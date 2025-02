Marantz PM 11S3 High End Vollverstärker Test / Erfahrungsbericht:

Marantz PM-11 S3 Vollverstärker im Vergleich zu den Vorgängerversionen PM-11 S1 und PM-11 S2

Der Marantz PM-11 S3 ist ein High-End-Vollverstärker, der die Tradition der PM-11-Serie fortsetzt und gleichzeitig technologische Verbesserungen und verfeinerte Klangqualität bietet. Um den PM-11 S3 besser einordnen zu können, lohnt es sich, einen Blick auf seine Vorgänger, den PM-11 S1 und den PM-11 S2, zu werfen und die Entwicklungen innerhalb der Serie nachzuvollziehen.

Marantz PM-11 S1: Der Beginn einer Legende

Der PM-11 S1 war der erste Verstärker der PM-11-Serie und setzte bereits hohe Maßstäbe in Sachen Klangqualität und Verarbeitung. Er wurde als Referenz-Vollverstärker positioniert und bot eine Leistung von 2 x 100 Watt (8 Ohm). Der S1 zeichnete sich durch sein massives Gehäuse, eine diskrete Schaltungstechnik und die Verwendung hochwertiger Komponenten aus. Besonders hervorzuheben war das HDAM-Modul (Hyper Dynamic Amplifier Module) von Marantz, das für eine präzise Signalverarbeitung sorgte. Der Klang des S1 war warm, detailliert und dynamisch, was ihn zu einem Favoriten unter Audiophilen machte.

Marantz PM-11 S2: Verfeinerte Technik und verbesserte Leistung

Der PM-11 S2 baute auf dem Erfolg des S1 auf und brachte einige technische Verbesserungen mit sich. Die Leistung wurde auf 2 x 110 Watt (8 Ohm) erhöht, und das HDAM-Modul wurde weiter optimiert. Der S2 bot eine noch präzisere Klangwiedergabe mit verbesserter Transparenz und einer breiteren Soundstage. Zudem wurde die Bedienoberfläche überarbeitet, um eine intuitivere Handhabung zu ermöglichen. Der S2 war bereits ein ausgereiftes Produkt, das die Stärken des S1 weiter ausbaute und gleichzeitig kleinere Schwächen beseitigte.

Marantz PM-11 S3: Die nächste Evolutionsstufe

Der PM-11 S3 setzt die Tradition der Serie fort und bringt eine Reihe von Verbesserungen, die ihn zu einem der besten Vollverstärker in seiner Klasse machen. Mit einer Leistung von 2 x 100 Watt (8 Ohm) bleibt die Leistung zwar ähnlich wie beim S1, aber die technischen Neuerungen machen den Unterschied aus.

Technische Neuerungen im PM-11 S3:

HDAM-SA3-Module: Der S3 verwendet die neueste Generation der HDAM-Module, die für eine noch präzisere und dynamischere Klangwiedergabe sorgen. Die Signalverarbeitung wurde weiter optimiert, was zu einer verbesserten Detailtreue und einer natürlicheren Klangdarstellung führt. Verbesserte Stromversorgung: Der S3 verfügt über eine überarbeitete Stromversorgung mit einem größeren Toroidaltransformator und verbesserten Kondensatoren. Dies sorgt für eine stabilere Leistungsabgabe und eine bessere Kontrolle über die Lautsprecher. Gehäuse und Dämpfung: Das Gehäuse des S3 wurde weiter versteift, um Vibrationen zu minimieren und die Klangqualität zu verbessern. Die Bedienelemente wurden ebenfalls überarbeitet und fühlen sich hochwertiger an. Klangcharakter: Der PM-11 S3 bietet einen ausgewogenen Klang mit einer breiten Soundstage, tiefen Bässen und einem klaren, detailreichen Höhenbereich. Im Vergleich zum S2 ist der Klang noch feiner und natürlicher, was ihn ideal für anspruchsvolle Hörer macht.

Vergleich der PM-11-Modelle

Klangqualität: Der S1 legte den Grundstein mit einem warmen, dynamischen Klang. Der S2 verbesserte die Transparenz und Detailtreue, während der S3 diese Eigenschaften weiter verfeinerte und einen noch natürlicheren Klang bietet.

Technik: Der S3 profitiert von den neuesten HDAM-SA3-Modulen und einer verbesserten Stromversorgung, was ihn technisch überlegen macht.

Design: Das Design der Serie ist konsistent geblieben, aber der S3 bietet eine noch hochwertigere Verarbeitung und Bedienung.

Leistung: Die Leistung blieb über die Modelle hinweg ähnlich, wobei der S3 durch seine verbesserte Technik eine bessere Kontrolle über die Lautsprecher bietet.

