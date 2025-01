Rotel Michi RHB 10

Rotel RHB 10 Michi Test / Erfahrungsbericht:

Rotel Audio – Eine Geschichte von Qualität und Erschwinglichkeit

Die Ursprünge von Rotel Audio

Rotel Audio, eine renommierte Marke im Bereich hochwertiger Audiogeräte, wurde 1961 von der Familie Tachikawa in Tokio, Japan, gegründet. Die Philosophie des Unternehmens war von Anfang an klar definiert: Hochwertige Audioerlebnisse zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen. Diese Vision, „High-End-Audio erschwinglich zu machen“, war eine mutige Entscheidung, die Rotel im Wettbewerb der Audioindustrie einzigartig machte und ihnen eine treue Anhängerschaft einbrachte.

Die Familie Tachikawa kombinierte ihre Leidenschaft für Musik mit ihrem technischen Wissen, um Geräte zu entwickeln, die sowohl klanglich als auch mechanisch überzeugen. Rotel ist bis heute ein familiengeführtes Unternehmen, was die Philosophie von Beständigkeit und persönlichem Engagement widerspiegelt. Die Marke wird auch häufig mit ihrem starken Fokus auf interne Fertigung in Verbindung gebracht – viele der Komponenten werden in eigenen Fabriken hergestellt, was Rotel eine außergewöhnliche Kontrolle über Qualität und Kosten ermöglicht.

Die Michi-Serie – Rotels Meisterstück

In den frühen 1990er Jahren brachte Rotel die legendäre Michi-Serie auf den Markt. Diese High-End-Serie wurde entwickelt, um das Beste aus der Ingenieurskunst von Rotel herauszuholen. Die ersten Geräte der Serie waren die Endstufe RHB-10, die Vorstufe RHC-10 und der Kopfhörerverstärker RHA-10.

Die Michi-Serie repräsentierte nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern auch ein ästhetisches Statement. Mit ihrem minimalistischen Design, dem hochwertigen Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und der durchdachten Konstruktion setzten die Geräte Maßstäbe in der High-End-Audio-Welt. Besonders bemerkenswert war die Entscheidung von Rotel, diese Geräte mit kompromissloser Leistung auszustatten, während der Preis im Vergleich zu anderen High-End-Marken verhältnismäßig erschwinglich blieb.

RHB-10 : Eine Stereo-Endstufe mit 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm, die durch ihre beeindruckende Dynamik und Musikalität überzeugte. Ihre Fähigkeit, selbst anspruchsvollste Lautsprecher mühelos zu treiben, machte sie schnell zum Favoriten unter Audiophilen.

: Eine Stereo-Endstufe mit 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm, die durch ihre beeindruckende überzeugte. Ihre Fähigkeit, selbst anspruchsvollste Lautsprecher mühelos zu treiben, machte sie schnell zum Favoriten unter Audiophilen. RHC-10 : Die passive Vorstufe, die nur als passive erhältlich war, um maximale Klangtreue zu bieten. Ihre Schaltkreise waren speziell darauf ausgelegt, das Signal so unverfälscht wie möglich zu halten. Allerdings bevorzuge ich die aktive

: Die passive Vorstufe, die nur als passive erhältlich war, um maximale zu bieten. Ihre Schaltkreise waren speziell darauf ausgelegt, das Signal so unverfälscht wie möglich zu halten. Allerdings bevorzuge ich die aktive RHA-10: Die aktive Vorstufe und welche ich persönlich präferierte

Persönlicher Eindruck der RHB-10 und RHC-10

Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, die Kombination aus RHB-10 und RHC-10 bei einem bekannten Händler ausführlich zu testen. Angeschlossen waren Dynaudio Focus 220 Lautsprecher – eine Paarung, die mich tief beeindruckte.

Schon beim ersten Takt der Musik wurde klar, dass die RHB-10 mehr ist als nur eine kraftvolle Endstufe. Sie hat die Fähigkeit, Musik nicht nur hörbar, sondern spürbar zu machen. Die dynamische Kontrolle und die kontrollierte Basswiedergabe sorgen dafür, dass der Hörer die Musik regelrecht in der Magengrube spürt – ein Erlebnis, das Ehrfurcht weckt. Gleichzeitig bleibt die Endstufe musikalisch und leichtfüßig, was sie für lange Hörsessions prädestiniert.

Besonders hervorzuheben ist die feindynamische Auflösung, mit der die RHB-10 selbst kleinste Details in der Musik herausarbeitet. Diese Fähigkeit, musikalische Nuancen präzise darzustellen, trägt zu einer exzellenten Raumabbildung bei und erzeugt eine beeindruckende Tiefenstaffelung.

Die RHC-10 überraschte mich ebenfalls positiv. Obwohl ich normalerweise kein Fan von passiven Vorstufen bin, hat mich diese durch ihre Transparenz und Klarheit überzeugt. Die Kombination mit der Endstufe ist klanglich perfekt abgestimmt, und zusammen schaffen sie eine Musikalität, die sowohl analytisch als auch emotional anspricht.

Die Michi-Serie – Ein Sammlerstück mit Geschichte

Die Michi-Serie hat sich längst einen Platz in den Herzen von Sammlern und Musikliebhabern weltweit gesichert. Ihre außergewöhnliche Klangqualität, das zeitlose Design und die Bedeutung in der Geschichte von Rotel machen sie zu einem begehrten Stück Audiogeschichte. Diese Geräte sind nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern auch für das Auge – ein perfektes Beispiel für Form und Funktion in Harmonie. Für mich ist die Michi-Serie ein schönes Stück Geschichte. Die Kombination aus RHB-10 und RHC-10 hat mich so beeindruckt, dass ich am liebsten versucht hätte, sie meinem Händler einzutauschen – leider ohne Erfolg. Dennoch bleibt diese Erfahrung ein Highlight hiesigen Tages.

Fazit

Rotel hat mit der Michi-Serie eindrucksvoll bewiesen, dass High-End-Audio nicht nur ein Privileg der teuersten Marken sein muss. Die Kombination aus technischer Perfektion, musikalischer Ausdruckskraft und zeitlosem Design macht die Geräte zu wahren Klassikern, die bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Für Sammler und Liebhaber bleibt die Michi-Serie ein Meilenstein der Audiogeschichte – nicht nur wegen ihrer klanglichen Qualitäten, sondern auch wegen der Geschichte und Philosophie, die hinter ihrer Entwicklung stehen. Rotel hat mit der Michi-Serie bewiesen, dass großartige Ingenieurskunst zeitlos ist und die Herzen der Hörer dauerhaft erobern kann.

Technische Daten:

Eigenschaft Daten Modell RHB-10 Modellreihe Michi Typ Stereo Klasse A/B Endstufe Baujahre 1991 – 1997 Hergestellt in Japan Farbe Silber oder Graphit mit roten Holzseitenteilen (in Japan auch mit grauen Seitenteilen) Leistungsaufnahme 550 W Abmessungen (BxHxT) 470 x 195 x 375 mm Gewicht 28,5 kg Leistung 200 W pro Kanal an 8 Ohm, 300 W pro Kanal an 4 Ohm Klasse Klasse A/B mit Schaltung für maximale Effizienz und geringen Klirrfaktor Technologie Toroidal-Netzteil, symmetrische Signalwege, massive Kühlkörper Neupreis ca. 4.499,- DM (UVP) Besonderheiten Separate Netzteile für jeden Kanal, hochwertige Bauteile, präzise Raumabbildung und Dynamik.

Kennt Ihr schon Aliexpress? Wenn nicht, dann stöbert mal auf deren Seite. Du wirst Überrascht sein!