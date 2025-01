Marantz Model 10: Ein Verstärker im Zeichen von Kaizen und Designkunst Vorstellung

Der Marantz Model 10 ist ein Verstärker, der nicht nur durch seine Technik, sondern auch durch seine ästhetische Gestaltung beeindruckt. Produziert wird dieses Meisterwerk im japanischen Shirakawa-Werk, einem Ort, der für Marantz’ Philosophie des Kaizen steht. Doch was bedeutet Kaizen eigentlich?

Kaizen: Die Kunst der ständigen Verbesserung

Kaizen, ein Begriff, der sich aus den japanischen Wörtern „kai“ (Veränderung) und “zen“ (zum Besseren) zusammensetzt, beschreibt eine Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung. Ursprünglich in der japanischen Automobilindustrie populär, hat Kaizen auch in anderen Bereichen wie der Elektronikproduktion Einzug gehalten. Es geht darum, nicht nur große Innovationen zu suchen, sondern auch kleine, alltägliche Verbesserungen zu erreichen, die in ihrer Summe zu einem deutlich höheren Qualitätsniveau führen. Im Shirakawa-Werk wird diese Philosophie umgesetzt, um Produkte wie den Marantz Model 10 auf ein unerreichtes Niveau an Perfektion zu bringen.

Klangmerkmale: Marantz’ charakteristischer Sound

Das Marantz Model 10 zeichnet sich durch die für Marantz typischen Klangmerkmale aus: Wärme, Räumlichkeit und Auflösung. Doch hier stellt sich eine interessante Frage: Wer hat eigentlich den Begriff „Wärme“ im HiFi- und High-End-Sektor geprägt? Diese Frage bleibt offen, verdient aber eine genaue Untersuchung. Denn ich verstehe nicht, warum man Verstärkern zwanghaft eine gewisse Wärme zuschreiben muss.

Ein Verstärker hat doch in erster Linie eine Aufgabe: die Signale neutral und unverfälscht zu verstärken. Alles andere ist eine Verfälschung des Originaltons und steht im Widerspruch zur reinen Wiedergabetreue. Geräte mit Eigenklang oder einer spezifischen Klangcharakteristik müssen dabei oft verschiedene Aufnahmeverfahren und Studiogerätekombinationen kompensieren. Doch was passiert, wenn man ein „warmes“ Gerät mit einer Aufnahme kombiniert, die im Studio bereits auf „Wärme“ hin optimiert wurde? Genau! Der Klang wirkt überladen und verliert an Authentizität – ein frustrierendes Ergebnis, insbesondere wenn man hart erarbeitetes Geld in eine solche Kombination investiert hat.

Design: Eine Marantz-Stärke

Wie der Marantz Model 10 klanglich abschneidet, kann ich leider nicht beurteilen, da ich bisher nicht das Vergnügen hatte, ihn zu testen. Was ich jedoch sicher sagen kann, ist, dass die Optik des Verstärkers absolut meinen Geschmack trifft. Wenn mein Geldbeutel nicht so ein großes Loch hätte, wäre der Marantz Model 10 allein aufgrund seines Designs ein Kandidat für meine Sammlung. Marantz versteht es wie kaum ein anderer Hersteller, wahre Designschönheiten zu schaffen. Und dabei verlieren sie nie die Familienzugehörigkeit und die Wurzeln ihrer Marke aus den Augen.

Accuphase hingegen sollte vielleicht einmal über einen frischen Designer nachdenken. Ihre Produkte sind zweifellos von höchster Qualität, doch ein bisschen Mut zur gestalterischen Erneuerung würde den Geräten gut tun.

