Wandlersektion ist so hoch, dass der DCD-SA1 auch in dieser Rolle als Referenz betrachtet werden kann.

Die Klangcharakteristik des Geräts ist typisch für Denon: musikalisch, mit einer leichten „Wärme“ in den Mitten, die jedoch nie auf Kosten der Präzision geht. Der Bass ist tief und kontrolliert, die Höhen sind klar und luftig, ohne scharf zu wirken. Insgesamt bietet der DCD-SA1 ein Klangbild, das sowohl emotional mitreißend als auch analytisch genug ist, um jede Feinheit der Musik zu offenbaren.

Verfügbarkeit

Der Denon DCD-SA1 gehört zu den Geräten, die in Europa äußerst selten zu finden sind. Die meisten Exemplare befinden sich im Besitz von Sammlern oder Enthusiasten, die nur selten bereit sind, sich von diesem Player zu trennen. Wer dennoch auf der Suche nach einem DCD-SA1 ist, sollte Geduld mitbringen und gezielt Suchanfragen starten. Plattformen wie spezialisierte Foren oder internationale Marktplätze könnten dabei hilfreich sein, doch auch hier sind die Angebote begrenzt.

Die geringe Verfügbarkeit trägt zweifellos zum Mythos dieses Geräts bei. Der DCD-SA1 ist mehr als nur ein CD-Player – er ist ein Statement. Wer ihn besitzt, hält ein Stück HiFi-Geschichte in den Händen, das sowohl technisch als auch klanglich zum Besten gehört, was je gebaut wurde.

Persönliche Präferenz

Trotz meiner Begeisterung für den Denon DCD-SA1 gibt es einen Player, den ich ihm aus rein optischen Gründen vorziehen würde: den Marantz SA-1 SACD Player. Der Marantz überzeugt mit einem zeitlosen, eleganten Design, das für mich persönlich einen besonderen Reiz hat. Klanglich hingegen liegen beide Geräte auf einem ähnlichen Niveau. Der Denon hat durch seine Vielseitigkeit und die herausragende Verarbeitung sogar leichte Vorteile, doch in Sachen Ästhetik hat der Marantz für mich die Nase vorn.

Fazit

Der Denon DCD-SA1 ist ein außergewöhnliches Gerät, das in nahezu allen Aspekten überzeugt. Die Verarbeitung ist auf einem Niveau, das in der heutigen Zeit nur noch selten erreicht wird, und der Klang gehört zum Besten, was der Markt zu bieten hat. Trotz kleiner optischer Mängel in meinem Fall bereue ich die Anschaffung dieses Geräts keineswegs. Der DCD-SA1 ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und ein absolutes Highlight für jeden audiophilen Musikliebhaber.

Technische Daten:

Eigenschaft Spezifikation Typ CD/SACD Player Signalisierungssystem SACD: 1-bit DSD

CD: 16-bit linear PCM Abtastfrequenz SACD: 2.822 MHz

CD: 44.1 kHz Anzahl der Kanäle 2 Kanäle Frequenzbereich SACD: 2 Hz bis 100 kHz

CD: 2 Hz bis 20 kHz Frequenzgang SACD: 2 Hz bis 50 kHz (-3 dB)

CD: 2 Hz bis 20 kHz Signal-Rausch-Verhältnis SACD: 117 dB

CD: 120 dB Dynamikbereich SACD: 110 dB

CD: 100 dB Klirrfaktor SACD: 0,0005 % (1 kHz)

CD: 0,0015 % (1 kHz) Gleichlaufschwankungen Unterhalb der Messgrenze Analoge Ausgabe (Unbalanced) 2,0 V / 10 kΩ Analoge Ausgabe (Balanced) 2,0 V / 10 kΩ Digitale Ausgabe (nur CD) Koaxial: 0,5 Vp-p / 75 Ω

Optisch: -15 bis -21 dBm

Emissionswellenlänge: 660 nm Digitaler Eingang Format: Digital Audio Interface

Koaxial: 0,5 Vp-p / 75 Ω

Optischer Eingang: -27 dBm oder mehr

Emissionswellenlänge: 660 nm Stromverbrauch 30 W Abmessungen Breite: 434 mm

Höhe: 150 mm

Tiefe: 410 mm Gewicht 21,8 kg Zubehör Fernbedienung: RC-992 (2004) oder RC-997 (ab 2005)

Netzkabel

