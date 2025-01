Auralic Aries G2.1 High End Streamer Test / Erfahrungsbericht:

Überblick: AURALiC Aries G2.1 – Ein High-End-Netzwerk-Streamer

Der AURALiC Aries G2.1 ist ein Netzwerk-Streamer, der sich an anspruchsvolle Audiophile richtet, die höchste Qualität in ihrer Hi-Fi-Kette erwarten. Das Gerät kombiniert modernste Technologie mit einer beeindruckenden Verarbeitungsqualität und soll eine kompromisslose digitale Audioquelle bieten. Dabei unterstützt es eine Vielzahl von Formaten, Streaming-Diensten und Protokollen, einschließlich DSD, FLAC, MQA und PCM in hochauflösenden Qualitäten.

Design und Verarbeitung

Das Gehäuse des AURALiC Aries G2.1 ist aus massivem Aluminium gefertigt und bietet nicht nur eine luxuriöse Optik, sondern auch praktische Vorteile. Es dient als Kühlkörper und sorgt in Kombination mit der Kupfer-Innenabschirmung für eine effektive Minimierung elektrischer Störungen. Die Verarbeitung wird von Nutzern und Experten gleichermaßen als „erstklassig“ beschrieben und hinterlässt keinerlei Fragen oder Zweifel an der Langlebigkeit des Produkts.

Das Gerät verfügt über ein großes, gut lesbares Farbdisplay, das nicht nur technische Informationen, sondern auch Albumcover und Titel anzeigt. Dies trägt zur Benutzerfreundlichkeit und zur Ästhetik bei.

Technische Highlights

Flexibilität bei der Speicherintegration: Der Aries G2.1 bietet die Möglichkeit, eine 2,5-Zoll-SSD oder -HDD intern zu installieren. Dadurch kann der Streamer als eigenständiger Server agieren und lokale Dateien abspielen.

Der Aries G2.1 bietet die Möglichkeit, eine 2,5-Zoll-SSD oder -HDD intern zu installieren. Dadurch kann der Streamer als eigenständiger Server agieren und lokale Dateien abspielen. Anschlussvielfalt: Mit AES/EBU, USB, optischen und koaxialen Digitalausgängen lässt sich das Gerät problemlos in unterschiedlichste Hi-Fi-Systeme integrieren.

Mit AES/EBU, USB, optischen und koaxialen Digitalausgängen lässt sich das Gerät problemlos in unterschiedlichste Hi-Fi-Systeme integrieren. Streaming und Netzwerkfähigkeit: Der Aries G2.1 unterstützt Dienste wie Tidal, Qobuz, Spotify und Internetradio. Zusätzlich bietet er UPnP/DLNA-Kompatibilität für den Zugriff auf lokale Netzwerkspeicher.

Software und Benutzerfreundlichkeit

Die interne Software des Aries G2.1, gesteuert über die Tasten des AURALiC Laufwerks, steht häufig im Mittelpunkt der Kritik. Insbesondere im Bereich der Einstellungen bemängele ich die unübersichtliche Bedienung. Manche Funktionen, wie die Netzwerkkonfiguration oder individuelle Anpassungen, wirken umständlich und schwer zugänglich:

„Um im Bereich der Einstellungen des Geräts etwas anzupassen, braucht man ein Fernglas. Es ist kaum möglich, persönliche Einstellungen einfach und schnell vorzunehmen. Besonders problematisch wird es, wenn das Gerät gebraucht gekauft wurde und der Vorbesitzer die Werkseinstellungen nicht zurückgesetzt hat.“

Auch die Stabilität der Lightning DS-App lässt zu wünschen übrig. Nach Software-Updates treten vermehrt Abstürze auf, und es gibt Berichte über verlorene oder nicht abrufbare Playlists. Angesichts des hohen Anschaffungspreises wird dies von vielen als inakzeptabel angesehen. Fairerghalber muss aber erwähnen, das diese Problematik härtere Geräte betraf. Mein G2.1 hatte diesbezüglich keinerlei Probleme.

