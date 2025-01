BALTHVS – Harvest Hörbericht:

Label: Mixto Records – L-MR444

Mixto Records – L-MR444 Format: Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Stereo, Streaming

Land: US

Veröffentlicht: 19. Juli 2024

Genre: Latin, Funk / Soul, Atmosphäre, Krautrock

Stil: Psychedelic, Afrobeat, Disco, Latinobeat

Allgemeine Informationen zur Band:

Balthvs ist eine Musikgruppe, die sich durch ihren einzigartigen Mix aus psychedelischen Klängen, Krautrock-Elementen und atmosphärischen Soundscapes auszeichnet. Die Band besteht aus drei Mitgliedern: Balthazar (Gitarre, Gesang), H (Bass) und VS (Schlagzeug). Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 haben sie sich einen Namen in der internationalen Musikszene gemacht, insbesondere in der psychedelischen und experimentellen Rock-Szene. Die Gruppe stammt aus Kolumbien, einem Land, das in den letzten Jahren zunehmend als kreatives Zentrum für innovative Musik bekannt geworden ist.

Leider gibt es keine öffentlich verfügbaren Informationen, die die vollständigen Namen der Mitglieder von Balthvs preisgeben. Die Band präsentiert sich eher mysteriös und verwendet die Namen Balthazar, H und VS als künstlerische Pseudonyme. Dies passt zu ihrem psychedelischen und experimentellen Image, das sich auf die Musik und die Atmosphäre konzentriert, anstatt auf die persönlichen Details der Mitglieder.

Musikalischer Stil:

Balthvs kreiert eine Musik, die stark von den Klängen des türkischen Krautrocks der 70er Jahreinspiriert ist. Ihre Songs sind geprägt von hypnotischen Rhythmen, treibenden Basslinien und Gitarrenmelodien, die oft in langen, improvisationsartigen Passagen münden. Die Musik ist atmosphärisch und transportiert den Hörer in eine andere Welt, die von psychedelischen Klanglandschaften und orientalischen Einflüssen geprägt ist. Das Album Harrest ist ein gutes Beispiel für diesen Stil und zeigt die Band von ihrer besten Seite.

Das Album Harrest:

Harrest ist ein Album, das die Essenz von Balthvs einfängt. Es vereint Elemente des Krautrocks, Psychedelic Rock und Weltmusik zu einem homogenen Ganzen. Die Songs sind oft lang und entwickeln sich langsam, was dem Hörer die Möglichkeit gibt, in die Klangwelt der Band einzutauchen. Die Produktion des Albums ist zwar nicht im klassisch audiophilen Sinne perfekt, aber genau das verleiht der Musik ihren Charme. Die Aufnahmen haben einen leicht rauen, organischen Charakter, der die Atmosphäre der Musik unterstreicht und den Hörer das Gefühl gibt, live dabei zu sein.

Kritiken und Rezeption:

Die Kritiken zu Harrest und der Musik von Balthvs im Allgemeinen sind überwiegend positiv. Viele Rezensenten heben die Fähigkeit der Band hervor, eine hypnotische und immersive Atmosphäre zu schaffen. Die Einflüsse des türkischen Krautrocks der 70er Jahre werden oft erwähnt, und die Band wird für ihre Fähigkeit gelobt, diesen Stil in einen modernen Kontext zu setzen, ohne dabei den Geist der ursprünglichen Bewegung zu verlieren. Einige Kritiker merken an, dass die Produktion nicht den Standards des High-End-Audiophilen entspricht, aber dies wird oft als bewusste stilistische Entscheidung interpretiert, die der Musik Authentizität und Charakter verleiht.

Fazit:

Balthvs ist eine Band, die es geschafft hat, eine Brücke zwischen der psychedelischen Musik der 70er Jahre und modernen Klängen zu schlagen. Ihr Album Harrest ist ein Beweis für ihre Kreativität und ihr Gespür für atmosphärische Klangwelten. Obwohl die Aufnahmen nicht im klassisch audiophilen Sinne perfekt sind, bieten sie dennoch ein intensives Hörerlebnis, das Fans des Krautrocks und der psychedelischen Musik begeistern wird. Balthvs ist definitiv eine Band, die man im Auge behalten sollte, insbesondere für diejenigen, die sich für experimentelle und grenzüberschreitende Musik interessieren.

A-Side:

Sun Colored Eyes (3:55) – Ein hypnotischer Opener mit psychedelischen Gitarrenmelodien und treibenden Rhythmen, der den Hörer in eine sonnendurchflutete, tranceartige Stimmung versetzt. Asha (2:51) – Ein kurzes, aber intensives Stück mit afrobeatigen Einflüssen, das durch perkussive Elemente und eingängige Basslinien besticht. Anouk (3:29) – Ein atmosphärischer Track mit sphärischen Klängen und einer melancholischen Melodie, der an eine Steppe mit einem Cowboy aufm Pferd erinnert. Like Coconut Water (3:11) – Ein erfrischender Song mit tropischen Vibes, der durch funkige Gitarrenriffs und entspannte Beats überzeugt. Lovin‘ (2:01) – Ein kurzes, energiegeladenes Stück mit discoartigen Rhythmen und einem eingängigen Groove.

B-Side: