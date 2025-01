Eletrocompaniet ECI 1 Ampliwire Test / Erfahrungsbericht:

Ein Meilenstein der HiFi-Geschichte

Der Electrocompaniet ECI 1 ist ein Vollverstärker, der in den späten 1990er Jahren auf den Markt kam und die HiFi-Welt nachhaltig beeinflusst hat. Electrocompaniet, ein norwegisches Unternehmen, das seit den 1970er Jahren für seine innovativen und klanglich herausragenden Produkte bekannt ist, hat mit dem ECI 1 einen Verstärker geschaffen, der sowohl technisch als auch klanglich Maßstäbe setzte. Der ECI 1 war einer der ersten Vollverstärker des Unternehmens und kombinierte Vorstufe und Endstufe in einem Gehäuse, was ihn zu einer praktischen und dennoch hochwertigen Lösung für anspruchsvolle Musikliebhaber machte.

Die Intention hinter dem ECI 1

Die Idee hinter dem ECI 1 war es, einen Verstärker zu entwickeln, der die klanglichen Qualitäten der High-End-Separates von Electrocompaniet in einem kompakten Gerät vereint. Ziel war es, eine breitere Zielgruppe anzusprechen, die nicht unbedingt separates Equipment kaufen wollte, aber dennoch nicht auf erstklassigen Sound verzichten mochte. Der ECI 1 sollte ein Allrounder sein, der sich durch Musikalität, Dynamik und eine einfache Bedienung auszeichnet.

Rezeption in der HiFi-Welt

Der ECI 1 wurde in der HiFi-Szene mit großer Begeisterung aufgenommen. Viele Fachzeitschriften und Experten lobten den Verstärker für seine klangliche Leistungsfähigkeit und sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er gewann mehrere Testberichte und wurde oft als Referenz in seiner Klasse genannt. Besonders seine Fähigkeit, Musik mit einer seltenen Lebendigkeit und Natürlichkeit wiederzugeben, wurde hervorgehoben. Der ECI 1 wurde zu einem Klassiker, der auch Jahre nach seiner Einführung noch geschätzt wird.

Klangliche Eigenschaften

Klanglich ist der ECI 1 einfach unfassbar gut. Er spielt unglaublich antrittsstark, leichtfüßig und musikalisch. Mit den richtigen Lautsprechern bietet er eine Klangwiedergabe, die im Neupreissegment oft nur mit sehr viel höheren Investitionen erreicht werden kann. Der ECI 1 hat die Fähigkeit, Musik mit einer solchen Präzision und Emotionalität wiederzugeben, dass man schnell vergisst, dass man überhaupt ein technisches Gerät hört. Egal welche Lautsprecher ich an den ECI 1 angeschlossen habe, es war immer eine wahre Freude – mit einer Ausnahme: der Versuch, den Verstärker mit den Magico V3 zu kombinieren, war zum Scheitern verurteilt. Während Hoch- und Mitteltonbereich hervorragend klangen, war der Bassbereich der reinste Trauerspiel. Doch das ist nicht das Problem des Verstärkers!

Man muss sich das so vorstellen: Ein Mann oder eine Frau kauft sich einen Porsche 911 GT3 und beschwert sich dann, dass er nicht fürs Offroad-Fahren geeignet ist. Der GT3 gehört auf die Straße, und der ECI 1 gehört an Lautsprecher, die zu ihm passen. Der Verstärker ist nicht für extreme Lasten oder extrem ineffiziente Lautsprecher ausgelegt, sondern für eine ausgewogene, musikalische Wiedergabe.

Die perfekte Kombination: Harbeth Super HL5 und ECI 1

Eine besonders herausragende Kombination ist der Electrocompaniet ECI 1 mit den Harbeth Super HL5 Lautsprechern. Die Harbeth Super HL5 sind bekannt für ihre natürliche, warme und detailreiche Klangwiedergabe, die perfekt zur musikalischen und dynamischen Art des ECI 1 passt. Zusammen entfalten sie eine Klangsynergie, die einfach begeistert. Die Mischung aus dem präzisen, antrittsstarken Sound des ECI 1 und dem organischen, raumfüllenden Klang der Harbeth Super HL5 schafft ein Hörerlebnis, das an die Spitze dessen reicht, was im HiFi-Bereich möglich ist. Diese Kombination ist ein Beweis dafür, wie wichtig die Harmonie zwischen Verstärker und Lautsprechern ist – hier ergänzen sich beide Komponenten auf eine Weise, die Musik in ihrer reinsten Form erlebbar macht.

Fazit

Der Electrocompaniet ECI 1 ist ein Vollverstärker, der auch heute noch begeistern kann. Er ist ein Beweis dafür, dass hervorragender Sound nicht immer ein Vermögen kosten muss. Mit seiner Kombination aus Musikalität, Dynamik und Präzision hat er sich einen festen Platz in der HiFi-Geschichte gesichert. Wer einen Verstärker sucht, der Musik mit Leidenschaft und Detailtreue wiedergibt, wird mit dem ECI 1 kaum etwas falsch machen – vorausgesetzt, man wählt die passenden Lautsprecher. Im Großen und Ganzen ein super Vollverstärker, den ich wirklich gern gewonnen habe und der auch heute noch zu den besten seiner Art gehört. Und in Kombination mit den Harbeth Super HL5 zeigt er, was wahrer HiFi-Genuss bedeutet.

Technische Daten:

Merkmal Technische Daten Ausgangsleistung 2 x 70 Watt an 8 Ohm

2 x 120 Watt an 4 Ohm

2 x 160 Watt an 2 Ohm Frequenzgang 10 Hz – 30 kHz Gesamtklirrfaktor (THD) 0,001 % Eingangsempfindlichkeit 400 mV (Line) Kanaltrennung 90 dB (Line) Minimale Lautsprecherimpedanz 2 Ohm Spitzenstrom > 80 Ampere Eingänge 5 Line-Eingänge

1 Tape-Eingang Ausgänge Vorverstärkerausgang (Pre-Out) Abmessungen (B x H x T) 432 x 125 x 380 mm Gewicht 16 kg