Klangliche Performance: Ein kontroverses Thema

Der Aries G2.1 wird in vielen Testberichten für seine klangliche Performance gelobt. Allerdings bleibt offen, wie ein Streamer als Laufwerk ohne integrierten DAC (Digital-Analog-Wandler) tatsächlich den Klang beeinflusst:

„Mein Apple Airport Express im Zusammenspiel mit meinem dCS Elgar Plus klingt genauso gut wie der AURALiC Aries G2.1, der ebenfalls an meinem Elgar betrieben wird. Ich verstehe nicht, warum man diesem Laufwerk eine klangliche Eigenschaft zuschreiben kann.“

Die Frage, ob ein Streamer als Laufwerk den Klang signifikant verbessern kann, bleibt umstritten. Kritiker weisen darauf hin, dass die eigentliche Klangqualität erst im DAC entsteht, weshalb die Bedeutung des Laufwerk möglicherweise überschätzt wird? Wobei man im APP „Loudness“ aktivieren und deaktivieren kann. Was dadrauf hindeuten könnte, das eine Klangbeeinflussung Softwaretechnisch möglich ist. Aber wie viel davon nach einer Wandlung übrig bleibt?

Fazit: Licht und Schatten

Der AURALiC Aries G2.1 bietet eine unvergleichliche Verarbeitungsqualität, flexible Anschlussmöglichkeiten und innovative Funktionen wie die Integration einer internen Festplatte. Doch gerade bei der Software und der Benutzerfreundlichkeit gibt es Schwächen, die den hohen Preis des Geräts infrage stellen. Für Nutzer, die Wert auf die Ästhetik und die Verarbeitung legen und bereits über einen hochwertigen DAC verfügen, könnte der Aries G2.1 eine sinnvolle Ergänzung sein. Wer jedoch eine intuitive Bedienung und eine rundum überzeugende Software erwartet, sollte die Entscheidung sorgfältig überdenken.

Deine Meinung ist gefragt: Siehst Du den Aries G2.1 Streamer als reinen Transporteur digitaler Daten oder als klanglichen Game-Changer? Teil dein Erfahrungen und Ansichten mit mir!

Technische Daten:

Eigenschaft Details Unterstützte Audioformate Lossless: AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV

Lossy: AAC, MP3, MQA, WMA Abtastraten PCM: 44,1 kHz bis 384 kHz bei 32 Bit

DSD: DSD64 (2,8224 MHz), DSD128 (5,6448 MHz), DSD256 (11,2896 MHz), DSD512 (22,57892 MHz) Steuersoftware AURALiC Lightning DS für iOS

AURALiC Lightning DS für Webbrowser (nur Geräteeinstellungen)

OpenHome-kompatible Steuerungssoftware (z.B. BubbleUPnP, Kazoo)

Roon (Roon Core separat erforderlich) Streaming-Eingänge Netzwerkfreigabeordner, USB-Speicher, USB-CD-Laufwerk, internes Musiklaufwerk, UPnP/DLNA-Medienserver, native Unterstützung für TIDAL und Qobuz Sublime+, Internetradio, AirPlay, Bluetooth, Songcast, RoonReady Audio-Ausgänge AURALiC Lightning Link

Digitale Ausgänge: AES/EBU, Koaxial, Toslink

USB-Ausgang: USB-Host zu kompatiblem DAC Netzwerk Kabelgebunden: Gigabit Ethernet

Drahtlos: 802.11b/g/n/ac Tri-Band WiFi Leistungsaufnahme Ruhemodus: <10 W

Wiedergabe: max. 50 W Abmessungen (B x T x H) 34 cm x 32 cm x 9,6 cm Gewicht 9,3 kg Gehäuse Gehäuse aus eloxiertem Aluminium in Mattschwarz mit Kupfer-EMI-Abschirmung Lieferumfang AURALiC ARIES G2.1 Wireless Streaming Transporter

2 externe WiFi-Antennen

Netzkabel

Benutzerhandbuch

