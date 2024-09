Chesky Records The Best of Binaural+ Hörerfahrung:

Overall Rating: ★★★★★ (5/5)

Chesky Records ist ein amerikanisches Plattenlabel, das für seine audiophilen Aufnahmen bekannt ist. Sie konzentrieren sich besonders auf hochwertige Klangqualität und innovative Aufnahmeverfahren. Eine ihrer bedeutenden Veröffentlichungen ist „The Best of Binaural+“, eine Sammlung, die speziell für Binaural-Aufnahmen entwickelt wurde, um ein realistisches, dreidimensionales Hörerlebnis zu schaffen.

Was ist Binaural+?

Binaural+ ist eine von Chesky Records verwendete Technik, die binaurale Mikrofonaufnahmen nutzt, um den natürlichen Klang eines Raumes und die Positionierung der Musiker detailgetreu zu reproduzieren. Diese Methode simuliert, wie der Mensch Schall in einem Raum wahrnimmt, indem das Mikrofon in der Form eines menschlichen Kopfes gestaltet ist, mit Mikrofonen in den „Ohren“. So werden räumliche Informationen und Reflexionen des Raumes naturgetreu eingefangen.

Inhalte von „The Best of Binaural+:

veröffentlicht am 15. Dezember 2022

Dieses Album präsentiert eine Auswahl verschiedener Tracks, die mithilfe der Binaural+ Technik aufgenommen wurden. Es enthält Titel aus den Genres Jazz, Klassik, Folk und Weltmusik, was eine abwechslungsreiche Hörprobe des Aufnahmeverfahrens bietet. Bekannte Künstler auf dem Album sind unter anderem:

Alexis Cole ( Singer / Songwriter ) Noah Wall (Singer / Songwriter) Meiko (Singer-Songwriter) David Chesky (Komponist und Mitbegründer des Labels) Macy Gray (Singer) Amber Rubarth (Singer/Songwriter) und noch viele andere…..



Klangqualität und Audiophile Bedeutung

Das Besondere an der Binaural+ Serie ist, dass sie auf optimalen Kopfhörergenuss ausgelegt ist, obwohl sie auch über Lautsprecher hervorragend klingt. Der Sound vermittelt ein Gefühl der Immersion, als säße man inmitten der Aufführung. Dies macht es für Audiophile und Technikliebhaber besonders spannend, da die Wiedergabe räumlicher Tiefe und Klarheit in dieser Form selten zu finden ist.

Die Binaural+ Aufnahmen bieten eine beeindruckende Präsenz und Detailtreue, die besonders für Hörer von Interesse ist, die die Nuancen von Live-Auftritten schätzen und einen klanglich naturgetreuen Zugang zu Musik bevorzugen.

Das Album ist somit eine Art „Schaufenster“ für Chesky Records‘ innovative Aufnahmetechniken und richtet sich an Hörer, die höchsten Wert auf Klangtreue legen.

Hier ist die Tracklist von „The Best of Binaural+“ von Chesky Records, mit kurzen Beschreibungen zu jedem Titel:

Down Home Blues (02:05) Amber Rubarth

Ein kurzer, lebhafter Blues-Titel, der den traditionellen Stil des Genres einfängt. Der Track vermittelt eine intime, bodenständige Atmosphäre. Slowly (05:17) Macv Grav

Ein entspannter Jazz-Titel, der langsame und gefühlvolle Melodien in den Vordergrund stellt. Die ruhige Atmosphäre lädt den Hörer dazu ein, die Klangdetails zu genießen. Easy to Love (03:04) Camille Thurmar

Ein klassischer Jazz-Standard mit einer leichten, swingenden Melodie. Die Klarheit der Aufnahme hebt die Instrumentation und die Phrasierungen der Musiker hervor. Stand By Me (03:16) Meiko

Eine Coverversion des berühmten Soul-Hits, der durch seine emotionale Intensität und rhythmische Tiefe beeindruckt. Die Aufnahme fängt die intime Stimmung des Originals ein. Down By the Riverside (02:42) Noah Wall

Ein traditionelles Spiritual, das energiegeladen und mitreißend klingt. Die Binaural+ Technik verstärkt das Gefühl, mitten im Chor zu stehen. After You’ve Gone (03:44) Alexis Cole

Ein fröhlicher Jazz-Standard, der durch seine beschwingten Rhythmen und dynamischen Soli glänzt. Die räumliche Aufnahme gibt jedem Instrument seinen Platz im Klangfeld. Meet the Flintstones (02:55) Casey Abrams

Eine unterhaltsame und schwungvolle Version des berühmten TV-Themes. Die klaren Aufnahmen bringen das humorvolle Flair dieses Klassikers zum Vorschein. Wayfaring Stranger (05:38) The New Appalachians

Ein gefühlvolles Folk-Lied, das melancholisch und tief emotional wirkt. Die räumliche Aufnahme verstärkt die atmosphärische Tiefe des Tracks. Clair de Lune (07:40) David Hazeltine

Debussys berühmtes Klavierstück, hier in einer außergewöhnlichen Aufnahme. Die klare und detaillierte Klangwiedergabe lässt die sanften Töne des Klaviers in einem besonders natürlichen Licht erscheinen. Jazz in the New Harmonic (08:26) Davis Chesky

Ein experimenteller Jazz-Track, der neue Harmoniemuster erforscht. Die komplexe Struktur und die ungewöhnlichen Rhythmen machen diesen Track zu einem audiophilen Erlebnis. In My Time of Dying (04:01) CC Coletti

Ein traditioneller Gospel-Song mit einer intensiven, spirituellen Tiefe. Die Aufnahme vermittelt die emotionale Kraft der Darbietung. To the Sun and All the Cities in Between (04:44) City of the Sun

Ein instrumentales Stück, das weitläufige, atmosphärische Klanglandschaften aufbaut. Der Track nutzt die Binaural-Technik, um den Hörer in eine immersive Klangwelt zu versetzen. Sogononkoun (03:37) Manque Svlla

Ein rhythmisches Stück mit Einflüssen traditioneller afrikanischer Musik. Die präzise Aufnahme fängt die komplexen Percussion-Muster eindrucksvoll ein. Las Perlas de tu Boca (04:22) Xiomara Laugart

Ein lebhafter Song mit lateinamerikanischen Rhythmen und einer ausdrucksstarken Melodie. Die räumliche Tiefe der Aufnahme bringt die Emotionen und die Dynamik des Stücks besonders gut zur Geltung.

Diese Tracks zeigen eine beeindruckende Vielfalt an Stilen und Genres, wobei die Binaural+ Technik jedes Detail in außergewöhnlicher Klarheit und räumlicher Tiefe einfängt.