In diesem Sinne bleibt nur zu sagen: Der Marantz Model 10 zeigt, das mit Marantz immer zu rechnen ist und eigentlich zwischen Luxman und Accuphase eines der stärkest japanischen Hifi Marken ist. Marantz schafft es immer aufs neu, Ästhetisch mich jedesmal zu fangen mit dem Faktor: muss ich unbedingt haben. Doch knappe 15000.- Euro + 12000.. für 10n Streamer + 11000.- für den Super Audio CD Player SACD 10 landen wir bei 38000.- Euro! Und genau hier bewegen wir uns in einer Preiskategorie wo im Gebrauchtmarkt unfassbar qualitatives und unfassbar schönes zur Konkurrenz stehen.

Technische Daten:

Kategorie Parameter/Funktion Wert/Beschreibung Leistung Ausgangsleistung 250W + 250W (8Ω, 20Hz–20kHz, THD 0.05%) 500W + 500W (4Ω, 20Hz–20kHz, THD 0.05%) Lautsprecherimpedanz 4–16Ω Frequenzgang 5Hz–60kHz (+0dB/-3dB), 20Hz–20kHz (+0dB/-0.3dB) Klirrfaktor (THD) 0.005% (125W, 8Ω, 20Hz–20kHz) Dämpfungsfaktor 500 (8Ω, 20Hz–20kHz) Eingänge Phono-Eingang (MM) 3.6mV / 36kΩ Phono-Eingang (MC gering) 400µV / 33Ω Phono-Eingang (MC mittel) 400µV / 100Ω Phono-Eingang (MC hoch) 400µV / 390Ω CD/Line-Eingang (Cinch) 350mV / 41kΩ CD/Line-Eingang (XLR) 700mV / 36kΩ Eingangsempfindlichkeit (Cinch) 1.58V / 41kΩ (Verstärkung: 29dB) Eingangsempfindlichkeit (XLR) 3.16V / 15kΩ (Verstärkung: 24dB) Maximale Eingangsspannung (Phono, MM) 80mV Maximale Eingangsspannung (Phono, MC) 8mV Rauschabstand Phono-Eingang (MM) 88dB Phono-Eingang (MC) 76dB CD/Symmetrisch 122dB Klangregelung Bässe 50Hz ±10dB Höhen 15kHz ±10dB Kopfhörerausgang Ausgangsleistung 130mW / 32Ω Stromverbrauch Betrieb 270W Standby 0.1W Audio-Funktionen Endstufenschaltung Schaltverstärker im Brückenbetrieb Leistungstransformator Abgeschirmter Ringkerntransformator (Vorverstärker) Schaltnetzteil Getrennt für Rechts/Links Vorverstärker Vollsymmetrisch mit Marantz HDAM Klangregelung Bass, Höhen, Balance Kopfhörerverstärker Diskret (HDAM-SA2 + Diamond Puffer) Source Direct Ja Endstufenmodus Ja Mono-Betrieb Ja (Bi-Amping mit zweitem Gerät) Konnektivität Phono-Eingang MM/MC, wählbare MC-Impedanz Analoge Eingänge (Cinch) 4 (inkl. Phono) REC-Ausgang (Cinch) 1 Symmetrische Eingänge (XLR) 2 Endstufen-Direkteingang Ja (Cinch/XLR) Vorverstärkerausgang Ja (Cinch/XLR) Lautsprecher-Terminals Marantz SPKT-100+ (hochreines Kupfer) Kopfhörerausgang 1, deaktiviert Lautsprecher bei Nutzung Fernbedienungsbus RC-5 In/Out Display & Bedienung Display HD-TFT-Farbdisplay Dimmer 20 Stufen Pegelanzeige VU-Meter (Display) Lautstärkeanzeige -∞ bis -99.5dB (0.5dB-Schritte) Abmessungen & Gewicht Abmessungen des Gerätes (B × H × T in mm) 440 × 192 × 473 Nettogewicht 33.7kg Abmessung mit Karton (B × H × T in mm) 600 × 379 × 540 Bruttogewicht mit Verpackung 39.0kg Design Farbvarianten Schwarz / Champagner Sonstiges Automatische Abschaltung Ja

Weitere Informationen über Matantz Model 10