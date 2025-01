Linn Majik DSM (Erste Version): Ein kompakter Alleskönner mit klanglichem Charme

Einführung in die Linn Majik DSM

Die Linn Majik DSM in ihrer ersten Version ist ein kompakter Netzwerkverstärker, der seit seiner Einführung in der HiFi-Szene für Aufmerksamkeit sorgte. Linn, bekannt für seine hochwertigen Audio-Produkte, hat mit der Majik DSM eine Lösung geschaffen, die nicht nur als Verstärker, sondern auch als Streaming-Gerät und DAC (Digital-Analog-Wandler) fungiert. Dieses Gerät vereint modernste Technologie mit dem unverwechselbaren Klangcharakter, für den Linn seit Jahrzehnten bekannt ist.

Wann wurde die Linn Majik DSM gebaut?

Die erste Version der Linn Majik DSM wurde 2012 auf den Markt gebracht. Zu dieser Zeit war die Integration von Streaming-Diensten und Netzwerkfähigkeiten in HiFi-Geräten noch relativ neu, und Linn positionierte sich mit der Majik DSM als Vorreiter in diesem Bereich. Das Gerät war darauf ausgelegt, sowohl traditionelle Audioquellen als auch moderne Streaming-Dienste wie Spotify und Tidal zu unterstützen.

Der Ursprungspreis der Linn Majik DSM

Bei ihrer Markteinführung lag der Preis der Linn Majik DSM bei etwa 2.500 Euro. Dieser Preis mag für einige hoch erscheinen, doch für ein Gerät, das sowohl als Verstärker, DAC und Streamer fungiert, war dies durchaus gerechtfertigt. Linn hat sich immer auf Qualität und Langlebigkeit konzentriert, und die Majik DSM war keine Ausnahme.

Kritiken in der HiFi-Szene

Die Linn Majik DSM wurde in der HiFi-Szene überwiegend positiv aufgenommen. Kritiker lobten vor allem die klangliche Präzision und die vielseitigen Funktionen des Geräts. Der Verstärker wurde für seine transparente und detailreiche Wiedergabe gelobt, die es ermöglichte, selbst feinste Nuancen in der Musik herauszuhören.

Einige Kritiker merkten jedoch an, dass die Leistung von 100 Watt pro Kanal bei 4 Ohm für sehr anspruchsvolle Lautsprecher mit niedrigem Wirkungsgrad möglicherweise nicht ausreichend sein könnte. Dies ist jedoch ein typischer Kompromiss bei kompakten Verstärkern, die auf Effizienz und Platzersparnis ausgelegt sind. Für die meisten Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad ist die Leistung der Majik DSM jedoch mehr als ausreichend.

Persönliche Erfahrungen mit Linn-Produkten

Ich hatte vor Jahren mal eine Linn Movie D, die klanglich herausragend war, und ich aufgrund dieser Erfahrung eigentlich keinerlei Scheu habe, Produkte von Linn zu erwerben. Der Movie D war so gut, dass ich ernsthaft daran gezweifelt hatte, ob man überhaupt „Männer-Verstärker“ braucht? Mit seinen zarten 6 Kilo konnte dieser kleine Zwerg mein Herz vollends gewinnen.

Diese Majik DSM in der ersten Variante scheint genau aus demselben Schlage zu sein: leicht, aber klanglich wirklich außergewöhnlich gut. Natürlich sollte man darauf achten, welche Lautsprecher dieser DSM-Verstärker befeuern soll. Wenn ihr auf die Idee kommt, leistungshungrige Tröten als Spaßmaschine zu nutzen, wird sich dieser Lauch in Form eines Verstärkers vor euren Augen sicherlich in Rauch auflösen.

Nun, darauf wollte ich es nicht ankommen lassen, und die letzten Sätze können nur als Spekulation weitergegeben werden. Aber mit gutmütigen Lautsprechern, die einen hohen Wirkungsgrad haben, ist das eine absolute Freude! Selbst meine Gauder Vescova hatte keinerlei Probleme mit der DSM! In diesem Sinne: Eine absolute Kaufempfehlung.

Fazit

Die Linn Majik DSM in ihrer ersten Version ist ein beeindruckendes Gerät, das Klangqualität, Vielseitigkeit und modernste Technologie in einem kompakten Gehäuse vereint. Mit einem Ursprungspreis von 2.500 Euro war sie zwar kein Schnäppchen, aber für alle, die Wert auf hochwertige Audio-Wiedergabe und flexible Nutzungsmöglichkeiten legen, ist sie eine lohnende Investition.

Die Kritiken in der HiFi-Szene waren überwiegend positiv, und auch meine persönlichen Erfahrungen mit Linn-Produkten bestätigen den hervorragenden Ruf des Unternehmens. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Verstärker seid, der mehr kann als nur Musik abzuspielen, ist die Linn Majik DSM definitiv einen Blick wert.

In diesem Sinne: Happy Listening!

Technische Daten:

Kategorie Spezifikation Einführungsjahr 2012 Preis Ca. 2.500 Euro Gehäuse Kompakt, schlichtes Design, hochwertige Verarbeitung Gewicht Ca. 6 kg Ausgangsleistung 100 W/Kanal (4 Ohm), 50 W/Kanal (8 Ohm) Frequenzgang 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB) THD < 0,002 % (bei 1 kHz, 1 W) Signal-Rausch-Abstand > 100 dB Anschlüsse 2 × RCA, 2 × optisch (Toslink), 2 × koaxial (S/PDIF), 1 × HDMI (ARC), Ethernet, USB Streaming-Dienste Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Internetradio, AirPlay (optional) Audioformate FLAC, WAV, MP3, AAC, WMA, ALAC (bis 24-Bit/192 kHz) Netzwerkprotokolle UPnP, DLNA DAC Delta-Sigma-Wandler, 24-Bit/192 kHz, Oversampling Bedienung Fernbedienung, Steuerung via App Erweiterbarkeit Multiroom-Systeme (z. B. Linn Exakt) Design Minimalistisch, fokusiert auf Klangqualität Kompatibilität Geeignet für Lautsprecher ab 88 dB Wirkungsgrad

Zusammenfassung

Die Linn Majik DSM ist ein vielseitiger Netzwerkverstärker, der als Verstärker, DAC und Streamer fungiert. Mit einer Ausgangsleistung von 100 Watt pro Kanal (bei 4 Ohm) und einem Frequenzgang von 20 Hz – 20 kHz bietet sie hervorragende Klangqualität. Die Vielzahl an Anschlüssen und die Unterstützung moderner Streaming-Dienste machen sie zu einem zukunftssicheren Gerät für Audiophile.

Für Besitzer von effizienten Lautsprechern ist die Majik DSM eine absolute Empfehlung, während bei leistungshungrigen Lautsprechern Vorsicht geboten ist.