Persönliche Erfahrungen und Kritikpunkte

Ich hatte das Vergnügen, den hier vorgestellten Marantz PM-11 S3 leihweise bei mir zu Hause zu testen, und ich war restlos von diesem Verstärker überzeugt. Klanglich bietet er genau das, was ich von einem Verstärker erwarte, der sich mit dem Begriff „High-End“ schmückt oder den Anspruch erhebt, eine Referenzklasse (Ref.) zu sein. Der PM-11 S3 erfüllt diese Erwartungen in nahezu jeder Hinsicht – bis auf ein paar kleine Details, die mir persönlich aufgefallen sind.

Klangliche Leistung: Referenzklasse pur

Der PM-11 S3 ist ein Verstärker, der seine Lautsprecher super im Griff hat. Er liefert eine kontrollierte, präzise und dennoch kraftvolle Leistung, die es ermöglicht, jedes Detail der Musik herauszuhören. Man schreibt Marantz oft eine „warme“ Spielweise zu, aber ich kann das nicht vollständig bestätigen. Für mich klingt der PM-11 S3 eher realistisch und neutral. Er verfälscht nicht, sondern gibt den physischen Medien die Chance, sich in ihrer ganzen Bandbreite zu entfalten. Das ist genau das, was ich von einem Referenzgerät erwarte: Neutralität, Präzision und die Fähigkeit, die Musik so wiederzugeben, wie sie aufgenommen wurde.

Optik: Hochwertig, aber mit kleinen Schwächen

Optisch spricht der PM-11 S3 mich wirklich an. Das Design ist zeitlos elegant, das Gehäuse wirkt massiv und hochwertig. Allerdings gibt es einen Punkt, der mich stört: die blaue Beleuchtung an der Front. Zwar finde ich es großartig, dass Marantz seiner Kundschaft die Möglichkeit bietet, die Beleuchtung abzuschalten – ein Feature, das ich sofort genutzt habe. Doch leider haben die Entwickler hier nicht weitergedacht. Wenn ich die Beleuchtung ausschalte, leuchten immer noch die Statusanzeigen links und rechts des Anzeigefensters (z. B. für Speaker A/B, Phone MC, CD Direkt usw.). Das finde ich wenig konsequent und störend. Für mich sind es genau diese kleinen Feinheiten, auf die ich achte, und hier empfinde ich die Lösung als unlogisch und nicht zu Ende gedacht.

Die PM-11 S1 und S2 als lohnende Alternativen

Wer das Budget für einen gebrauchten PM-11 S3 nicht aufbringen kann – und zweifelsohne ist dieser nicht als Schnäppchen zu haben –, für den stellen die Vorgängermodelle PM-11 S1 und PM-11 S2 eine hervorragende Alternative dar. Beide Modelle sind nach wie vor exzellente Verstärker, die auch heute noch überzeugen können.

Die PM-11 S1: Ein echter Schnäppchenkandidat

Die PM-11 S1 ist mittlerweile zu einem echten Schnäppchen geworden, besonders auf dem Gebrauchtmarkt. Sie bietet immer noch eine hervorragende Klangqualität, die sich durch Wärme, Dynamik und Detailtreue auszeichnet. Zwar fehlen ihr einige der technischen Verfeinerungen der späteren Modelle, aber für den Alltagsgebrauch ist sie nach wie vor ein absolutes Highlight. Wer ein begrenztes Budget hat, aber dennoch nicht auf den charakteristischen Marantz-Sound verzichten möchte, wird mit der S1 eine lohnende und kostengünstige Option finden.

Die PM-11 S2: Ein Schritt näher an der Referenzklasse

Die PM-11 S2 ist eine deutliche Weiterentwicklung der S1 und bietet bereits viele der technischen Verbesserungen, die später im S3 perfektioniert wurden. Mit einer leicht erhöhten Leistung, optimierten HDAM-Modulen und einer verfeinerten Klangcharakteristik ist die S2 ein Verstärker, der sich klanglich kaum von der Referenzklasse entfernt. Auf dem Gebrauchtmarkt ist sie oft zu einem fairen Preis zu finden und stellt eine hervorragende Brücke zwischen der S1 und dem High-End-S3 dar.

Unterschiede im Alltagsgebrauch

Ob sich die Unterschiede zwischen den Modellen im Alltagsgebrauch bemerkbar machen, hängt stark vom individuellen Hörerlebnis und den verwendeten Lautsprechern ab. Die S1 bietet bereits einen fantastischen Sound, der für die meisten Hörer mehr als ausreichend ist. Die S2 und S3 bringen zusätzliche Feinheiten in Sachen Transparenz, Detailtreue und Kontrolle, die besonders anspruchsvolle Audiophile zu schätzen wissen. Letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen, ob die Unterschiede den Aufpreis rechtfertigen.

Fazit: Ein herausragender Verstärker mit kleinem Schönheitsfehler

Trotz dieses kleinen Kritikpunkts ist der Marantz PM-11 S3 ein nahezu perfekter Verstärker, der klanglich und optisch überzeugt. Er bietet alles, was man von einem High-End-Gerät erwartet: Präzision, Kontrolle, Neutralität und ein herausragendes Klangerlebnis. Die Tatsache, dass er seine Lautsprecher so souverän beherrscht, macht ihn zu einem echten Referenzgerät. Die kleine Unstimmigkeit mit der Beleuchtung ist für mich persönlich ein Schönheitsfehler, der aber den Gesamteindruck nicht trübt.

Für mich ist der PM-11 S3 ein Verstärker, der Maßstäbe setzt und zeigt, was möglich ist, wenn ein Hersteller wie Marantz sein Know-how und seine Leidenschaft in ein Produkt steckt. Wer auf der Suche nach einem Vollverstärker der Spitzenklasse ist, sollte den PM-11 S3 definitiv in die engere Auswahl nehmen – trotz der kleinen optischen Macke.

Persönlich sehe ich die PM-11 S1 als einen echten Geheimtipp. Sie ist mittlerweile zu einem sehr attraktiven Preis zu haben und bietet immer noch eine Klangqualität, die viele moderne Verstärker in den Schatten stellt. Wer bereit ist, auf die letzten technischen Finessen zu verzichten, wird mit der S1 ein absolutes Schnäppchen machen. Die S2 ist eine lohnende Alternative für diejenigen, die etwas näher an der Referenzklasse sein möchten, ohne das Budget für einen S3 aufbringen zu können.

Alles in allem zeigt die PM-11-Serie, dass Marantz über die Jahre hinweg konsequent an der Verbesserung seiner Produkte gearbeitet hat. Egal, ob man sich für die S1, S2 oder S3 entscheidet – man erhält stets einen Verstärker, der Maßstäbe setzt und ein herausragendes Klangerlebnis bietet.

Technische Daten:

Spezifikation Details Verstärkertyp Vollverstärker (Integrierter Verstärker) Leistung (8 Ω) 2 x 100 Watt Leistung (4 Ω) 2 x 200 Watt Frequenzgang 5 Hz – 100 kHz (+/- 3 dB) THD (Total Harmonic Distortion) 0,01 % Signal-Rausch-Abstand 100 dB Dämpfungsfaktor > 100 Eingänge – 5 x Line-Eingänge (RCA)

– 1 x Phono-Eingang (MM/MC)

– 1 x XLR-Eingang (balanced) Ausgänge – 2 x Lautsprecherklemmen (Speaker A/B)

– 1 x Kopfhörerausgang (6,3 mm)

– 1 x Pre-Out (RCA) Phono-Stufe MM/MC (wählbar) HDAM-Module HDAM-SA3 (Hyper Dynamic Amplifier Module) Stromversorgung Toroidaltransformator mit verbesserten Kondensatoren Gewicht 26,5 kg Abmessungen (B x H x T) 440 x 180 x 464 mm Besonderheiten – Abschaltbare Frontbeleuchtung

– Massives, vibrationsarmes Gehäuse

– Diskrete Schaltungstechnik

– Symmetrische Schaltung (balanced)

Anmerkungen:

Der PM-11 S3 ist ein High-End-Vollverstärker, der durch seine diskrete Schaltungstechnik und die Verwendung von HDAM-SA3-Modulen eine hervorragende Klangqualität bietet.

Die Leistung von 2 x 100 Watt (8 Ω) reicht aus, um auch anspruchsvolle Lautsprecher souverän anzutreiben.

Der Frequenzgang von 5 Hz – 100 kHz zeigt, dass der Verstärker auch für hochauflösende Audioformate geeignet ist.

Die Phono-Stufe unterstützt sowohl Moving Magnet (MM) als auch Moving Coil (MC), was Vinyl-Liebhaber freuen wird.

Das Design ist massiv und hochwertig verarbeitet, wobei die abschaltbare Frontbeleuchtung ein praktisches Feature ist (auch wenn die Status-LEDs weiterhin leuchten).

Der PM-11 S3 ist ein technisch ausgereiftes Gerät, das sowohl klanglich als auch optisch überzeugt und zu den besten Vollverstärkern seiner Klasse gehört.